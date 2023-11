Réacteur à fusion nucléaire peut transformer le diagnostic et le traitement du cancer

La société Astral Systems a été fondée par l’Université de Bristol et a révélé une technologie qui pourrait changer le diagnostic et le traitement du cancer. La start-up a présenté son réacteur de fusion Multi-State (MSF) innovant.

Ce réacteur a été développé pour produire des isotopes médicaux essentiels nécessaires à la fois pour la radiothérapie et pour le diagnostic d’imagerie. Les isotopes médicaux sont des substances radioactives utilisées en médecine à des fins de diagnostic et thérapeutiques variées.

La médecine nucléaire a contribué à sauver des vies pendant des décennies, permettant aux professionnels de la santé de détecter et de traiter directement les tumeurs et les cellules cancéreuses à la source.

C’est ce qu’a déclaré Talmon Firestone, cofondateur et PDG d’Astral Systems et chercheur à l’Université de Bristol.

Selon un communiqué de presse, les isotopes peuvent jouer un rôle crucial dans le traitement du cancer en tuant de manière ciblée les cellules cancéreuses lors de la radiothérapie. De plus, les isotopes produisent des radiations qui peuvent être détectées et quantifiées, fournissant des informations significatives sur la structure et la fonction des organes et des tissus du corps.

De plus, ils peuvent agir comme un « détective radioactif » dans le corps, facilitant la détection de conditions médicales par imagerie.

Une grande partie de l’approvisionnement mondial en isotopes médicaux dépend d’un nombre limité de réacteurs de fission nucléaire. Ainsi, la découverte de la start-up est pertinente en raison de la rareté imminente d’isotopes médicaux.

Astral Systems prévoit de construire de petits réacteurs de fusion, qui pourraient être stratégiquement intégrés dans des installations isotopiques régionales, non seulement au Royaume-Unis, mais partout dans le monde. Cette stratégie promet une fourniture d’échantillons radioactifs plus flexible et rentable.

Nos systèmes ont été développés beaucoup plus rapidement et peuvent produire des isotopes à une échelle bien plus petite que les technologies alternatives. Cela signifie que les isotopes médicaux peuvent être produits à proximité ou à l’intérieur des centres hospitaliers, sans avoir besoin de dépendre de gigantesques centrales de fission nucléaire internationales.

Explique Firestone, ajoutant que « cela augmentera considérablement les techniques de diagnostic et de traitement disponibles pour les médecins, réduisant les temps d’attente et les coûts hospitaliers, et améliorant la qualité des soins ».

Si le plan se déroule comme prévu, la technologie pourrait inaugurer un autre niveau de traitement du cancer et de production d’isotopes médicaux.

