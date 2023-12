Utiliser une Apple Watch avec un smartphone Android : voici comment

Est-il possible d’utiliser une Apple Watch avec un smartphone Android ?

Oui, c’est possible ! Cependant, il y a certaines limitations – néanmoins, vous pouvez utiliser de nombreuses fonctionnalités de l’Apple Watch sans iPhone. Nous allons vous montrer comment faire.

Connecter une Apple Watch à un smartphone Android : de quoi avez-vous besoin ?

Cela peut être décevant, mais pour configurer une Apple Watch, vous avez absolument besoin d’un iPhone.

Même si une utilisation permanente sans iPhone est possible, vous avez besoin d’un iPhone pour la configuration. Cela peut être un iPhone prêté qui dispose au moins d’iOS 14 comme système d’exploitation (c’est-à-dire un iPhone 6s ou plus récent). Sinon, vous pouvez demander à un proche possédant un iPhone de bonne confiance de faire la configuration pour vous via le partage familial, mais cela limite davantage vos options.

Pour connecter votre Apple Watch à un téléphone Android, vous avez besoin d’une Apple Watch à partir de la quatrième génération ou de l’Apple Watch SE, de préférence avec une fonctionnalité de communication intégrée. Vous pouvez identifier si votre Apple Watch dispose de cette fonctionnalité en vérifiant l’anneau ou le cercle rouge sur la Digital Crown. Une Apple Watch sans connexion Internet propre fonctionnera théoriquement également, mais elle devra toujours utiliser le hotspot de votre téléphone Android, ce qui consomme énormément de batterie. Vous trouverez des conseils à ce sujet ci-dessous.

Idéalement, votre fournisseur de téléphonie mobile vous fournira une deuxième carte SIM (virtuelle) avec le même numéro de téléphone pour votre Apple Watch.

Si vous avez un accès permanent à un ancien iPhone, vous avez les meilleures possibilités d’utilisation de la montre, même sans avoir l’iPhone avec vous.

Pour la configuration, l’Apple Watch nécessite un iPhone

Que peut faire l’Apple Watch sans iPhone ?

La bonne nouvelle, c’est que malgré certaines limitations, vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités de votre Apple Watch avec un smartphone Android.

Cela inclut :

Enregistrer des entraînements (mais avec un accès limité aux données)

Utiliser de nombreuses fonctions de santé telles que la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène (selon le modèle)

Installer des applications depuis l’App Store

Passer des appels

Parler à d’autres utilisateurs d’Apple Watch via la fonction Talkie-Walkie

Diffuser de la musique, des podcasts et des livres audio

Applications de base telles que la météo, la calculatrice, les stocks, l’alarme, le chronomètre, etc.

Mémos vocaux

Utiliser Apple Pay si vous l’avez préalablement configuré

Envoyer et répondre à des e-mails

Utiliser Siri

Navigation

Suivre les AirTags et d’autres appareils Apple

Créer des rappels et être rappelé

Vous pouvez également utiliser vos anneaux d’activité sous Android

Configuration de l’Apple Watch pour une utilisation avec Android : Étape par étape

La procédure de configuration de votre Apple Watch pour une utilisation avec Android diffère selon que vous disposez d’un iPhone inutilisé ou si quelqu’un d’aimable a accepté de faire la configuration pour vous via le partage familial.

1. Vous disposez d’un iPhone temporaire pour la configuration

Si vous avez obtenu un iPhone pour la configuration de votre Apple Watch :

1. Insérez votre carte SIM dans l’iPhone réinitialisé et configurez-le. Désactivez iMessage pendant la configuration.

2. Connectez-vous avec votre identifiant Apple ou créez-en un si vous n’en avez pas encore.

3. Accédez à « Réglages », puis appuyez sur votre nom et sélectionnez « Partage familial ».

4. Assurez-vous d’être le « Coordinateur ».

5. Mettez en contact l’Apple Watch et l’iPhone – un dialogue de configuration de l’Apple Watch devrait s’afficher.

6. Important : Sélectionnez « Configurer pour un membre de la famille » ici. Pour connecter les deux appareils, numérisez l’écran qui apparaîtra ensuite sur l’Apple Watch avec l’appareil photo de l’iPhone.

7. Configurez l’Apple Watch selon les instructions et installez les applications que vous souhaitez.

8. Mettez l’iPhone, l’Apple Watch et le smartphone Android en mode Avion, replacez la carte SIM dans le téléphone Android, puis désactivez le mode Avion sur votre smartphone Android et sur l’Apple Watch.

La carte SIM retourne dans le téléphone Android

2. Configuration de l’Apple Watch via le partage familial

Si vous n’avez pas d’iPhone disponible pour la configuration, vous pouvez demander à un membre de confiance utilisant un iPhone de faire la configuration pour vous via le partage familial, mais vos possibilités seront alors limitées.

Procédez comme suit :

1. Faites ajouter votre identifiant Apple au groupe familial et attribuez-lui au moins le rôle de « parent ». Vous devrez également accepter l’invitation.

2. Apportez l’Apple Watch à l’iPhone et lancez la configuration.

3. Sélectionnez « Configurer pour un membre de la famille » et configurez l’Apple Watch.

3. Vous disposez d’un iPhone en permanence, mais utilisez Android

Si vous disposez de votre propre iPhone, mais n’utilisez principalement que votre téléphone Android au quotidien, vous pouvez profiter de plus de fonctionnalités de votre Apple Watch !

Procédez comme suit :

1. Connectez l’iPhone à l’Apple Watch.

2. Installez sur l’iPhone toutes les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre et connectez-vous à ces applications. Assurez-vous que iMessage est désactivé.

3. Laissez l’iPhone allumé en permanence et connecté à votre réseau Wi-Fi.

L’iPhone reste allumé en permanence

Apple Watch avec contrat de données :

Par exemple, si vous recevez un message WhatsApp, l’iPhone recevra également une notification et la reflètera sur l’Apple Watch. Si vous avez une Apple Watch avec son propre contrat de téléphonie mobile, vous recevrez également vos notifications en déplacement.

Apple Watch sans contrat de données :

Si vous avez une Apple Watch sans contrat de données, vous avez une autre option : créez un point d’accès Wi-Fi sur votre téléphone Android et connectez-y l’iPhone. L’Apple Watch utilisera automatiquement cette connexion. Si le point d’accès reste activé en déplacement, votre Apple Watch restera également connectée à Internet.

Pour préserver la batterie de votre téléphone Android, vous pouvez utiliser une application telle que « Tasker » pour activer le point d’accès uniquement lorsque vous n’êtes pas chez vous. De plus, vous pouvez également emmener l’iPhone au travail ou chez des amis et le connecter à leur réseau Wi-Fi, auquel cas l’Apple Watch utilisera également ce réseau à l’avenir.

Inconvénients d’une Apple Watch avec un téléphone Android

Outre le désavantage évident que toutes les fonctionnalités de l’Apple Watch ne sont pas disponibles, voici quelques points à prendre en compte :

Consommation de batterie :

Normalement, l’Apple Watch utilise la connexion de données de l’iPhone via Bluetooth. Sans l’iPhone, la montre doit utiliser soit sa propre connexion mobile en permanence, ce qui consomme beaucoup de batterie, soit le point d’accès du téléphone Android, ce qui consomme beaucoup de batterie sur le téléphone.

Messages :

Si vous avez activé iMessage, vous pouvez envoyer des messages à d’autres utilisateurs d’Apple gratuitement via votre connexion de données, mais vos SMS normaux ne seront plus reçus sur votre téléphone Android car le numéro de téléphone sera alors enregistré pour iMessage. Dans ce cas, vous ne pourrez plus envoyer de messages depuis votre Apple Watch.

Fiabilité :

Les fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec votre Apple Watch sans iPhone dépendent de nombreux facteurs inconnus. Selon le smartphone Android que vous utilisez et la montre Apple que vous choisissez, les résultats peuvent varier, car la combinaison d’une Apple Watch et d’un smartphone Android est un hack et non une collaboration prévue. De plus, personne ne sait quelles seront les conséquences des futures mises à jour des systèmes – la collaboration peut s’améliorer ou se détériorer.

Au final

Si vous êtes prêt à accepter certaines limitations, vous pouvez également profiter des fonctionnalités pratiques de l’Apple Watch en tant qu’utilisateur Android. Cependant, gardez à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une intégration complète que vous obtiendriez avec un iPhone. Mais si vous possédez déjà une Apple Watch et que vous souhaitez passer à Android ou utiliser les deux plateformes, vous avez toujours la possibilité de profiter du meilleur des deux mondes.