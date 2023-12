Si votre entreprise ou commerce déménage et change d’adresse, voici comment refléter ce changement sur Google Maps.

Celui qui possède un commerce ou une entreprise recherche de la visibilité, et l’une des tâches préalables à réaliser est de l’enregistrer sur Google Maps. De cette façon, quiconque utilise cette application pourra trouver notre entreprise. Pensez au nombre de fois où vous avez trouvé un restaurant pendant un voyage grâce à Google Maps.

Si pour une raison quelconque, vous avez changé d’emplacement, vous devrez le refléter sur Google Maps. Il y en a qui oublient de le faire, et si quelqu’un veut visiter votre entreprise ET arrive à la mauvaise adresse, non seulement il sera déçu, mais il ne fera peut-être aucun effort supplémentaire pour vous trouver. C’est aussi simple que ça de changer l’adresse sur Google Maps si vous avez déménagé.

Comment changer l’adresse de votre entreprise sur Google Maps

C’est un processus qui ne nécessite pas beaucoup de complications, vous devez simplement avoir vos identifiants Google à portée de main, ceux que vous avez utilisés pour enregistrer votre entreprise, et suivre les étapes suivantes.

Tout d’abord, ouvrez Google Maps et assurez-vous d’utiliser le compte correspondant. Parfois, il y a des erreurs car nous utilisons un compte pour notre entreprise et un autre personnel, donc soyez bien sûr de savoir duquel il s’agit.

Vous verrez 3 barres horizontales à côté de la zone de recherche, cliquez dessus. Ensuite, allez dans « Vos lieux ».

Cliquez sur « Enregistré » et l’adresse que vous avez indiquée pour votre entreprise ou commerce apparaîtra.

Si vous cliquez sur l’adresse de votre lieu de travail, vous aurez la possibilité de la modifier. Pour ce faire, saisissez la nouvelle adresse dans la barre de recherche et cliquez sur Enregistrer.

Voilà, vous n’avez rien d’autre à faire. L’adresse de votre commerce ou entreprise sera mise à jour et apparaîtra correctement sur Google Maps dans un court laps de temps. Ainsi, vous vous assurez de ne perdre aucun client.

Pourquoi mettre à jour l’adresse de votre commerce sur Google Maps

Si vous ne voulez pas perdre de clients et leur laisser une mauvaise impression de votre commerce, vous devrez changer l’adresse sur Google Maps si vous avez déménagé. Tout d’abord, Google Maps est utilisé de plus en plus par de nombreuses personnes, il est donc essentiel d’avoir l’adresse correctement mise à jour. Pensez que ceux qui cherchent un service comme le vôtre et qui ne parviennent pas à vous trouver iront le chercher ailleurs.

Mais il s’agit aussi d’une question d’image, si notre commerce ou entreprise n’a pas l’adresse à jour sur Google Maps, nous projetons une image de négligence qui ne nous convient pas.

Maintenant que vous savez comment changer l’adresse de votre commerce sur Google Maps, vous n’avez plus d’excuses pour ne pas le faire. Le temps nécessaire pour tout le processus ne dépasse pas deux minutes, et vous l’aurez déjà intériorisé pour le refaire autant de fois que nécessaire. Ne permettez pas à quelqu’un de vous laisser un commentaire négatif sur Google Maps parce qu’il ne vous a pas trouvé.