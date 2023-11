L’ancien PDG de Twitch, Emmett Shear, confirme qu’il occupera le poste de PDG par intérim chez OpenAI

OpenAI, l’entreprise de recherche en IA, a nommé Emmett Shear en tant que PDG par intérim après le limogeage de l’ancien directeur Sam Altman. Shear est un ancien PDG de Twitch, la plateforme de streaming vidéo en direct, et un partenaire de l’accélérateur de start-up Y Combinator. Il est connu pour sa défense de la sécurité dans le développement de l’intelligence artificielle. Shear a partagé un plan pour les prochaines étapes chez OpenAI, déclarant qu’il chercherait à réformer l’équipe de direction de la start-up et à engager un enquêteur indépendant pour examiner le départ d’Altman.

Selon The Information et Forbes, le conseil d’administration d’OpenAI a nommé l’ancien co-fondateur de Twitch et ancien PDG, Emmett Shear, en tant que PDG par intérim. Aujourd’hui, Emmett Shear a posté sur X après avoir pris la direction par intérim d’OpenAI. Entre autres choses, il a déclaré qu’après en avoir discuté avec sa famille et y avoir réfléchi pendant plusieurs heures, il a accepté.

Auparavant, le conseil d’administration d’OpenAI avait envoyé une note de service au personnel indiquant que son ancien PDG, Sam Altman, ne retournerait pas à son poste. Dans la note, le conseil a déclaré que Shear « possède les compétences, les connaissances et les relations uniques pour faire avancer OpenAI », ajoutant que c’était « la seule façon de faire progresser et de défendre la mission d’OpenAI ».

Il est à mentionner qu’aujourd’hui même, le PDG de Microsoft, Nadella, a annoncé sur X, que les fondateurs d’OpenAI, Sam Altman et Brockman, rejoindront Microsoft. Les deux dirigeront la nouvelle équipe IA de Microsoft. Nadella a déclaré que l’équipe d’Altman obtiendrait toutes les ressources nécessaires et les obtiendrait rapidement.

Qui est Emmett Shear ?

Emmett Shear est un ancien PDG de Twitch, la plateforme de streaming vidéo en direct, et un partenaire de l’accélérateur de start-up Y Combinator. Il a co-fondé Twitch en tant que Justin.tv en 2006, avant que son nom ne soit changé en Twitch en 2011. La plateforme a rapidement connu un succès dans la communauté des joueurs. Elle a été acquise par Amazon pour un peu moins de 1 milliard de dollars en 2014. Shear a démissionné de son poste de PDG de Twitch en mars 2023 après plus de 16 ans au sein de l’entreprise. Shear est titulaire d’une licence en informatique de l’université Yale.

Pourquoi Shear a-t-il été nommé PDG par intérim d’OpenAI ?

Le conseil d’administration d’OpenAI a nommé Shear PDG par intérim après un week-end chaotique au sein de l’entreprise. L’ancien PDG Sam Altman a été renvoyé, ce qui a secoué l’industrie technologique. Shear faisait partie de la première fournée de l’accélérateur de start-up Y Combinator aux côtés d’Altman. Il est connu comme un fervent défenseur de la sécurité dans le développement de l’intelligence artificielle. Shear a partagé un plan pour les prochaines étapes chez OpenAI, déclarant qu’il chercherait à réformer l’équipe de direction de la start-up et à engager un enquêteur indépendant pour examiner le départ d’Altman.

Quelles sont les qualifications de Shear pour ce poste ?

La nomination de Shear en tant que PDG d’OpenAI a suscité la confusion dans la Silicon Valley. Cela s’explique en grande partie par le fait que quelques heures avant l’annonce, des rapports indiquaient que Altman pourrait être réinstallé. Des questions se posaient également sur ce que le parcours de Shear chez Twitch pourrait indiquer quant à son leadership chez OpenAI. Cependant, certaines sources ont donné un test mitigé sur sa pertinence pour ce poste. Un employé senior de Twitch, qui a travaillé avec Shear pendant plusieurs années, l’a décrit comme « extrêmement intelligent mais socialement maladroit » et un communicateur peu efficace. Cependant, le même employé a également déclaré que Shear a une éthique solide et que son passage chez OpenAI a beaucoup de sens pour lui.

Quels sont les projets de Shear pour OpenAI ?

Shear a partagé un plan pour les prochaines étapes chez OpenAI. Il a déclaré qu’il chercherait à réformer l’équipe de direction de la start-up. De plus, il engagerait un enquêteur indépendant pour examiner le départ d’Altman. Il travaillera également pour s’assurer qu’OpenAI ne perd pas de clients et de partenaires constructeurs, ce qui est essentiel pour la génération de revenus. Shear a déclaré qu’OpenAI « réformera l’équipe de direction et de leadership en vue des départs récents pour en faire une force efficace pour obtenir des résultats pour nos clients ».

Shear a déclaré

« J’ai un plan en trois points pour les 30 prochains jours : – Engager un enquêteur indépendant pour examiner l’ensemble du processus jusqu’à présent et produire un rapport complet. – Continuer à parler au plus grand nombre possible de nos employés, partenaires constructeurs, investisseurs et clients, prendre de bonnes notes et partager les points essentiels. – Réformer l’équipe de direction et de leadership à la lumière des départs récents afin d’obtenir des résultats pour nos clients. »

Notre avis

Biographie de l’auteur



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :