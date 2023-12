Les créateurs YouTube gagnent plus de contrôle avec la nouvelle fonctionnalité de pause des commentaires

YouTube présente une nouvelle fonctionnalité de modération des commentaires appelée Pause, destinée à offrir aux créateurs un plus grand contrôle sur les discussions vidéo. Cette fonctionnalité innovante permet aux créateurs de suspendre la génération de nouveaux commentaires au niveau de la vidéo, tout en préservant ceux déjà existants.

Gérez facilement les discussions sur vos vidéos YouTube: Présentation de la fonction Pause des commentaires

Auparavant, les créateurs sur YouTube étaient limités à la possibilité de revoir les commentaires avant leur publication ou de désactiver les commentaires pour l’ensemble de leurs chaînes. Avec Pause, les créateurs bénéficient désormais d’une plus grande flexibilité, leur permettant de faire une pause dans la gestion des commentaires sans avoir à les désactiver totalement.

De plus, la plateforme a simplifié l’organisation et la nomenclature des paramètres spécifiques aux commentaires. Simplifiant ainsi l’expérience des créateurs utilisant des outils de modération des commentaires. Les paramètres de commentaires mis à jour présentent trois options simples : En marche, Pause et Désactivé, chacune ayant des fonctions distinctes.

En marche : Cette option permet les commentaires avec des paramètres de modération optionnels, y compris Aucun (aucun commentaire à revoir), Basique (réserve les commentaires potentiellement inappropriés à revoir), Strict (réserve une plus large gamme de commentaires potentiellement inappropriés à revoir) et Tout retenir (réserve tous les commentaires à revoir).

Pause : Cette fonction suspend temporairement la section des commentaires pour une vidéo.

Désactivé : Ce choix désactive complètement la section des commentaires.

À partir d’aujourd’hui, les créateurs peuvent bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité de modération des commentaires. Améliorant leur capacité à gérer et à organiser les interactions au sein de leurs vidéos YouTube. La fonction Pause simplifie non seulement le processus de modération, mais offre également aux créateurs un outil précieux pour maintenir un environnement de commentaires positif et gérable sur leur contenu. Avec les efforts continus de YouTube pour améliorer l’expérience utilisateur, cette mise à jour marque une étape positive pour les créateurs de contenu à la recherche d’un contrôle plus rationalisé sur leurs plateformes.

