Pilule intelligente surveille la respiration et le rythme cardiaque depuis l’intestin

Le syndrome d’apnée du sommeil est un trouble respiratoire du sommeil caractérisé par des obstructions brèves mais fréquentes des voies respiratoires, entraînant des interruptions totales (apnées) ou partielles (hypopnées) de la respiration pendant le sommeil.

Selon les données de la CUF, ce syndrome affecte entre 9% et 24% de la population adulte, les hommes de plus de 40 ans, les femmes ménopausées et les enfants (2%). De plus, on estime qu’un million de Portugais souffrent de cette pathologie.

Normalement, le diagnostic implique de passer une nuit à l’hôpital tout en étant connecté à des appareils qui surveillent la respiration, le rythme cardiaque et d’autres mesures physiologiques de la personne.

Cependant, une équipe de chercheurs a maintenant développé un dispositif ingérable qui permet d’évaluer l’apnée du sommeil à domicile, sans fil et à moindre coût.

Une pilule intelligente peut aider dans les cas d’apnée du sommeil, mais pas seulement

Giovanni Traverso du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et ses collègues ont créé une pilule intelligente capable de mesurer la respiration et le rythme cardiaque depuis l’intérieur de l’intestin. À partir de là, il peut diagnostiquer l’apnée du sommeil et même détecter les surdoses d’opioïdes.

Comme indiqué dans le New Scientist, l’appareil a à peu près la taille d’un complément alimentaire et contient un accéléromètre minuscule qui mesure la respiration et le rythme cardiaque en détectant les vibrations dans l’intestin.

De plus, il possède un implant radio pour transmettre les informations à un ordinateur externe.

L’équipe a testé la pilule intelligente sur 10 personnes, avec un âge moyen de 41 ans, qui étaient déjà inscrites au West Virginia University Medicine Sleep Evaluation Center.

Après avoir avalé facilement la pilule, les participants n’ont ressenti aucun effet secondaire. Une fois dans l’intestin, la pilule intelligente a mesuré la fréquence respiratoire avec une précision de 93% et la fréquence cardiaque avec une précision de 96%.

La seule personne de l’étude présentant une apnée du sommeil non contrôlée a vu le syndrome détecté par les chercheurs grâce aux mesures recueillies par le dispositif.

Dans sa forme actuelle, la pilule est prévisiblement excrétée dans un délai d’un jour, ce qui peut limiter son utilité en matière de détection, par exemple, de surdoses. Cependant, les chercheurs espèrent le modifier pour qu’il puisse rester dans l’intestin plus longtemps et ainsi servir à d’autres fins.

