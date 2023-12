La tache solaire devient 4 fois plus grande en deux jours : risque d’éruption extrême vers la Terre

Le Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA a filmé la croissance rapide de la tache solaire AR3529, dont la taille a quadruplé en seulement deux jours. La structure, avec des noyaux deux fois plus grands que la Terre, est dirigée directement vers notre planète et risque de déclencher une puissante éruption de classe X, capable de déclencher des tempêtes géomagnétiques dévastatrices.

La tache solaire AR3529. Crédit : Andrea Centini

Une tache solaire augmente très rapidement en taille et en seulement deux jours, son diamètre a quadruplé. Comme indiqué par spaceweather.com, un portail spécialisé dans la météorologie spatiale, il s’agit du complexe AR3529, qui continue de croître rapidement ; la tache solaire est caractérisée par deux noyaux primaires plus sombres qui sont » deux fois plus grands que la Terre « . Comme la Terre a un diamètre d’environ 13 000 kilomètres, ces structures sombres mesurent environ 26 000 kilomètres de large. Au cours des derniers mois, les taches solaires AR3310 et AR3190 ont atteint une taille quatre fois supérieure à celle de la Terre (plus de 50 000 km). Ces géants ne sont cependant pas comparables au monstrueux trou coronal apparu début décembre, un phénomène différent (qui se produit dans l’atmosphère de l’étoile et non à la surface) et grand comme 63 terres. La croissance rapide d’AR3529 a été capturée par le télescope spatial Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA et vous pouvez l’observer ci-dessous.

La croissance de la tache solaire AR3529 (en bas à droite). Crédit : NASA / SDO

Les experts ne sont cependant pas préoccupés par la taille de la nouvelle tache solaire, mais par le fait qu’elle est directement dirigée vers notre planète. Cela indique qu’aujourd’hui, jeudi 21 décembre 2023, toute éruption avec une éjection de masse coronale (CME) propulserait le vent solaire vers la Terre, avec le risque de déclencher une forte tempête géomagnétique dans les deux à trois prochains jours. C’est le temps qu’il faut au plasma – les particules chargées électriquement expulsées par le Soleil – pour parcourir les environ 150 millions de kilomètres qui nous séparent de l’étoile. Plus le vent solaire est rapide et énergétique, plus il y a de chances qu’en heurtant la magnétosphère (le champ magnétique terrestre), il puisse provoquer des aurores polaires à basse latitude (même en Italie) et des tempêtes solaires de classes importantes, des fortes G3 aux potentiellement catastrophiques G5, capables de détruire des lignes électriques, des connexions Internet, des satellites et des communications radios, et de nous renvoyer à une ère technologique médiévale pendant des semaines, voire des mois, selon les experts. Et la question n’est pas de savoir si, mais quand.

La tache solaire AR3529. Crédit : Andrea Centini

Rappelons que les taches solaires, comme l’explique la NASA, sont des régions plus froides et plus sombres de la surface solaire (la photosphère). Cela est dû au fait que les champs magnétiques extrêmes auxquels elles sont associées empêchent la chaleur produite par le cœur de l’étoile d’atteindre la surface, bien qu’elles puissent atteindre une température de 3 700 °C. Les lignes de ces champs magnétiques peuvent se reconnecter rapidement, l’un des phénomènes à la base des éruptions solaires capables de déclencher des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Actuellement, le Soleil est très actif avec de nombreuses taches solaires, car il se rapproche du pic maximal de l’activité magnétique de son cycle de 11 ans, attendu fin 2024 ou début été 2025.