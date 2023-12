Les ventes de ces deux Apple Watch ont été bloquées à cause d’une seule fonction

Selon la Commission du commerce international des États-Unis, l’entreprise aurait violé le brevet de l’oxymètre de pouls de Masimo, une société qui fabrique des dispositifs médicaux.

Parmi les points forts des dernières générations d’Apple Watch, il y a la possibilité de mesurer l’oxygène dans le sang. Cependant, cette fonctionnalité qui a consacré les montres comme des dispositifs de sauvetage pourrait aussi être le point faible de l’entreprise. Selon la Commission du commerce international des États-Unis, Apple aurait illégalement incorporé la technologie de mesure de l’oxygène dans le sang, en violation du brevet de l’oxymètre de pouls de Masimo, une société qui fabrique des dispositifs médicaux. C’est pourquoi Apple a été ordonné de rappeler deux Apple Watch.

L’entreprise a expliqué qu’elle prend des mesures préventives pour se conformer : « Nous avons suspendu la vente des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 sur Apple.com à partir du 21 décembre et dans les stores Apple après le 24 décembre », a déclaré Apple dans un courrier électronique à CBS. Un comité de révision examine actuellement l’ordonnance de l’ITC. Si la violation du brevet est confirmée, Apple devra trouver rapidement une solution de rechange. Selon un communiqué de l’entreprise, le secteur des dispositifs portables, y compris les Apple Watch, a généré un chiffre d’affaires de 8,28 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.

Les accusations de Masimo

Le PDG de Masimo, Joe Kiani, a déclaré à CNN : « Apple a commis une violation délibérée ». Les deux entreprises sont depuis longtemps impliquées dans des litiges juridiques. En octobre 2022, Apple avait accusé Masimo d’avoir copié les fonctionnalités développées pour l’Apple Watch dans la montre médicale intelligente W1 de Masimo. Selon Kian, Apple aurait embauché ses employés pour « voler la technologie de l’oxymétrie de pouls et l’incorporer dans leur Apple Watch ».

La réponse d’Apple

« Apple est vivement en désaccord avec l’ordonnance et poursuit plusieurs options juridiques et techniques pour garantir la disponibilité de l’Apple Watch pour les clients », a déclaré Apple dans son courrier électronique. De plus, si la violation du brevet était confirmée, l’entreprise « continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour restituer les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 aux clients aux États-Unis dès que possible ».

Quelles seront les conséquences pour l’entreprise

Apple a vendu 49 millions de montres intelligentes en 2022 et 26,7 millions au cours des 9 premiers mois de 2023. L’arrêt des ventes pourrait avoir un impact sur l’entreprise, même si la décision de bloquer les ventes en store à partir du 24 décembre ne devrait pas affecter les achats de Noël, comme l’a expliqué Ryan Reith à Reuters, vice-président du programme de suivi des appareils de la société de recherche IDC. L’impact, si le jugement est confirmé, se fera sentir en janvier et février. « La question la plus importante est de savoir si Apple pourra ou non utiliser la technologie du capteur de mesure de l’oxygène dans le sang sur ses prochains appareils, ou si elle devra parvenir à un accord ou trouver une nouvelle solution », a souligné Reith.