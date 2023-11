Accélérez le temps de démarrage de votre PC Windows avec ces 9 astuces expertes

Lorsque vous installez pour la première fois un PC Windows, il démarre rapidement et fonctionne rapidement. Mais après l’installation de mises à jour et de nouveaux logiciels, il peut commencer à ralentir. Il existe des moyens de vérifier s’il s’agit seulement d’une sensation ou si votre ordinateur ralentit réellement. Utilisez des outils pour vérifier combien de temps il faut à votre système pour démarrer et réparez tout ce qui pourrait le ralentir. Mesurez les temps de démarrage avant et après avoir apporté des modifications pour voir si les améliorations ont fonctionné.

Lorsque vous voyez le bureau de Windows, le démarrage n’est pas terminé. Le système peut ne pas répondre à vos clics ou peut être lent. Le temps que cela prend dépend des programmes qui démarrent après la connexion. Pour accélérer les choses, réduisez le nombre de programmes qui démarrent automatiquement. Il peut être frustrant si Windows installe des mises à jour lorsque vous souhaitez rapidement vérifier quelque chose en ligne. Pour éviter cela, vous pouvez temporairement arrêter les installations de mises à jour. Une autre option est de régler une minuterie ou d’utiliser le réseau pour démarrer le PC afin qu’il soit prêt lorsque vous en avez besoin.

Vérifiez le temps de démarrage de Windows

Windows enregistre les heures de démarrage et les processus qui peuvent retarder le démarrage dans l’Observateur d’événements. Certains retards, comme ceux provoqués par les scanners de virus, sont inévitables. Pour vérifier les heures de démarrage et d’arrêt du système sous Windows, accédez au journal des événements en cliquant avec le bouton droit sur le bouton du menu Démarrer, en sélectionnant Observateur d’événements, puis en naviguant vers Journaux des applications et des services > Microsoft > Windows > Diagnostics de performances > Opérationnel.

Dans la fenêtre de l’Observateur d’événements, les événements liés au démarrage de Windows (ID d’événement 100-199) et à l’arrêt (ID d’événement 200 et suivants) sont affichés au centre. Pour déterminer le temps nécessaire au démarrage ou à l’arrêt, vérifiez la partie inférieure pour la durée de démarrage (pour les ID 100) et la durée d’arrêt (pour les ID 200), spécifiée en millisecondes. Les ID de 101 à 199 dans l’Observateur d’événements fournissent des détails supplémentaires sur la zone spécifique affectée lors du démarrage. En cliquant sur un message, une brève description du problème apparaît sous Général, ainsi que le nom du logiciel responsable du retard. Pour les problèmes d’arrêt, Windows enregistre des ID de 201 à 299.

Désactivez les freins système pour accélérer votre PC Windows

Bootracer est un outil utile pour évaluer les temps de démarrage et identifier la durée prise par les programmes de démarrage automatique. Il fournit des informations sur le temps consommé par chaque programme, vous permettant de désactiver ceux qui ne sont pas nécessaires, optimisant ainsi les performances système.

Dans Bootracer, sélectionnez Test > Processus de démarrage complet de Windows et cliquez sur Démarrer le test. Confirmez le redémarrage avec Oui. Après l’apparition du bureau, Bootracer affiche une barre de progression indiquant les secondes pour l’ensemble du processus de démarrage. La fenêtre avec le temps de démarrage total peut être cliquée pour plus de détails. Dans Bootracer, vérifiez la fenêtre pour les temps de démarrage de Windows et du bureau.

Effectuez un Test de démarrage sans programmes de démarrage en cliquant sur Test sans programmes de démarrage automatique, puis sur Démarrer le test. Cliquez sur le temps total ; la valeur du bureau devrait être inférieure. Explorez les programmes de démarrage automatique pour voir les programmes actifs et leurs heures de démarrage. Décochez les programmes inutiles ou ceux qui ralentissent considérablement le démarrage de Windows.

Supprimez les programmes inutiles des applications de démarrage de Windows pour accélérer votre PC

Supprimez les programmes des applications de démarrage dans le Gestionnaire des tâches pour améliorer le démarrage de Windows. Dans Windows 10, accédez à l’onglet Applications de démarrage via Plus de détails. Dans Windows 11, utilisez la section Applications de démarrage. Vérifiez la colonne Impact sur le démarrage pour évaluer l’effet d’un programme sur Windows et supprimez-le si nécessaire via le menu contextuel.

Le Gestionnaire des tâches affiche le temps nécessaire à Windows pour démarrer après la mise sous tension de l’ordinateur, indiqué par Temps BIOS dernier (disponible en mode UEFI). Activez le Démarrage rapide ou le Démarrage rapide dans la configuration du firmware/BIOS pour raccourcir ce temps en sautant certaines vérifications matérielles et en accélérant le processus de démarrage.

Connectez-vous automatiquement à Windows (Accélération du PC Windows)

Windows demande par défaut un mot de passe lors de la connexion. Si vous utilisez principalement votre PC à la maison, vous pouvez envisager d’activer la connexion automatique. Pour Windows 10 et 11, cela implique un ajustement de la base de registre. Appuyez sur Win+R, entrez regedit et confirmez avec OK. Accédez à la clé suivante :

Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device

et changez la valeur DevicePasswordLessBuildVersion en 0. Maintenant, appuyez à nouveau sur Win+R et saisissez ce qui suit :

Netplwiz

Décochez la case devant « Les utilisateurs doivent entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe » et cliquez sur Appliquer. Ensuite, saisissez le nom d’utilisateur de votre compte standard local et le mot de passe correspondant deux fois. Ensuite, cliquez deux fois sur OK et Windows démarrera sans demander de mot de passe. La connexion automatique fonctionne également avec un compte Microsoft. Après « Nom d’utilisateur », utilisez l’adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter.

Désactivez les mises à jour de Windows

Les mises à jour régulières sont essentielles pour la sécurité du système. Les mises à jour importantes, en particulier, peuvent retarder le démarrage de Windows pendant plusieurs minutes et nécessiter plusieurs redémarrages. Les utilisateurs qui souhaitent avoir plus de contrôle sur les mises à jour peuvent utiliser W10Privacy.

Étape 1 : Dans l’assistant d’installation de l’outil, choisissez l’option d’installation portable et sélectionnez un dossier sans espaces dans son nom, comme « C:\Outils\W10Privacy ». Décompressez ensuite PS Windows Update dans ce dossier, en plaçant le fichier « PSWindowsUpdate.psd1 » dans « C:\Outils\W10Privacy\PSWindowsUpdate ».

Étape 2 : Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur et exécutez la commande suivante :

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy Remotesigned

Cela permet à l’utilisateur actuel d’exécuter des scripts PowerShell.

Étape 3 : Activez le faux serveur de mise à jour en cochant les quatre premières options sous Extras > Windows updates (recherche/téléchargement/installation). Confirmez les changements en cliquant sur « Set changed settings ». Pour télécharger sélectivement des mises à jour, utilisez « Start search for updates » et choisissez les mises à jour à télécharger et installer lorsque disponibles. Pour reprendre les mises à jour régulières, désélectionnez l’option « Fake WSUS server stored » et enregistrez les modifications.

La fonction de mise à jour dans W10Privacy peut ne pas fournir d’informations détaillées sur la progression. Pour une surveillance plus précise, vérifiez le fichier journal à l’aide de la commande PowerShell suivante :

Get-Content -Path "C:\Outils\W10Privacy\PSWindowsUpdate.log" -Wait

Remplacez « C: \Outils\W10Privacy\ » par le chemin réel où W10Privacy est installé.

Utilisez une minuterie

Les ordinateurs, les écrans et autres appareils utilisent de l’électricité et coûtent de l’argent, même lorsqu’ils sont éteints ou en veille. Il est donc conseillé de les débrancher à l’aide d’un interrupteur lorsque vous ne les utilisez pas pour économiser de l’énergie et réduire les coûts.

Si vous avez un horaire spécifique pour utiliser votre PC tous les jours, vous pouvez utiliser une minuterie. Il en existe des mécaniques ou numériques, d’un prix allant de 6 à 25 dollars. Alternativement, une prise intelligente, coûtant moins de 50 dollars, est encore plus pratique. Elle vous permet de contrôler une multiprise connectée manuellement via votre smartphone ou de programmer une horaire.

Pour vous assurer que le PC de bureau démarre automatiquement lorsque l’alimentation est activée, vous devez modifier un paramètre dans la configuration du firmware/BIOS. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Marche/Arrêt en bas à droite de l’écran de connexion de Windows ou, après vous être connecté, cliquez sur le bouton Marche/Arrêt dans le menu Démarrer. Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur Redémarrer dans le menu du bouton. Accédez à Dépannage > Options avancées > Paramètres du firmware UEFI et cliquez sur le bouton Redémarrer. Dans la configuration du firmware/BIOS, recherchez un élément de menu tel que Configuration de la gestion de l’alimentation ou Alimentation de la plate-forme. Pour des options telles que Restauration après une perte de courant AC ou Retour AC, activez Démarrage, Toujours actif ou similaire.

Comment démarrer Windows automatiquement

Pour que votre PC de bureau démarre automatiquement lorsque l’alimentation est activée, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur le bouton Marche/Arrêt en bas à droite de l’écran de connexion de Windows ou, une fois connecté, cliquez sur le bouton Marche/Arrêt dans le menu Démarrer.

2. Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur Redémarrer dans le menu du bouton.

3. Accédez à Dépannage > Options avancées > Paramètres du firmware UEFI et cliquez sur le bouton Redémarrer.

4. Dans la configuration du firmware/BIOS, recherchez un élément de menu tel que Configuration de la gestion de l’alimentation ou Alimentation de la plate-forme.

5. Trouvez des options telles que Restauration après une perte de courant AC ou Retour AC et activez Démarrage, Toujours actif ou une option similaire.

Pour configurer votre ordinateur pour qu’il démarre automatiquement avant de travailler, suivez ces étapes :

1. Fermez Windows.

2. Débranchez l’ordinateur de l’alimentation.

3. Lorsque l’alimentation est rétablie, l’ordinateur s’allumera automatiquement et Windows se lancera.

4. Si vous utilisez une minuterie pour programmer l’allumage juste avant de commencer à travailler, l’ordinateur sera prêt à être utilisé lorsque vous en aurez besoin.

Démarrer automatiquement votre PC

Vous pouvez également activer le démarrage automatique sans minuterie. De nombreux PC de bureau offrent une option comme « Reprise par alarme » dans la configuration du firmware (reportez-vous au point 7). Cette fonction vous permet de configurer une minuterie, telle qu’un démarrage automatique quotidien au début de votre travail. Cependant, il n’est généralement pas possible de sélectionner des jours spécifiques de la semaine. L’ordinateur s’allumera à l’heure choisie, que vous ayez éteint Windows ou mis l’ordinateur en veille.

Allumer votre PC à distance

Si vous préférez ne pas définir un horaire fixe pour démarrer votre système, vous pouvez activer l’ordinateur à l’heure souhaitée en utilisant Wake-on-LAN (WOL) via votre smartphone, par exemple. Bien que Wake-on-LAN ait été initialement développé pour les adaptateurs Ethernet, il peut également fonctionner avec certains chipsets WLAN dans les notebooks si le firmware le prend en charge.

Pour activer Wake-on-LAN, suivez ces étapes :

1. Dans la configuration du firmware/BIOS (reportez-vous au point 7), activez toutes les options Wake-on-LAN disponibles, si disponibles.

2. Sous Windows, ouvrez le Gestionnaire de périphériques.

3. Dans le menu contextuel de l’adaptateur réseau, accédez aux Propriétés.

4. Cliquez sur l’onglet Avancé, où vous trouverez des options telles que Réveil sur paquet magique, Réveil sur motif correspondant, Activation par paquet magique, ou similaire.

5. Activez toutes les options liées au réveil sur LAN.

6. Accédez à l’onglet Gestion de l’alimentation et cochez les trois options disponibles.

Passez d’un disque dur à un SSD

Démarrer Windows à partir d’un SSD améliore considérablement les performances grâce à des temps d’accès plus courts. Cette amélioration est intéressante même pour les anciens PC et notebooks. Vous pouvez utiliser AS SSD Benchmark pour évaluer la vitesse des disques durs et des SSD. Pour migrer le système d’un disque dur vers un SSD, Hasleo Backup Suite Free est un outil utile.

Si vous optez pour un disque dur, une défragmentation occasionnelle est recommandée. Auslogics Disk Defrag est un outil utile pour défragmenter de gros fichiers, tels que ceux provenant de jeux ou de logiciels de virtualisation, afin d’accélérer l’accès.

Notre avis

Notre avis, maintenir des performances optimales de Windows implique des mesures stratégiques. La mise à niveau vers un SSD peut notablement améliorer la vitesse, tandis que des outils comme AS SSD Benchmark aident à évaluer les performances du disque. La configuration correcte du démarrage du système, l’utilisation de Wake-on-LAN et la gestion sélective des programmes de démarrage automatique contribuent à un fonctionnement efficace. La défragmentation régulière et la déconnexion des appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés sont des pratiques supplémentaires pour des performances durables. La surveillance et l’ajustement des paramètres de démarrage de Windows, la mise à jour judicieuse et l’utilisation de minuteries complètent une approche globale pour garantir une expérience informatique fluide et réactive.

