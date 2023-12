Un sapin de Noël brille dans la Voie lactée, la nouvelle spectaculaire photo de la NASA

L’amas d’étoiles jeunes, connu officiellement sous le nom NGC 2264 et surnommé « Christmas Tree Cluster » en raison de sa ressemblance avec un sapin de Noël, brille à environ 2500 années-lumière de la Terre.

Le « Christmas Tree Cluster », l’amas d’étoiles connu officiellement sous le nom de NGC 2264 mais appelé amas de l’arbre de Noël en raison de sa ressemblance avec l’un des symboles les plus emblématiques des fêtes de Noël. Crédit : NASA/CXC/SAO/L. Frattare & J.Major

La Voie lactée, telle que nous la connaissons, est une galaxie spirale barrée qui a la particularité d’héberger notre système solaire, un peu en périphérie. À l’intérieur, il y a cependant des centaines de milliards d’autres objets célestes, tels que des étoiles, des planètes, des astéroïdes, des nébuleuses, des amas d’étoiles et des trous noirs, que nous connaissons de plus en plus en détail grâce aux sondes et télescopes de dernière génération.

Un des groupes d’étoiles les plus curieux est le « Christmas Tree Cluster », un amas d’étoiles connu officiellement sous le nom de NGC 2264 mais appelé amas de l’arbre de Noël en raison de sa ressemblance avec l’un des symboles les plus emblématiques des fêtes de Noël. Une nouvelle photo de lui, récemment publiée par la NASA, est l’une des images les plus spectaculaires et suggestives jamais réalisées à partir des données du télescope spatial à rayons X Chandra, du télescope WIYN situé sur le Kitt Peak en Arizona et des relevés astronomiques du Two Micron All-Sky Survey (2MASS).

Christmas Tree Cluster, l’amas d’étoiles qui ressemble à un arbre de Noël

NGC 2264 est un amas d’étoiles jeunes – ayant entre un et cinq millions d’années – qui brillent dans la Voie lactée à environ 2500 années-lumière de la Terre. Ces étoiles sont à la fois plus petites et plus grandes que notre Soleil et ont une masse allant de moins d’un dixième à sept fois celle du Soleil.

Sa nouvelle image met en évidence sa ressemblance à un arbre de Noël par le choix des couleurs et la rotation de l’image. « Les lumières blanches et bleues – explique le communiqué de la NASA – sont des jeunes étoiles qui émettent des rayons X détectés par le télescope Chandra. Les données optiques du télescope WIYN de la National Science Foundation, situé sur le Kitt Peak, montrent quant à elles le gaz dans la nébuleuse en vert, créant ainsi « les branches et les aiguilles de pin » de l’arbre, tandis que les données infrarouges du Two Micron All Sky Survey montrent les étoiles en premier plan et en arrière-plan en blanc ».

La photo composite, précise l’Agence spatiale américaine, a été « tournée de 160 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre par communiqué à la norme astronomique de la direction nord ciblée vers le haut, de sorte que le sommet de l’arbre se trouve dans la partie supérieure de l’image. « Les étoiles les plus jeunes, comme celles de NGC 2264, sont volatiles et subissent de fortes éruptions de rayons X et d’autres types de variations […], causées par différents processus. Certains d’entre eux sont liés à l’activité impliquant les champs magnétiques, y compris les éruptions solaires (mais beaucoup plus puissantes), mais il peut aussi y avoir des changements dans l’épaisseur du gaz qui obscurcit les étoiles et des modifications de la quantité de matière qui tombe encore sur les étoiles à partir des disques de gaz environnants ».