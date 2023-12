Comment allumer et contrôler une télévision Samsung sans télécommande

Une télécommande est un accessoire important pour de nombreux appareils électroniques comme la télévision. En termes simples, une télécommande facilite la vie. Cependant, les appareils électroniques ne fonctionnent pas toujours correctement, car leur performance dépend de divers facteurs. Ce que je veux dire, c’est que les problèmes de télécommande qui ne fonctionne pas sont courants. Si votre télécommande de télévision Samsung ne fonctionne pas, vous pouvez la réparer ou la remplacer, ou contrôler votre téléviseur Samsung sans télécommande.

Si vous souhaitez allumer et contrôler la télévision Samsung sans télécommande parce que vous avez perdu la télécommande ou qu’elle ne fonctionne pas, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, je vais vous expliquer comment vous pouvez contrôler votre téléviseur sans utiliser de télécommande.

Il y a de nombreuses occasions où vous souhaitez utiliser votre téléviseur mais que la télécommande a été perdue ou a besoin de nouvelles piles. Sachez alors que vous pouvez également contrôler votre téléviseur Samsung sans télécommande. Lisez la suite pour découvrir les solutions pour le faire.

Comment allumer la télévision Samsung sans télécommande

Presque tous les téléviseurs Samsung ont des boutons physiques sur le téléviseur lui-même, à l’aide desquels vous pouvez allumer et contrôler les fonctions de base du téléviseur sans télécommande. Les fonctions que vous pouvez effectuer avec les boutons physiques sont limitées.

La plupart des téléviseurs Samsung ont le contrôleur à l’arrière du téléviseur, sur le côté inférieur droit. Les options de menu apparaîtront à l’écran lorsque vous appuierez sur le bouton du milieu. Une pression longue sur le bouton central allumera le téléviseur Samsung.

Sur certains téléviseurs, le contrôleur se trouve au milieu de la partie avant inférieure. Ici, vous pouvez également allumer le téléviseur en appuyant simplement sur le bouton central. Et en utilisant d’autres boutons, vous pouvez effectuer d’autres actions.

Certains modèles de téléviseurs disposent d’un seul contrôleur en bas du téléviseur, que vous devez maintenir enfoncé pour allumer votre téléviseur Samsung. Une fois le téléviseur allumé, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton pour déplacer le focus et maintenir longuement pour effectuer une sélection.

D’autres modèles de téléviseurs Samsung ont le contrôleur en bas du cadre. Une pression simple sur ce bouton fait apparaître le menu. Ensuite, appuyez simplement pour vous déplacer dans le menu. Pour effectuer une sélection, maintenez le bouton central enfoncé.

Comment contrôler une télévision Samsung sans télécommande [à l’aide de l’application SmartThings]

Vous pouvez également contrôler votre téléviseur Samsung à l’aide de l’application SmartThings, et c’est l’un des meilleurs moyens de contrôler votre téléviseur Samsung sans télécommande. Si vous avez déjà configuré l’application SmartThings et l’avez connectée à votre téléviseur Samsung, il vous suffit d’ouvrir l’application et de commencer à le contrôler.

Cependant, si vous n’avez pas configuré l’application, voici comment vous pouvez le faire :

Installez l’application SmartThings depuis le Play Store ou l’App Store. Connectez votre téléviseur et votre téléphone au même WiFi. Lorsque vous allumez le téléviseur, il se connecte automatiquement au dernier WiFi connecté. Ouvrez l’application SmartThings et accédez à l’onglet Devices depuis la barre inférieure. Appuyez sur l’icône ‘+’ en haut et Ajouter un appareil. Ensuite, appuyez sur Scanner sous Rechercher les appareils à proximité. Sélectionnez votre téléviseur dans la liste et suivez les invites pour le coupler. Une fois jumelé, sélectionnez votre téléviseur dans l’onglet Appareils. Enfin, choisissez Télécommande de télévision en bas, et la télécommande virtuelle apparaîtra.

Vous pouvez maintenant utiliser votre smartphone comme télécommande. Cela fonctionne à la fois pour Android et iPhone.

Comment contrôler une télévision Samsung sans télécommande [à l’aide d’un clavier ou d’une souris]

Si vous avez égaré votre télécommande de télévision Samsung ou si elle ne fonctionne pas, vous avez la possibilité d’utiliser une souris et un clavier pour contrôler votre télévision Samsung. Connectez un clavier ou une souris au port USB du téléviseur, ou utilisez des périphériques sans fil s’ils étaient déjà connectés et non déconnectés.

Il suffit de connecter le clavier ou la souris au port USB de votre téléviseur Samsung et de l’utiliser pour modifier le volume, changer de chaîne et accéder aux menus.

Contrôler une télévision Samsung avec HDMI-CEC

HDMI-CEC est une fonctionnalité présente dans la plupart des téléviseurs modernes qui vous permet de contrôler votre téléviseur à l’aide d’un appareil externe connecté au port HDMI, comme une console de jeux, un appareil de streaming, un lecteur Blu-ray, etc.

Vous pouvez l’utiliser pour contrôler les fonctions de base de votre téléviseur, comme l’allumer ou l’éteindre, changer le volume et passer d’une chaîne à l’autre.

Utilisation d’une télécommande universelle pour contrôler une télévision Samsung

Si vous avez une télécommande universelle, vous pouvez également l’utiliser pour contrôler votre télévision Samsung si vous ne parvenez pas à trouver la télécommande originale.

Pour ceux qui ne le savent pas, les télécommandes universelles vous permettent d’utiliser et de gérer plusieurs appareils électroniques sans la télécommande d’origine.

Cependant, pour l’utiliser, vous devez la programmer pour qu’elle fonctionne avec votre télévision et l’utiliser pour contrôler les fonctions de votre télévision. Voici comment vous pouvez programmer une télécommande universelle pour une télévision Samsung :

Étape 1 : Trouvez le code de votre télévision Samsung dans le manuel fourni avec la télécommande universelle.

Étape 2 : Ensuite, allumez le téléviseur Samsung manuellement en utilisant le bouton d’alimentation situé sur le téléviseur lui-même.

Étape 3 : Maintenez enfoncé le bouton « Code Search » sur la télécommande universelle jusqu’à ce que la lumière s’allume.

Étape 4 : Entrez le code de votre télévision Samsung.

Étape 5 : Une fois entré, appuyez sur le bouton « Power » de la télécommande pour voir si le téléviseur s’éteint.

Si c’est le cas, vous avez programmé avec succès la télécommande. Nous avons partagé la solution manuelle pour programmer une télécommande universelle GE et une télécommande universelle RCA.

Questions fréquemment posées

Comment puis-je utiliser ma télévision Samsung sans télécommande ?

Il existe plusieurs façons d’utiliser votre télévision Samsung sans télécommande, que ce soit en utilisant les boutons physiques, l’application SmartThings, une télécommande universelle, HDMI-CEC, un clavier ou une souris.

Puis-je contrôler une télévision Samsung avec mon téléphone ?

Oui, vous pouvez contrôler votre télévision Samsung avec votre téléphone en utilisant l’application SmartThings. Les étapes pour connecter et activer la télécommande virtuelle sont mentionnées ci-dessus dans l’article.

Voilà, tout est là pour savoir comment allumer et contrôler une télévision Samsung sans télécommande. J’espère que cet article vous a aidé à utiliser votre téléviseur sans télécommande.

Voilà, tout est là pour savoir comment allumer et contrôler une télévision Samsung sans télécommande. J'espère que cet article vous a aidé à utiliser votre téléviseur sans télécommande.