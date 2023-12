La NASA possède un inventaire de tout ce qu’elle a laissé sur la Lune – Des sacs avec vomissements aux balles de golf

Il y a quelques années, la NASA a fait les gros titres en laissant 96 couches sur la Lune. Cependant, l’agence spatiale a bien plus d’inventaire laissé sur notre satellite naturel. Les enregistrements sont si précis qu’ils savent exactement combien de balles de golf et de sacs à vomir sont là pour un jour être renvoyés sur Terre. Et ce n’est pas tout, il y a beaucoup plus de déchets et certains pourraient surprendre !

Oui, il y a des excréments humains déposés sur la Lune

La NASA a un catalogue de tous les objets qu’elle a laissés à la surface de la Lune depuis le début de la course à l’espace. Il y a plus de 800 objets, dont 96 sacs remplis de déchets humains tels que des vomissures, de l’urine et des excréments, que l’agence spatiale est impatiente de récupérer.

Les six missions Apollo qui ont réussi à atterrir sur la Lune ont ramené 382 kg de roches lunaires. En retour, les astronautes de la NASA ont laissé divers types de débris sur la Lune pour économiser du poids et faciliter le voyage de retour.

La NASA souhaite récupérer ces sacs lors de futures missions pour voir si des bactéries ont survécu aux conditions extrêmes de la surface lunaire. Il est peu probable qu’il y ait de la vie dans un endroit sans atmosphère ni champ magnétique pour se protéger contre les radiations, mais il existe des microorganismes sur Terre qui survivent à des conditions extrêmes et la récupération de ces sacs pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les limites de la vie microbienne.

Deux balles de golf et un javelot

Si un fait éclipse les excréments, c’est celui-ci : les deux seuls sports pratiqués sur la Lune étaient le golf et le lancer de javelot.

L’astronaute Alan Shepard a frappé deux balles de golf lors de la mission Apollo 14. Son coéquipier Ed Mitchell a lancé un javelot lors de la même mission. Curieusement, le javelot est allé plus loin que les balles de golf. « D’environ dix centimètres », plaisanta Mitchell.

Lors de la mission suivante, Apollo 15, l’astronaute David Scott a réalisé une expérience que Galilée aurait aimé faire : il a laissé tomber une plume et un marteau sur la Lune pour tester si, sans frottement avec l’air, les deux objets tombaient en même temps.

La plume et le marteau sont toujours sur la Lune. La plume était une plume de faucon et ce n’est pas la seule qui reste sur le satellite, selon le catalogue du matériel humain de la NASA.

Il y a une sculpture sur la Lune. « The Fallen Astronaut » est une petite statue en aluminium représentant un astronaute dans une combinaison spatiale ; elle a été installée sur la Lune par l’équipage d’Apollo 15 en mémoire des astronautes et cosmonautes décédés pendant la course spatiale.

D’autres objets symboliques comprennent des branches d’olivier dorées symbolisant la paix, un disque commémoratif avec les noms des dirigeants de l’industrie, l’emblème de la mission Apollo 1 au cours de laquelle les astronautes Grissom, White et Chaffee sont décédés (pendant les tests au sol) et, bien sûr, le drapeau américain.

Il y a de l’argent sur la Lune

Les astronautes d’Apollo ont également laissé plusieurs objets personnels sur la Lune : une Bible laissée par James Irwin sur le rover lunaire, une photo de famille de Charles Duke, un diplôme des premiers « Anciens élèves de l’Université du Michigan sur la Lune » et des billets de cent et deux dollars qui ont volé avec la mission Apollo 15.

Le catalogue est beaucoup plus étendu et comprend une série d’instruments scientifiques (comme le miroir laser installé par les astronautes d’Apollo 11 pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune) ainsi que les vaisseaux spatiaux qui se sont écrasés (par contrôle ou par accident) à la surface lunaire.

La liste est déjà obsolète (elle ne comprend pas les récentes missions lunaires non habitées comme Chandrayaan-3 de l’Inde), mais elle devrait surtout s’allonger en « matériel humain » avec le retour de la NASA et l’arrivée de la Chine sur la Lune dans les années à venir.

