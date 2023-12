La réduction de l’utilisation des combustibles fossiles sauve des centaines de milliers de vies par an

Malgré les avertissements, le monde continue d’être un consommateur excessif de combustibles fossiles. Avec le temps, les changements sont progressivement observés, notamment en termes d’exploitation des sources d’énergie renouvelable.

Les résultats de ces changements peuvent ne pas être évidents au premier abord, mais ils sont impressionnants lorsqu’on les examine de près. Selon le dernier rapport de The Lancet Countdown, l’abandon progressif du charbon, l’un des combustibles fossiles les plus polluants, permet de sauver près de 200 000 vies par an.

En chiffres, les passage dus à la pollution de l’air causée par l’utilisation de combustibles fossiles sont passés de 1,43 à 1,21 million par an dans le monde. Cela représente une baisse de 16,7% entre 2005 et 2020. Et 80% de cette réduction est due à la diminution de la pollution due au charbon.

Tout n’est pas rose et les combustibles fossiles restent les « méchants »

Les recherches qui ont donné lieu au rapport de The Lancet Countdown ont été menées par 114 scientifiques et professionnels de la santé, issus de plus de 50 institutions du monde entier. Le document souligne que l’indicateur de réduction des passage est un signal qui devrait encourager le support au secteur des énergies renouvelables, qui connaît une croissance rapide.

Bien que les énergies renouvelables connaissent une croissance rapide, leur utilisation reste faible et inégale.

Avertissement des scientifiques dans le rapport, tout en soulignant que le financement des entreprises dédiées aux énergies renouvelables est passé à 498 milliards de dollars en 2021, se rapprochant de ce que reçoivent les combustibles fossiles.

Les énergies renouvelables modernes ne représentent que 11% de l’électricité produite dans les pays les plus riches. Dans les pays les plus pauvres, elles ne représentent que 2,3%. De plus, 78% des pays évalués dans le rapport ont encore promu l’utilisation de combustibles fossiles par le biais de subventions directes nettes, pour un total net de 305 milliards de dollars en 2020. Ces pays sont responsables de 93% de toutes les émissions mondiales de dioxyde de carbone.

Ensuite, les stratégies des 20 plus grandes entreprises pétrolières et gazières du monde, selon les estimations de début 2023, entraîneront des émissions de pollution qui dépasseront de 173% les niveaux prévus par l’accord de Paris d’ici 2040. En 2022, elles avaient dépassé les limites de 112%.

Le rapport mentionne également que de 2018 à 2022, les personnes ont connu en moyenne 86 jours par an de fortes chaleurs dangereuses pour la santé; 60% d’entre elles étaient deux fois plus susceptibles de se produire en raison des changements climatiques causés par l’utilisation de combustibles fossiles.

Les risques sanitaires liés aux changements climatiques augmentent dans toutes les dimensions surveillées. Les efforts d’adaptation ont été insuffisants pour protéger les personnes des dangers croissants.

Le rapport précise que la mortalité moyenne annuelle liée à la chaleur a augmenté de 85% chez les personnes de plus de 65 ans, comparant les périodes 2013-2022 et 1991-2000, et sur cette base, il est estimé que les passage augmenteront de 370% entre 2041 et 2060.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :