Les personnes qui vivent près de la nature semblent vieillir plus lentement

Vous avez déjà remarqué que vous entourer de nature est bénéfique pour vous. Maintenant, une nouvelle étude vient corroborer que les personnes qui vivent près de la nature ont tendance à avoir un âge biologique plus jeune.

Cette étude visait à quantifier les impacts bénéfiques de l’espace vert au niveau mobile et dans quelle mesure l’espace vert peut aider à compenser les dommages environnementaux.

Expliqué l’écologiste social Aaron Hipp, de l’Université d’État de Caroline du Nord.

En examinant 7827 personnes et leur environnement domestique, les chercheurs ont découvert que les personnes qui vivaient dans des zones avec plus de parcs, de jardins, d’arbres et autres végétations avaient des télomères plus longs – une région des séquences d’ADN associée à la longévité.

Cela était vrai indépendamment de la race, du statut économique, du fait de boire ou de fumer.

Cela rend les télomères des marqueurs importants de l’âge biologique, c’est-à-dire du degré d’usure de nos cellules. Nous savons que de nombreuses variables – telles que le stress – peuvent influencer la vitesse à laquelle nos télomères s’usent.

A déclaré Scott Ogletree, analyste géospatial à l’Université d’Édimbourg.

On sait que les espaces verts atténuent le stress de différentes manières. Les plantes nous aident à nous protéger et à nous isoler de l’environnement, maintenant nos alentours plusieurs degrés plus frais pendant les vagues de chaleur. Ils réduisent la pollution atmosphérique et sonore.

De plus, les espaces verts encouragent l’activité physique et les interactions sociales et sont associés à un risque moindre de criminalité.

Cependant, bien que nous sachions que nos esprits et nos corps dépendent intrinsèquement du monde naturel, nous sommes devenus plus séparés que jamais, tant dans la perception que dans nos réalités physiques.

Cette déconnexion a contribué, spéculent les chercheurs, à la détérioration du monde naturel qui nous entoure, car nous avons perdu conscience de la manière dont le monde qui nous entoure devrait être.

Bien que ce phénomène puisse offrir une certaine protection psychologique à court terme, il est également dangereux pour notre santé future, et des études comme celle-ci montrent maintenant les impacts immédiats que la séparation de la nature a également sur notre santé.

En tenant compte du taux moyen d’usure dans l’échantillon, l’espace vert pourrait réduire l’âge biologique d’une personne de 2,2 à 2,6 ans.

Ont partagé Ogletree et ses collègues.

Il y a d’autres facteurs, en plus du contact avec la nature, qui influencent la longévité

Les puissants avantages de la nature ne fonctionnent que jusqu’à un certain point. En réalité, lorsque l’équipe a pris en compte des facteurs de risque tels que la pollution atmosphérique, les impacts positifs des espaces verts ont disparu.

L’étude a également souligné les impacts des inégalités raciales limitant l’accès des personnes aux espaces verts. Les Blancs non hispaniques de l’étude vivaient dans les zones les plus vertes, qui avaient tendance à avoir une moins grande diversité raciale/ethnique en général.

De plus, les impacts ne sont pas aussi clairs lorsque l’on considère uniquement les femmes, ce qui suggère que les risques de maladies supplémentaires ou les tensions sociales supplémentaires peuvent jouer un rôle plus important dans la longueur des télomères.

Les chercheurs soupçonnent que les tensions causées par ces autres facteurs peuvent se superposer aux avantages des espaces verts.

L’espace vert est extrêmement précieux pour une communauté, mais il n’est pas suffisant pour surmonter le racisme systémique et les effets de la ségrégation économique et des défis de la justice environnementale par lui-même. Cette étude montre que la création d’espaces verts dans une communauté est importante, mais il est tout aussi crucial – voire plus crucial – de résoudre les problèmes environnementaux, en particulier ceux liés au racisme systémique.

A déclaré Hipp.