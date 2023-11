Meilleures applications pour regarder des sports en direct sur Firestick

Êtes-vous un fervent amateur de sport et êtes-vous toujours à la recherche de regarder le sport en direct ? Si c’est le cas, le guide d’aujourd’hui est pour vous. Dans cet article, vous apprendrez comment regarder des sports en direct sur Firestick.

Si vous êtes un utilisateur de Firestick, vous avez à votre disposition des options gratuites et premium pour regarder des sports en direct. Lisez la suite pour découvrir les meilleures applications de streaming où vous pouvez regarder des sports en direct.

Comment regarder des sports en direct sur Firestick

Il existe de nombreuses applications disponibles sur le store d’applications Firestick que vous pouvez télécharger pour regarder des sports en direct. Cependant, la plupart des applications disponibles sur le store d’applications de Firestick sont payantes et nécessitent un abonnement. Mais nous avons également trouvé quelques applications gratuites pour vous. Voici comment vous pouvez télécharger des applications et regarder des sports en direct sur Firestick :

Étape 1 : Accédez à l’écran d’accueil de Firestick.

Étape 2 : Cliquez sur la zone de recherche, puis saisissez le nom de l’application que vous souhaitez installer. Ou vous pouvez rechercher dans le store d’applications intégré.

Étape 3 : Sélectionnez l’application parmi les résultats de la recherche.

Étape 4 : Cliquez sur l’icône de téléchargement étiquetée Obtenir.

Une fois que vous avez ajouté l’application, vous pouvez regarder le sport en direct sur votre Firestick à partir de l’application.

si vous ne savez pas quelles applications vous devriez utiliser, nous avons partagé certaines applications populaires disponibles sur Firestick.

Applications officielles pour regarder des sports en direct sur Firestick

ESPN

ESPN+ est l’une des applications les plus populaires pour le contenu sportif dans le monde. Elle propose une large gamme de sports, notamment la MLS, la NHL, la MLB, le football, etc.

De plus, elle dispose d’un accès exclusif aux combats UFC (Ultimate Fighting Championship) en pay-per-view, et les événements peuvent être diffusés en direct aux États-Unis via ESPN+.

Malgré sa popularité, les diffusions ne peuvent pas être regardées en 4K car elles ne sont disponibles qu’en HD.

Fox Sports

Fox Sports est une autre façon de diffuser des événements sportifs en direct, des actualités et des moments forts de vos sports préférés tels que NASCAR, MLB, NBA, football universitaire, football, etc.

Elle propose les événements en direct de la Premier League, de la MLB, de la MLS, des sports universitaires de la NCAA, de la Liga, de la Bundesliga, de NASCAR, de la Formule E, des combats UFC, de la WWE, etc.

FuboTV

FuboTV est un service de télévision en streaming américain qui s’adresse aux utilisateurs aux États-Unis, au Canada et en France, et qui se concentre principalement sur les chaînes diffusant des sports en direct. Bien qu’il soit connu pour ses émissions de télévision et ses films, ce service IPTV a été lancé en premier lieu pour se concentrer sur le football.

Par la suite, il s’est étendu et propose désormais encore plus d’événements sportifs et compte plus de 200 chaînes et de forfaits supplémentaires.

Les chaînes sportives disponibles comprennent ESPN, ESPN 2, NHL Network, NFL Network, NBA TV, Fight Network, Tennis Channel, Stadium, et bien d’autres.

YouTube TV

YouTube TV est une autre façon de regarder des sports en direct sur Amazon FireStick. Ce service comprend la télévision en direct et du contenu à la demande.

Pour ceux qui ne le savent pas, YouTube TV est un service d’abonnement qui propose plus de 100 chaînes en direct, dont des actualités locales, des réseaux sportifs, et bien plus encore.

En matière de sports, il y a de nombreuses chaînes parmi lesquelles choisir pour couvrir les événements sportifs en direct, les tournois et les ligues. Cela inclut ESPN, ESPN 2, NBC Sports, NFL Network, MLB Network, et bien d’autres.

Pluto TV

Pluto TV est une autre des meilleures applications de streaming qui propose la télévision en direct et du contenu à la demande, y compris des films et des émissions de télévision.

C’est une application gratuite, financée par la publicité, qui propose des centaines de chaînes de télévision en direct et du contenu à la demande. Le contenu comprend diverses ligues telles que la NFL, la NBA, la NCAA, la MLB, et d’autres.

DAZN

DAZN est un service de streaming international de sports en direct détenu par le groupe DAZN. C’est une autre façon de regarder des sports en direct sur FireStick, et les forfaits sont également très abordables.

Elle permet aux utilisateurs de diffuser du football, du basketball, du MMA, de la boxe, du bowling, du tir à l’arc, du baseball, et bien plus encore. De plus, les utilisateurs peuvent accéder à leurs sports dans n’importe quelle langue du monde entier.

Tubi TV

Tubi TV est un autre des meilleurs services de streaming offrant la télévision en direct et des contenus à la demande, notamment des films et des émissions de télévision.

C’est un service gratuit, mais vous aurez des publicités. Sur Tubi TV, vous pouvez accéder à plus de 200 chaînes de télévision en direct sans vous inscrire.

Le service gratuit est rempli de contenus sportifs populaires, notamment Football, Soccer, Baseball, et autres.

Par ailleurs, il offre des sports en direct pour le public américain. Les chaînes de la section de streaming en direct comprennent MLB, NFL Channel, FOX Sports, Fubo Sports Network, et d’autres.

XUMO

Xumo est une autre application gratuite, financée par la publicité, pour regarder des sports en direct et du contenu à la demande. Elle dispose de plus de 190 chaînes proposant des événements en direct, des actualités nationales, et bien plus encore.

Vous pouvez regarder des événements sportifs en direct, des moments forts et des analyses sans avoir à vous inscrire sur la plateforme.

Stirr TV

STIRR TV est encore un autre service gratuit financé par la publicité qui permet aux utilisateurs de regarder la télévision en direct, du contenu à la demande et des actualités locales.

