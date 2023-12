Comment prendre une vidéo spatiale avec l’iPhone 15 Pro

Apple a initialement introduit la vidéo spatiale sur l’iPhone 15 Pro sous iOS 17.2 bêta. Et avec la sortie de la version stable iOS 17.2, la fonctionnalité est maintenant officielle. Maintenant qu’elle est disponible, les utilisateurs peuvent commencer à construire leur bibliothèque personnalisée pour une expérience immersive en attendant Apple Vision Pro.

Mais prendre une vidéo spatiale sur l’iPhone 15 Pro n’est pas aussi simple que de prendre une vidéo standard. Après tout, c’est un format vidéo spécial, et il vous demande de capturer la scène de la bonne manière. Cependant, ce n’est pas comme si vous aviez besoin de compétences professionnelles en matière de captation vidéo pour profiter de cette fonctionnalité. Vous devez simplement suivre les bonnes étapes, que vous pouvez apprendre dans ce guide détaillé.

Qu’est-ce que la vidéo spatiale Apple?

Avant d’approfondir les étapes, commençons par comprendre ce qu’est la vidéo spatiale. Donc, si vous utilisez un appareil Apple depuis un certain temps, vous connaissez peut-être déjà l’audio spatial. Au cas où vous ne le sauriez pas, il offre une expérience très immersive en créant un espace virtuel à 360 degrés pour les effets audio.

La vidéo spatiale sur l’iPhone est à peu près la même chose. Mais au lieu de l’audio, c’est pour les visuels. Elle produit des vidéos qui vous offrent une expérience réaliste. Vous voyez toutes les directions, ce qui vous donne l’immersion que vous assistez à un événement réel et non pas à une vidéo.

Évidemment, il y a une grosse restriction pour la vidéo spatiale d’Apple. Pour le moment, vous pouvez prendre ce type de vidéo sur l’iPhone 15 Pro. Mais si vous les visionnez sur l’appareil, cela se lira comme une vidéo normale. Pour profiter des effets spatiaux, vous devez obtenir le casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Avec lui, vous serez prêt à revivre les moments que vous avez capturés avec votre téléphone.

Une fois que vous avez le casque de réalité mixte, vous pouvez afficher les vidéos spatiales sous forme d’écran flottant grand et immersif. Vous pouvez également l’agrandir pour occuper tout votre champ de vision. Fondamentalement, cela vous permettra de vous immerger dans un souvenir et de le voir comme dans la vraie vie.

Maintenant, avant de poser des questions, la vidéo spatiale n’est pas quelque chose d’exclusif à l’écosystème d’Apple. Mais cette intégration spécifique du format vidéo est exclusive.

Comment prendre une vidéo spatiale sur l’iPhone 15 Pro

Maintenant que vous savez ce qu’est la vidéo spatiale sur l’iPhone 15 Pro, jetons un coup d’œil sur la façon de les prendre sur votre appareil. Même si c’est un processus un peu plus compliqué que de prendre une vidéo standard, les étapes ne sont pas difficiles à suivre. Regardez :

1. Allez dans les paramètres et activez l’option Vidéo spatiale

Tout d’abord, vous devez activer la vidéo spatiale pour l’option Apple Vision Pro sur votre iPhone. Pour ce faire, allez dans les paramètres de votre iPhone, puis accédez à l’appareil photo. Ensuite, allez dans les formats et recherchez l’option sur cette page. Activez le curseur, et votre téléphone sera désormais prêt à prendre des vidéos spatiales.

2. Ouvrez l’application Appareil photo et passez en mode vidéo

Avec le mode spatial activé, vous devez ouvrir l’application appareil photo sur votre iPhone 15 Pro. Rien de spécial dans cette étape. Mais une fois que vous arrivez dans l’application, vous devez sélectionner le mode vidéo et préparer le téléphone. Pour capturer une vidéo spatiale, vous devez le tenir en mode paysage. Alors retournez-le.

3. Capturez une vidéo spatiale

Une fois que vous avez tourné le téléphone, vous devriez voir une icône spéciale apparaître en bas. Elle se trouvera à l’extrême droite, ce qui vous indiquera que vous êtes sur le point de capturer une vidéo spatiale. Vous pouvez maintenant toucher le bouton rouge ou le bouton de volume pour commencer l’enregistrement. Mais sachez que ce type de vidéo peut bénéficier d’un peu de soin lors de la prise de vue.

Ne bougez pas trop vos mains. Essayez de maintenir l’iPhone stable et à niveau. Assurez-vous de garder le sujet dans le cadre et vérifiez que le sujet se trouve à au moins trois pieds de l’appareil photo. Mais ne laissez pas le sujet s’éloigner à plus de huit pieds.

De plus, pour une vidéo spatiale, il est important d’avoir un bon éclairage. Lorsque vous avez terminé de prendre la vidéo, appuyez sur l’icône vidéo à l’écran pour arrêter l’enregistrement.

4. Regardez la vidéo

Comme mentionné précédemment, vous pouvez seulement regarder la vidéo spatiale en mode normal sur votre iPhone 15 Pro. Et pour ceux qui se demandent, les vidéos spatiales sur l’iPhone 15 Pro et Pro Max sont enregistrées en résolution 1080p à 30 images par seconde. Mais vous ne serez pas limité au format standard.

Une fois que Apple Vision Pro sera disponible, vous pourrez profiter de ces vidéos spatiales sous leur forme 3D glorieuse. Et comme l’a dit Apple, vous n’avez pas besoin d’importer manuellement ces vidéos dans Vision Pro. Le casque de réalité mixte se synchronisera automatiquement avec votre iPhone 15 Pro. Bien sûr, vous devez être connecté au même identifiant Apple et garder iCloud activé pour que la synchronisation se fasse.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la vidéo spatiale sur l’iPhone 15 Pro, vous pouvez lire l’article officiel d’Apple disponible sur ce lien.