vivo Y36i fait ses débuts avec Dimensity 6020 et une batterie de grande taille

vivo a déjà lancé le vivo Y36 4G et 5G. Ces deux appareils ont été dévoilés en mai de cette année. Maintenant, la gamme a vu l’arrivée d’un nouveau membre, le vivo Y36i.

Comme vous pouvez vous y attendre, le nouvel appareil sorti récemment présente un design similaire aux autres membres de la gamme. Et il y a aussi quelques similitudes en termes de caractéristiques. Mais pour l’instant, le vivo Y36i semble être un appareil exclusivement disponible en Chine, car la marque n’a pas encore confirmé sa disponibilité internationale.

Principales caractéristiques du vivo Y36i

Le Y36i est un appareil abordable qui offre la plupart des caractéristiques correctes. À l’avant, le smartphone est doté d’un écran HD+ de 6,56 pouces. Ce panneau LCD dispose d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Ces deux éléments garantissent une expérience visuelle fluide.

En plus de cela, le vivo Y36i a une luminosité maximale de 840 NITs. C’est assez faible par rapport aux appareils haut de gamme, mais c’est tout de même suffisant pour une visualisation confortable en extérieur. De plus, l’écran peut descendre jusqu’à 2 NITs, ce qui réduit les risques de fatigue oculaire dans des conditions de faible éclairage.

En ce qui concerne la configuration de l’appareil photo, le vivo Y36i est équipé d’un capteur principal de 13 MP à l’arrière. Il est accompagné d’un capteur anti-stroboscopique. À l’avant, le smartphone dispose d’un appareil photo selfie de 5 MP, qui est logé dans une encoche en forme de goutte sur l’écran.

Sous le capot, le Y36i est équipé du processeur MediaTek Dimensity 6020. vivo l’a associé à 4 Go de RAM et à 128 Go de stockage. En termes de logiciel, il fonctionne sur OriginOS 3.0, qui est basé sur Android 13.

En dehors de cela, le vivo Y36i est équipé d’une batterie de 5000 mAh, qui peut se charger à 15 watts. Les autres fonctionnalités du smartphone comprennent un port USB-C, une prise audio 3,5 mm, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et la 5G.

