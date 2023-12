Découvrez les fonctionnalités passionnantes de l’Honor Magic6 Pro et plus encore

De nouveaux détails sur la prochaine série Honor Magic6 ont fait surface en ligne, révélant des fonctionnalités passionnantes et des caractéristiques pour la gamme phare.

Honor Magic6 Pro : Charge à 100 W, Communication par satellite et plus encore

Le Honor Magic6 Pro haut de gamme a été repéré dans la base de données du régulateur chinois 3C, ce qui indique qu’il prendra en charge une charge filaire ultrarapide de 100 W. Cela marque une amélioration significative par rapport à la génération précédente et promet des temps de charge incroyablement rapides.

Selon le source fiable Rodent950, le modèle Magic100 PD (probablement la déclinaison Porsche Design) bénéficiera également d’une charge de 100 W, tandis que le modèle de base Magic6 offrira une vitesse de charge respectable de 66 W. Cela garantit une recharge rapide pour toute la gamme, répondant ainsi aux différents besoins et préférences des utilisateurs.

Communication par satellite pour les déclinaisons Pro et PD

L’une des fonctionnalités les plus fascinantes est l’inclusion de la communication par satellite dans les modèles Magic6 Pro et Magic100 PD. Cette technologie avancée permet aux utilisateurs d’envoyer des messages et de passer des appels même lorsqu’ils se trouvent en dehors des zones de couverture mobiles traditionnelles. Cela sera d’une grande utilité pour les voyageurs, les aventuriers et toutes les personnes qui ont besoin de rester connectées dans des endroits éloignés.

Système de caméra haut de gamme pour le Magic6 Pro

Insider Digital Chat Station a révélé que le Honor Magic6 Pro sera équipé du dernier capteur d’image OmniVision OV50K de 50 mégapixels. Ce capteur dispose d’un format optique de 1 pouce, ce qui est considérablement plus grand que les capteurs de smartphone typiques et promet une qualité d’image supérieure, notamment dans des conditions de faible luminosité. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport au Magic5 Pro actuel et positionne le smartphone comme un véritable concurrent dans l’espace de la photographie mobile.

Fonctionnalités supplémentaires

On dit également que le smartphone conservera sa résistance à l’eau et à la poussière IP68, garantissant ainsi sa durabilité et sa protection contre les éléments. Il s’agit d’une fonctionnalité appréciable pour toute personne utilisant son smartphone dans des environnements difficiles.

Crédibilité des sources

Rodent950 et Digital Chat Station ont fait leurs preuves en matière de fuites et de prédictions précises concernant les smartphones Huawei et Honor. Rodent950 a correctement divulgué des informations sur les séries P40 et Mate 40 avant leur lancement, tandis que Digital Chat Station a rapporté avec précision les caractéristiques et les dates de sortie de dispositifs populaires tels que le Redmi K50, Xiaomi 12 et Xiaomi 13. Leurs informations fournissent une base solide pour croire aux fuites concernant la série Honor Magic6.

Notre avis

Les détails divulgués dressent un tableau prometteur pour la prochaine série Honor Magic6. Avec des caractéristiques puissantes, des fonctionnalités innovantes telles que la communication par satellite et un système de caméra haut de gamme, la série Magic6 a le potentiel d’être une force majeure sur le marché des smartphones. Nous attendons avec impatience le lancement officiel pour voir si ces rumeurs se concrétisent et comment la série Magic6 se compare à la concurrence.

