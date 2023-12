iOS 17.2 résoudra les problèmes de recharge sans fil de l’iPhone dans certaines voitures.

Apple a annoncé la sortie officielle de la mise à jour iOS 17.2 qui sera disponible pour tous les utilisateurs la semaine prochaine. Dans cette mise à jour, Apple a déclaré avoir résolu le problème que certains propriétaires de General Motors (GM) ont remarqué dans la version iOS 17.1.1. Le problème est que l’iPhone 15 ne peut pas se recharger sans fil dans la voiture. La société a maintenant officiellement déclaré que cette mise à jour résoudra ce problème. Alors que les propriétaires de General Motors ont confirmé la résolution de ce problème, il s’agit d’un problème courant dans d’autres voitures. Apple a également confirmé que ce problème n’est pas spécifique à General Motors uniquement.

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de charge sans fil des iPhones dans certaines voitures. Selon les plaintes des utilisateurs sur la communauté Apple, les modèles iPhone 15 Pro, iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro sont parmi les modèles ayant rencontré ce problème. Le problème semble se produire lorsque la bosse de l’appareil photo de l’iPhone ou le boîtier interfère avec la bobine de charge, rendant difficile l’établissement d’une connexion appropriée avec le chargeur. Selon Apple, voici quelques exemples de voitures où les utilisateurs ont signalé ce problème :

2022 GMC

2021 Maserati

2019 Chevy Silverado High Country

Ce problème n’est pas limité à des modèles de voitures spécifiques, car il a été signalé dans différentes marques de voitures, y compris GM, Ford et Maserati. Certains utilisateurs ont suggéré que le problème pourrait être dû à un défaut de conception de l’iPhone, et ils espèrent que les futures mises à jour logicielles pourront résoudre ce problème. En attendant, les utilisateurs peuvent essayer des solutions alternatives, telles que l’utilisation d’un câble de charge ou d’un chargeur sans fil différent, pour recharger leurs iPhones dans leur voiture.

Ce problème a été une plainte fréquente parmi les utilisateurs qui ont essayé de charger leurs iPhones sans fil dans leur voiture. La nouvelle mise à jour vise à résoudre ce problème pour General Motors et à améliorer l’expérience utilisateur globale. Ce problème a été signalé pour la première fois le mois dernier, General Motors a confirmé aux médias « The Verge » qu’ils étaient au courant du problème et qu’ils étaient en train de l’examiner. Cependant, ils n’ont pas fourni plus d’informations à ce moment-là.

Dans les notes de version d’iOS 17.2, Apple a clairement indiqué : « Solution d’un problème pouvant empêcher certaines voitures de se recharger sans fil. » Bien qu’Apple n’ait pas spécifiquement mentionné si cette correction concerne spécifiquement les propriétaires de GM, les propriétaires de GM ont confirmé que leur charge fonctionne maintenant correctement.

Selon les notes de version d’Apple, iOS 17.2 résout un problème pouvant empêcher la charge sans fil dans certains véhicules. Cette mise à jour est conçue pour répondre aux préoccupations des utilisateurs qui ont rencontré des difficultés avec la charge sans fil dans leur véhicule.

La mise à jour d’iOS 17.2 est particulièrement pertinente pour les véhicules General Motors, car elle résout apparemment les problèmes de charge sans fil de l’iPhone dans ces voitures. Cela inclut la Bolt EV, qui aurait des problèmes de charge sans fil. Avec la sortie d’iOS 17.2, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience de charge plus fluide dans leurs véhicules GM.

Précédemment, dans la version iOS 17.1.1 publiée début novembre, Apple avait apporté des corrections pour les problèmes de charge sans fil et de NFC pour les propriétaires de BMW. C’est la deuxième fois qu’Apple résout des problèmes affectant la charge sans fil en voiture dans la version iOS 17. La sortie officielle d’iOS 17.2 marque une avancée significative dans la résolution des problèmes de charge sans fil rencontrés par certains utilisateurs d’iPhone dans certains véhicules. Cette mise à jour vise à améliorer l’expérience utilisateur globale et à garantir que les iPhones se chargent sans fil sans aucun problème dans les véhicules compatibles. Avec la sortie d’iOS 17.2, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience de charge plus fluide et pratique dans leur voiture.

