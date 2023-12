Caméra de surveillance WiFi extérieure EZVIZ C8c: La surveillance intelligente de votre maison à 360°

La technologie a transformé les méthodes de surveillance domestique, améliorant non seulement la sécurité, mais aussi l’efficacité et la commodité. Les caméras de surveillance se sont améliorées, proposant désormais des options de sécurité avancées. L’un des produits les plus révolutionnaires de cette évolution est la caméra de surveillance WiFi extérieure EZVIZ C8c. Découvrons ensemble dans cet article pourquoi cette caméra sort du lot et comment elle pourrait améliorer votre quotidien.

La EZVIZ C8c 5MP est une caméra de surveillance extérieure WiFi à 360° dotée de nombreuses fonctionnalités de pointe comme le suivi auto-zoom, la détection de forme humaine/véhicule, la vision nocturne en couleur, l’audio bidirectionnel, et la défense active. Elle est conçue pour capter des informations de toutes les directions en résolution 3K, grâce à son objectif F1.6 à grande ouverture qui apporte plus de lumière pour des images aux couleurs vives, même la nuit.

Détection intelligente avec l’IA

La EZVIZ C8c est équipée de l’intelligence artificielle (IA) qui l’aide à identifier les personnes et les véhicules en mouvement en particulier.

Cette capacité réduit les alertes causées par la chute de feuilles, les insectes volants, et informe l’utilisateur lorsque quelqu’un se gare sans autorisation dans la zone de sa propriété. Cette fonctionnalité est cruciale pour maintenir une surveillance efficace et minimiser les fausses alertes.

Suivi automatique, 360°, zoom intelligent et vision nocturne

La EZVIZ C8c offre une vue panoramique à 360° et une détection intelligente de mouvement en résolution 2K+, garantissant une couverture exhaustive de tous les coins de votre propriété sans laisser d’angle mort.

Lorsqu’elle détecte un mouvement humain, la caméra EZVIZ C8c effectue un panoramique et une inclinaison automatiques pour suivre le mouvement et zoomer pour enregistrer l’activité. Grâce à l’application EZVIZ, l’utilisateur peut définir jusqu’à 12 angles. Il suffit de cliquer sur vos angles prédéfinis et la caméra reprend automatiquement sa position.

La EZVIZ C8c propose trois modes de vision nocturne (couleur, noir et blanc, intelligent), garantissant une clarté d’image même dans l’obscurité.

Audio bidirectionnel et défense active

La EZVIZ C8c permet l’interaction audio bidirectionnelle. On peut ainsi entendre et parler à sa famille, accueillir des visiteurs ou refuser des invités non invités en utilisant simplement l’application EZVIZ sur son smartphone.

De plus, la caméra est dotée d’une fonction de défense active. Lorsqu’elle détecte des intrus, elle déclenche une sirène puissante et fait clignoter deux projecteurs pour une dissuasion sur place.

Résistance aux intempéries et durabilité avec IP65

La caméra de surveillance extérieure EZVIZ C8c n’est pas seulement intelligente, elle est également résistante aux intempéries et robuste. Avec un indice de protection IP65, elle est conçue pour résister à l’eau et à la poussière.

Cette caméra peut fonctionner efficacement en dépit des conditions météorologiques extrêmes. Que ce soit sous une pluie battante, dans un environnement poussiéreux ou sous un soleil intense.

Enregistrement en local et en ligne

Les utilisateurs peuvent sécuriser leurs vidéos enregistrées sur une carte microSD locale jusqu’à 512 Go. Il est également possible de s’abonner à EZVIZ CloudPlay pour un accès entièrement crypté et un stockage en ligne illimité.

