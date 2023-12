« Transfert de l’esprit »: transfèrerait-il votre esprit vers un ordinateur ?

L’idée de « transfert de l’esprit » théorise qu’un jour, nous pourrons être capables de passer une personne de son corps biologique à un matériel synthétique. Ce concept, qui semble chaotique, a été initié par un mouvement intellectuel appelé transhumanisme et compte des défenseurs importants tels que le scientifique de l’informatique Ray Kurzweil, le philosophe Nick Bostrom et le neuroscientifique Randal Koene.

L’objectif final des transhumanistes est de transcender la condition humaine grâce aux progrès scientifiques et technologiques. Selon eux, le transfert d’esprit pourrait permettre de vivre aussi longtemps que souhaité (mais pas nécessairement pour toujours).

Éventuellement, cela pourrait même permettre d’améliorer chaque individu grâce à des cerveaux simulés qui fonctionnent plus rapidement et efficacement que les cerveaux biologiques « originaux ».

Est-ce même possible ?

D’après Clas Weber, chercheur principal à l’Université de Western Australia, la faisabilité du transfert d’esprit repose sur trois hypothèses fondamentales.

1. Hypothèse technologique

Tenter de simuler le cerveau humain serait un défi monumental. Notre cerveau est la structure la plus complexe de l’univers connu. Il abrite environ 86 milliards de neurones et 85 milliards de cellules non neuronales, avec un nombre estimé de mille milliards de connexions neuronales.

Actuellement, les neuroscientifiques élaborent des diagrammes tridimensionnels de connexions (« connectomes ») des cerveaux d’organismes simples. Le connectome le plus complexe dont nous disposons à ce jour est celui d’une larve de mouche du vinaigre, qui compte environ 3000 neurones et 500 000 connexions neuronales. On peut s’attendre à pouvoir cartographier le cerveau d’un rat dans les dix prochaines années.

Cependant, le cerveau humain est environ 1000 fois plus complexe que celui d’un rat. Dans ce cas, faudrait-il 10 000 ans pour cartographier un cerveau humain ? Probablement pas. Nous avons assisté à des avancées d’efficacité stupéfiantes dans des projets similaires, tels que le projet du génome humain. Il a fallu des années et des centaines de millions de dollars pour cartographier le premier génome humain il y a environ 20 ans. Aujourd’hui, les laboratoires les plus rapides peuvent le faire en quelques heures pour environ 100 dollars. Avec des gains d’efficacité similaires, il est possible que la technologie de transfert d’esprit émerge au cours de la vie de nos enfants ou petits-enfants.

Dans la perspective de Weber, créer une carte cérébrale statique n’est qu’une partie du travail. Pour simuler un cerveau fonctionnel, il faudrait observer les neurones individuels en action. Il n’est pas évident que nous puissions le faire dans un avenir proche.

2. Hypothèse de l’esprit artificiel

Une simulation du cerveau donnerait-elle naissance à un esprit conscient similaire à celui de chaque individu ? La réponse dépend de la relation entre notre esprit et notre corps. La plupart des philosophes académiques pensent aujourd’hui que l’esprit est finalement quelque chose de physique. Autrement dit, notre esprit est notre cerveau.

Cependant, Weber se demande « comment un cerveau simulé pourrait-il engendrer un esprit réel s’il n’est qu’une simulation ».

Comme il l’explique, les scientifiques cognitifs pensent que c’est la structure neuronale complexe du cerveau qui est responsable de la création de l’esprit conscient, et non la nature de sa matière biologique.

Lorsqu’il est implémenté dans un ordinateur, le cerveau simulé reproduit la structure du cerveau. Pour chaque neurone et chaque connexion neuronale simulée, il y aurait une pièce matérielle correspondante. La simulation reproduirait la structure de votre cerveau et donc un esprit conscient.

Les systèmes d’intelligence artificielle actuels fournissent des preuves utiles (mais non concluantes) de l’approche structurelle de l’esprit.

Ces systèmes fonctionnent avec des réseaux neuronaux artificiels, qui copient certains des principes structurels du cerveau. De plus, ils sont capables d’accomplir de nombreuses tâches qui exigent un travail cognitif important de la part des êtres humains.

3. Hypothèse de la survie

Supposons qu’il soit possible de simuler un cerveau humain et que cette simulation donne naissance à un esprit conscient. La personne chargée serait-elle réellement vous, ou peut-être seulement un clone mental ?

Weber explique que cette question renvoie à une vieille énigme philosophique : qu’est-ce qui fait que, lorsque nous nous levons du lit le matin, nous continuons d’être la même personne que celle qui s’est couchée la nuit précédente ?

Les philosophes se divisent généralement en deux camps concernant cette question. Le camp biologique croit que le « toi » du matin et le « toi » du soir sont la même personne parce qu’ils sont le même organisme biologique – liés par un processus de vie biologique. Le camp mental, qui est plus large, pense que le fait d’avoir un esprit fait toute la différence. Le « matin » et le « soir » sont la même personne parce qu’ils partagent une vie mentale. L’homme du matin se souvient de ce que l’homme de l’après-midi a fait – ils ont les mêmes croyances, espoirs, traits de caractère, etc.

Dans ce cas, quel est le camp correct ? Le chercheur suggère que nous imaginions que notre cerveau est transplanté dans le crâne vide du corps d’une autre personne. La personne qui résultera de ce processus, qui a nos souvenirs, préférences et personnalité, c’est nous.

Gagnons-nous un nouveau corps ou obtenons-nous une nouvelle conscience ? Beaucoup de choses dépendent de cette question.

Si le camp biologique a raison, le chargement de l’esprit ne fonctionnerait pas, en supposant que l’objectif du téléchargement est de laisser la biologie derrière nous. Si le camp mental a raison, il y a une chance de faire le téléchargement car l’esprit chargé pourrait être une véritable continuation de la vie mentale actuelle.

Que se passe-t-il lorsque le toi biologique d’origine survit également au processus de transfert? Te diviseras-tu avec ta conscience en deux personnes, ce qui donnerait deux « toi » – l’un sous une forme biologique (B) et l’autre sous une forme chargée (C) ? Non, tu (A) ne peux pas littéralement te diviser en deux personnes distinctes (B ≠ C) et être identique aux deux en même temps. Au mieux, seulement l’une d’elles peut être toi (A = B ou A = C). Il semble plus intuitif qu’après une séparation, ta forme biologique continuerait d’être ton realme (A = B), et le téléchargement ne serait qu’une copie mentale. Mais cela remet en question ta survie en tant que téléchargement même dans le cas où ton toi biologique serait détruit.

Théoriquement, Weber a suggéré, dans Science Alert, en soulignant que l’hypothèse de l’esprit artificiel et l’hypothèse de la survie ne peuvent pas être testées de manière concluante sur le plan empirique, car nous devrions faire notre propre téléchargement.

