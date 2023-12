Comment vérifier votre récapitulatif musical YouTube pour 2023

Voulez-vous savoir quelles sont vos chansons et artistes préférés de l’année si vous utilisez YouTube Music pour diffuser votre musique? Eh bien, le Récapitulatif de YouTube Music est là.

Le Récapitulatif de YouTube Music est une version similaire de Spotify Wrapped, très populaire sur Spotify, qui existe depuis plusieurs années. En voyant le succès de Spotify Wrapped, YouTube Music a décidé qu’il devrait avoir une part équitable du buzz sur les réseaux sociaux pendant un certain temps.

Donc, si vous voulez savoir comment regarder le Récapitulatif de YouTube Music pour 2023, vous êtes au bon endroit.

Comment voir le Récapitulatif de YouTube Music

La meilleure partie pour accéder au récapitulatif de YouTube Music pour 2023 est que c’est gratuit. Vous n’avez pas besoin d’être membre de la radio YouTube pour accéder à ces statistiques. Il y a eu une amélioration majeure du Récapitulatif de YouTube Music depuis 2022 et le Récapitulatif de cette année a une touche plus personnalisée. Ce que je veux dire, c’est que dans ce Récapitulatif, vous pouvez ajouter des photos de votre application Google Photos qui se synchroniseront avec la musique.

Quoi de neuf dans le Récapitulatif de YouTube Music pour 2023?

Le Récapitulatif de YouTube Music pour 2023 propose plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes. YouTube veut inciter les personnes à utiliser à la fois YouTube Premium et l’application YouTube Music. Voici une liste de tout ce que vous pouvez voir dans le Récapitulatif de YouTube Music pour 2023.

Consultez le nombre total de minutes passées à écouter des chansons sur YouTube et le nombre d’artistes écoutés.

5 meilleurs artistes

Artiste le plus écouté avec le nombre d’heures écoutées et le nombre de chansons de l’artiste le plus écouté.

Les meilleurs fans de l’artiste (0,1%)

Un fan précoce de l’artiste

Image de couverture personnalisée pour 2023

Nombre de chansons écoutées cette année

Statistiques pour la piste la plus écoutée

Vos 5 meilleures pistes de 2023

Les listes de lecture de l’année 2023 les plus populaires

Les albums de l’année

Les ambiances musicales de l’année

Les 5 genres musicaux de l’année

Classement général avec les 5 meilleurs artistes, chansons, genre et minutes passées à écouter de la musique sur YouTube.

Comment voir le Récapitulatif de YouTube Music pour 2023 sur les smartphones

La seule façon de consulter votre Récapitulatif de YouTube Music pour 2023 est d’installer l’application YouTube Music sur Android et iOS. Non, vous ne pouvez pas consulter votre Récapitulatif de YouTube Music via la version Web du lecteur. De la même manière, l’application YouTube Music pour vos appareils de diffusion ne peut pas afficher le récapitulatif de YouTube Music pour 2023.

Ouvrez l’application YouTube Music sur Android et iOS. Ensuite, en haut à droite, appuyez sur votre icône de profil. Un menu apparaîtra maintenant sur votre écran. Appuyez sur l’option qui dit « Votre Récapitulatif ». Appuyez sur le gros bouton qui dit « Obtenez votre Récapitulatif ». Le Récapitulatif de YouTube Music commencera à jouer. Pour voir la slide suivante, appuyez simplement sur l’écran. Vous pouvez partager certaines histoires du Récapitulatif de YouTube Music pour 2023. Appuyez sur le bouton de téléchargement pour sauvegarder l’image sur votre appareil ou touchez et téléchargez pour la télécharger sur n’importe quel stockage cloud ou plateforme de médias sociaux.

Si vous voulez fermer le Récapitulatif de YouTube Music pour l’histoire de 2023, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton X en haut à droite de l’histoire.

Foire aux questions

Q. Pouvez-vous télécharger l’intégralité du Récapitulatif YouTube sur votre appareil?

Non, vous ne pouvez pas télécharger l’intégralité de l’histoire du Récapitulatif sur votre appareil, seuls certains éléments peuvent être enregistrés sur votre appareil.

Q. Dois-je écouter des chansons uniquement depuis l’application YouTube Music pour obtenir le Récapitulatif?

Non. Si vous avez un compte sur YouTube et que vous écoutez des chansons via l’application YouTube ou le navigateur Web, vous pourrez toujours obtenir les statistiques de votre Récapitulatif pour 2023.

Q. Dois-je être membre de YouTube Premium pour accéder au Récapitulatif de YouTube Music?

Non. Que vous soyez un membre payant ou un membre gratuit, vous aurez accès aux statistiques du Récapitulatif tant que vous utilisez n’importe quel service YouTube pour écouter votre musique.

Q. Puis-je consulter mon Récapitulatif de YouTube Music sur le navigateur Web?

Non. Le Récapitulatif de YouTube Music ne peut être consulté qu’en installant l’application YouTube Music sur Android et iOS.

Q. Puis-je consulter le Récapitulatif de YouTube Music de l’année précédente?

Non. Vous ne pourrez pas voir les statistiques autres que le Récapitulatif de vos années précédentes. Cependant, vous pouvez toujours consulter les listes de lecture qui comprennent des morceaux de votre Récapitulatif de YouTube Music des années précédentes.

Notre avis

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur le Récapitulatif de YouTube Music pour 2023 et comment accéder aux statistiques du Récapitulatif sur votre smartphone.

Que pensez-vous de la fonctionnalité Récapitulatif de YouTube Music? Faut-il être plus poli? Partagez également le nombre de minutes que vous avez passées à écouter de la musique sur YouTube et l’application YouTube Music.

