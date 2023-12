Xiaomi Redmi 13R fait ses débuts avec Dimensity 6100+

Xiaomi a officiellement dévoilé le Redmi 13R. Il fait suite au lancement du Xiaomi Redmi 13C 5G, que Xiaomi a annoncé hier seulement. De manière intéressante, il est très similaire au 13C 5G, la principale différence étant que les deux téléphones ont des designs différents à l’arrière.

De plus, étant donné que ce téléphone Redmi vise le segment des budgets restreints, le Redmi 13C a un prix très abordable. Il a fait ses débuts en Chine avec un prix de CNY999, soit environ 140 dollars. Et pour ce prix, il apporte beaucoup de choses.

Points forts du Redmi 13R

Comme mentionné précédemment, les principales caractéristiques du Redmi 13R et du 13C 5G sont très similaires. Comme le 13C 5G, le 13R est équipé du MediaTek Dimensity 6100+ sous le capot. C’est un chipset octa-core qui peut offrir des performances globales décentes dans les applications quotidiennes. Xiaomi l’a associé à 4 Go de RAM et à 128 Go de stockage UFS 2.2.

En ce qui concerne l’écran, le Redmi 13R possède un panneau de 6,74 pouces avec une résolution de 1600 x 720 pixels. Il prend en charge un rafraîchissement de 90 Hz, ce qui garantit des mouvements fluides. Grâce au support du réglage DC et de la certification de protection oculaire Rheinland, il offrira une expérience de visualisation confortable dans la plupart des conditions d’éclairage.

Par ailleurs, le Redmi 13R dispose d’une batterie de 5000 mAh qui peut se charger à une vitesse de 18 watts. En ce qui concerne la configuration de l’appareil photo, l’appareil dispose d’un capteur principal de 50 MP avec une caméra secondaire de 0,08 MP. À l’avant, le smartphone possède une caméra selfie de 5 MP.

En ce qui concerne le design, le Xiaomi Redmi 13R présente un contraste noir sur le segment de la caméra arrière. En revanche, le 13C 5G est doté d’un design uniforme. Néanmoins, le 13R est disponible en vert Water Wave, violet Fasntsay et noir Star Rock. Aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant le lancement mondial.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :