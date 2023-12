Qu’est-ce que la pluie artificielle utilisée au Pakistan contre le smog: créée par l’ensemencement des nuages

Les autorités de Lahore, au Pakistan, en raison de la pollution atmosphérique extrême, ont autorisé la technique de l’ensemencement des nuages (cloud seeding) pour générer de la pluie artificielle. Comment ça marche et quels sont les risques.

Pour abaisser les niveaux dramatiques de smog dans la ville pakistanaise de Lahore, l’une des plus polluées du monde, les autorités locales ont décidé de créer de la pluie artificielle à partir de nuages générés par l’homme à travers de petits avions. En pratique, les conditions atmosphériques sont modifiées artificiellement pour favoriser les précipitations. La technique connue sous le nom de « cloud seeding », littéralement ensemencement des nuages, est déjà utilisée dans plusieurs pays pour lutter contre l’extrême sécheresse liée au réchauffement climatique. Fondamentalement, elle est basée sur la dispersion de substances chimiques dans les nuages déjà présents à l’aide d’avions légers ; parmi les plus utilisées, il y a l’iodure d’argent, un composé capable de catalyser la formation de noyaux de condensation et de favoriser par conséquent la génération de gouttelettes d’eau, qui tomberont ensuite au sol – grâce à la force de gravité – sous forme de pluie.

C’est exactement la technique qui a été utilisée dans la capitale pakistanaise du Pendjab, une métropole d’environ 14 millions d’habitants où la croissance démographique (exponentielle ces dernières années) est convergée avec une pollution atmosphérique de plus en plus mauvaise et dangereuse. Il suffit de savoir que, comme l’a rapporté The Guardian, en début de mois, la qualité de l’air a tellement chuté que la fermeture des écoles, des marchés et d’autres lieux publics a été rendue nécessaire pendant quatre jours consécutifs. L’indice de qualité de l’air (IQA) avait atteint un niveau extrêmement dangereux pour la santé, incitant les autorités à prendre des mesures extraordinaires. Cette valeur, en effet, met en lumière les niveaux de pollution d’une zone sur la base des concentrations de multiples substances, notamment particules fines (PM 10, PM 2.5), dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, ozone et d’autres ; ce sont des gaz et des particules toxiques capables de provoquer une irritation des muqueuses, une inflammation et des pathologies respiratoires, ainsi que d’exacerber l’asthme, le risque de maladies cardiovasculaires et le cancer. Il suffit de savoir que le smog tue environ 8 millions de personnes chaque année dans le monde, 240 000 dans l’UE et 24 000 en Italie.

Pour faire chuter les niveaux de pollution atmosphérique, les autorités de Lahore ont autorisé un petit avion à arroser les nuages au-dessus de dix zones différentes de la ville avec de l’iodure d’argent, favorisant ainsi les précipitations. Malheureusement, les pluies ont été limitées en raison de la faible qualité des nuages, mais elles ont permis de faire chuter l’IQA de plus de 300 à 189, rendant l’air plus respirable. En été, on utilise généralement simplement une solution salée et de l’eau, suffisantes pour catalyser la formation des nuages et les précipitations qui en découlent, tandis qu’en hiver, il est nécessaire d’utiliser des substances chimiques adaptées. Outre l’iodure d’argent, l’iodure de potassium et la glace sèche, c’est-à-dire du dioxyde de carbone solide, sont également efficaces. En termes simples, ces substances permettent de donner vie aux noyaux de condensation susmentionnés au cœur des nuages, favorisant la formation des gouttelettes d’eau.

Ce système, bien qu’efficace, ne résout pas les problèmes à la base du smog, par ailleurs, il n’est pas considéré comme durable et les altérations atmosphériques artificielles peuvent entraîner des problèmes difficilement contrôlables, tels que des pluies torrentielles et de la grêle, comme l’a déclaré au Guardian le Dr Ghulam Rasul, responsable du programme sur le changement climatique à l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et ancien directeur général du Département météorologique du Pakistan. L’interruption des pluies est en effet “dictée par la nature”, a expliqué l’ancien ministre de l’Environnement Malik Amin Aslam, et toute altération opérée par l’homme pourrait avoir des conséquences inattendues et désagréables. Les experts soulignent que le principal problème du smog à Lahore est lié aux transports, aux émissions des industries, à la combustion des déchets et à la perte d’habitats naturels, tous des facteurs sur lesquels on peut intervenir de manière significative pour améliorer la qualité de l’air.