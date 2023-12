Les téléphones Oppo recevront Android 14 en décembre 2023 [Liste]

Android 14 s’étend désormais à davantage de dispositifs. Après Google, de nombreuses autres entreprises mobiles proposent Android 14 sur leurs dispositifs. Oppo a également commencé à déployer Android 14 via la mise à jour ColorOS 14. Certains téléphones Oppo ont déjà reçu la mise à jour, et bientôt la mise à jour arrivera sur d’autres téléphones.

Tout comme Oppo partageait chaque mois le calendrier d’Android 13, Oppo a partagé le calendrier d’Android 14 pour décembre 2023. Un total de cinq téléphones Oppo ont déjà reçu la mise à jour stable d’Android 14. De nombreux dispositifs ont reçu Android 14 dans le cadre du programme bêta. Consultez la liste complète ci-dessous.

Calendrier de décembre de ColorOS 14

En cours – Find N2 Flip, Find X5 Pro, Find X5, Reno10 Pro+ 5G (Inde), Reno8 Pro 5G (Inde)

– Find N2 Flip, Find X5 Pro, Find X5, Reno10 Pro+ 5G (Inde), Reno8 Pro 5G (Inde) À partir du 14 décembre – F23 5G (Inde), A98 5G (Thaïlande), A785G (Inde)

– F23 5G (Inde), A98 5G (Thaïlande), A785G (Inde) À partir du 20 décembre – Reno8 (Indonésie), Reno7 (Indonésie), F21s Pro (Inde), F21 Pro (Inde)

– Reno8 (Indonésie), Reno7 (Indonésie), F21s Pro (Inde), F21 Pro (Inde) À partir du 21 décembre – Reno10 5G (Inde), Reno8 T 5G (Inde), Reno8 T (Indonésie), A77s (Inde), A77 (Inde), A57 (Inde)

– Reno10 5G (Inde), Reno8 T 5G (Inde), Reno8 T (Indonésie), A77s (Inde), A77 (Inde), A57 (Inde) À partir du 27 décembre – Find X3 Pro (Inde, Malaisie, Thaïlande), Reno10 Pro 5G (Inde), Reno8 5G (Inde)

Calendrier de décembre de ColorOS 14 (version bêta)

En cours – Find X3 Pro 5G, Reno10 Pro+ 5G, OPPO Reno10 Pro 5G, Reno10 5G, Reno8 Pro 5G, Reno8 5G, OPPO Reno8 T 5G, Reno8 T, Reno 8. Reno7, F23 5G, F21s Pro, F21 Pro, A98 5G, OPPO A78 5G, A77s, A77, A57

– Find X3 Pro 5G, Reno10 Pro+ 5G, OPPO Reno10 Pro 5G, Reno10 5G, Reno8 Pro 5G, Reno8 5G, OPPO Reno8 T 5G, Reno8 T, Reno 8. Reno7, F23 5G, F21s Pro, F21 Pro, A98 5G, OPPO A78 5G, A77s, A77, A57 À partir du 12 décembre – K10 5G (Inde)

– K10 5G (Inde) À partir du 27 décembre – Find N3 (Indonésie), Find N3 Flip (Inde), A58 (Inde), A38 (Inde), A18 (Inde)

Le ColorOS 14 est une mise à jour majeure pour les téléphones Oppo. Il apporte un tas de nouvelles fonctionnalités, notamment Trinity Engine pour une amélioration des performances, une conception aquamorphique optimisée avec de nouveaux effets sonores, des systèmes de couleurs, Aqua Dynamics (la dénomination d’Oppo pour les activités en direct), des écrans Go Green AOD, de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA, notamment Smart Touch, File Dock ; de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, et bien plus encore.

Si votre téléphone est dans la liste, préparez-vous à essayer ces nouvelles fonctionnalités. Mais si votre appareil ne figure pas dans la liste, il se peut qu’il reçoive la mise à jour en 2024. Nous partagerons la liste une fois qu’elle sera officiellement disponible.

Source

