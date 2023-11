Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse annoncé avec 24 Go de RAM

Aujourd’hui, Redmi a organisé un événement en Chine qui nous a apporté les smartphones Redmi K70e, K70 et K70 Pro, ainsi que la montre Redmi Watch 4, les Redmi Books 2024 et les Redmi Buds 5 Pro. Alors que nous pensions que l’entreprise avait terminé les annonces, nous avons été surpris par la sortie d’un Redmi K70 Pro spécial. La société a annoncé son produit le plus haut de gamme de la soirée. Le Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse est le lancement le plus haut de gamme de l’entreprise avec un design élégant et un hardware puissant.

Le Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse arrive avec des éléments de design uniques

Le téléphone vient célébrer les 10 ans de Redmi dans le monde des smartphones. La marque s’est associée à la division de course de Lamborghini pour créer l’édition K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse. C’est un nom difficile à retenir pour un produit qui attire vraiment l’attention au premier coup d’œil.

La différence entre l’Automobili Lamborghini Squadra Corse et le Redmi K70 Pro régulier se résume à trois choses. Le design est certainement la plus grande différence avec des couleurs vertes ou jaunes bicolores et une finition en carbone dans le design. L’île de l’appareil photo n’est pas un simple rectangle mais un pentagone convexe inversé. La forme de ce téléphone est une référence claire aux lignes aiguisées de Lamborghini. Malgré l’aspect premium, le reste du panneau est toujours en plastique. Ce n’est pas le genre de produit de luxe que l’on voit chez des marques haut de gamme comme Caviar. Cependant, la bonne application des éléments dans le design donne l’impression que c’est quelque chose de vraiment cher et haut de gamme.

Sur le plan logiciel, Redmi propose un thème personnalisé Lamborghini Squadra Corse, qui fait partie de l’interface HyperOS. La société tease la voiture Essenza SCV12 dans les images promotionnelles, et pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’une hypercar exclusivement destinée à la piste qui utilise un moteur V12.

En dehors du design et du thème, le Redmi K70 Pro est identique au modèle régulier. Sous le capot, on trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0. En réalité, le téléphone sera vendu dans cette seule configuration 24 Go/1 To. Il sera également doté d’une batterie de 5 000 mAh avec recharge rapide 120W.

Le prix reste à confirmer par Redmi. Cependant, il y a de fortes chances que cette déclinaison soit exclusive à la Chine.

