Elon Musk affirme que la demande d’énergie de tous les États-Unis pourrait être satisfaite sans aucun problème grâce à l’aide d’un gigantesque réacteur à fusion installé dans le ciel, juste au-dessus de nos têtes.

L’avantage est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un projet fou ou un investissement de plusieurs milliards de dollars pour réaliser quelque chose comme ça : nous en avons un depuis des milliards d’années et nous l’appelons le Soleil.

Dit Elon Musk. Le PDG de Tesla et SpaceX estime qu’une énorme centrale photovoltaïque d’environ 160 x 160 km serait capable de fournir toute l’énergie nécessaire aux États-Unis.

Elon Musk aime les phrases directes

C’est ce qu’il a récemment déclaré lors de sa participation dans « The Joe Rogan Experience », un podcast animé par le commentateur et comédien Joe Rogan, qui a accueilli ces dernières semaines un ensemble d’invités aussi éclectiques que les acteurs Dwayne Johnson « The Rock » et Whitney Cummings, l’ancien agent de la CIA Michael Baker, l’expert en arts martiaux Tim Kennedy et l’écrivain Elliott West. Le 31 octobre, Musk est passé devant les micros et a parlé, entre autres choses, du potentiel de l’énergie solaire.

En réalité, nous pourrions alimenter tous les États-Unis avec une installation de 100 miles sur 100 miles d’énergie solaire.

A déclaré le magnat dans un communiqué relayé par Money Wise. En traduisant cela dans notre système métrique, cela équivaudrait à une immense installation d’environ 160 x 160 kilomètres. La proposition de Musk est si grande que Rogan lui a demandé de mieux expliquer :

Ainsi, vous pourriez choisir un endroit et le couvrir de panneaux solaires pour alimenter tout le pays ?

A demandé Joe Rogan.

Sans aucun doute. Nous aurions besoin de batteries, mais oui.

Répondit Musk, qui pense qu’il ne serait pas difficile de mettre cette idée en pratique et considère parfaitement « réalisable » de fournir toute l’énergie du pays grâce au soleil : « Cela fonctionne. Nous avons un énorme réacteur à fusion dans le ciel ».

Son engagement ne se limite pas aux mots

En 2016, Tesla a acquis SolarCity, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de systèmes de production d’énergie solaire, dans une opération évaluée à environ 2,6 milliards de dollars.

Tesla se prépare à commercialiser à grande échelle ses produits de stockage d’énergie Powerwall et Powerpack.

Expliquait alors l’entreprise de Musk, qui avait lancé peu auparavant sa propre division d’énergie : Tesla Energy Operations.

L’engagement de Musk dans l’énergie solaire n’est pas non plus unique. L’Association de l’énergie solaire et Wood Mackenzie ont récemment estimé que cette année, l’industrie solaire aux États-Unis ajoutera 32 GW de capacité de production, soit une augmentation de 53% par rapport à 2022, et qu’en 2028, la capacité opérationnelle du pays sera de 375 GW. Les prévisions de croissance sont également considérables en Europe.

Musk n’est pas le premier à proposer un projet XXL

Musk n’est pas le premier à proposer un projet de cette taille et de cette philosophie futuriste pour promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire. En réalité, des initiatives concrètes qui vont bien au-delà des déclarations du magnat dans l’émission « The Joe Rogan Experience » sont déjà sur la table. L’une d’entre elles est dirigée par l’Agence spatiale européenne (ESA).

L’organisme intergouvernemental étudie depuis un certain temps déjà l’idée de tirer parti de la SBSP, soit l’énergie solaire basée dans l’espace, une stratégie consistant à capter l’énergie solaire avec l’aide de satellites en orbite géostationnaire, qui la convertiraient en micro-ondes à faible densité et l’enverraient vers des stations de réception sur Terre.

Pour y parvenir, des « défis prohibitifs » seraient nécessaires, tels que l’installation d’énormes antennes de réception, le montage de grandes structures dans l’espace ou l’étude des effets des micro-ondes à basse puissance, mais l’ESA a déjà lancé l’initiative SOLARIS pour en évaluer la faisabilité.

