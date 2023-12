Nous ne vivons pas jusqu’à 200 ans et les dinosaures pourraient en être responsables

Dans un article récemment publié, le microbiologiste João Pedro de Magalhães de l’Université de Birmingham, au Royaume-Unis, développe la théorie du « bottleneck (goulot d’étranglement) de la longévité », justifiant notre courte espérance de vie par la prédominance des dinosaures il y a des millions d’années.

Il y a une différence significative entre la vitesse à laquelle les mammifères (y compris nous) vieillissent et la vitesse à laquelle de nombreuses espèces de reptiles et d’amphibiens vieillissent.

Est-ce que nous vivons moins longtemps parce que nos ancêtres se sont adaptés pour survivre aux dinosaures?

Dans la perspective de João Pedro de Magalhães, lorsque les dinosaures dominaient la Terre, il était nécessaire que les mammifères beaucoup plus petits soient capables de se reproduire rapidement pour survivre. Cela signifie que les gènes pour une plus longue espérance de vie peuvent avoir été éliminés au fur et à mesure de l’évolution.

Certains des premiers mammifères ont été contraints de vivre en bas de la chaîne alimentaire et ont probablement passé 100 millions d’années, pendant l’ère des dinosaures, à évoluer pour survivre grâce à une reproduction rapide. Cette longue période de pression évolutive a, je le propose, un impact sur la façon dont nous, les humains, vieillissons.

La recherche de Magalhães observe que nos ancêtres de la lignée des mammifères du groupe des eutheria semblent avoir perdu certaines enzymes à l’époque des dinosaures – des enzymes qui réparent les dommages causés par les rayons ultraviolets (UV).

Même les marsupiaux et les monotrèmes manquent au moins d’une des trois enzymes de réparation des UV, appelées photolyses. S’il y a un lien quelconque avec leur espérance de vie relativement réduite, il est difficile à dire.

Une possibilité est que cette perte soit due au fait que les mammifères sont devenus plus nocturnes pour rester en sécurité, et des millions d’années plus tard, nous compensons cela avec de la crème solaire. C’est un exemple de mécanisme de réparation et de restauration que nous n’aurions pas autrement.

Mais encore, contrairement aux humains, certains reptiles, dont les crocodiles, peuvent continuer à développer des dents tout au long de leur vie – encore une fois, probablement en résultat d’une sélection génétique remontant à des centaines de millions d’années.

Nous voyons des exemples dans le monde animal d’une réparation et d’une régénération vraiment remarquables. Ces informations génétiques auraient été inutiles pour les premiers mammifères qui ont eu la chance de ne pas finir comme nourriture pour les Tyrannosaures.

Explique João Pedro de Magalhães.

Le chercheur encourage la réalisation de davantage d’études approfondies sur la question de la longévité:

Bien que cela ne soit pour le moment qu’une hypothèse, il y a de nombreux angles intéressants à aborder cette question, y compris la perspective selon laquelle le cancer est plus fréquent chez les mammifères que chez d’autres espèces en raison du processus de vieillissement rapide.

Plusieurs mammifères célèbrent des anniversaires à trois chiffres, notamment les baleines et nous, les humains. Savoir si nous le faisons en raison des contraintes imposées par nos ancêtres à la vie plus courte, ou si nous avons évolué de manière à ne pas être affectés par eux, pourrait être l’objet de recherches futures.

