Ayaneo Slide se lance en tant que console de jeu portable à part entière

Annoncé en septembre de cette année, Ayaneo Slide est maintenant officiel sur Indiegogo. Il est actuellement disponible en précommande avec un prix de départ de 704 dollars américains. À ce prix-là, il rivalise directement avec le Lenovo Legion Go, l’Asus Rog Ally et le tout nouveau Steam Deck OLED.

Mais l’Ayaneo Slide n’est pas qu’un autre dispositif de jeu portable. Il s’agit plutôt d’un ordinateur portable pleinement opérationnel. En plus de caractéristiques puissantes, ce dispositif de jeu est doté d’un clavier complet, ce qui en réalité un choix approprié en tant que remplacement d’ordinateur portable.

Cependant, la vraie question est de savoir comment les caractéristiques de l’Ayaneo Slide se comparent à celles du Steam Deck et des autres dispositifs portables. Plongeons plus en profondeur.

Principales caractéristiques de l’Ayaneo Slide

Tout comme certains autres dispositifs de jeu portables sur le marché, l’Ayaneo Slide est alimenté par le processeur mobile AMD Phoenix. Pour être précis, c’est un processeur AMD Ryzen 7 7840U qui alimente ce dispositif portable. Il s’agit d’un processeur à huit cœurs avec 16 threads. Quant au GPU, le processeur intègre l’AMD Radeon 780M.

En termes de design, l’Ayaneo Slide présente un format similaire à celui de la PSP. Il est doté d’un écran IPS de 6 pouces qui peut fournir une luminosité de 400 NITs et qui offre une couverture de la gamme sRGB allant jusqu’à 120%. Mais ce qui distingue vraiment ce dispositif de jeu portable, c’est son facteur de glissement.

Comme son nom l’indique, vous pouvez faire coulisser l’Ayaneo Slide pour révéler un clavier QWERTY complet. Ce n’est pas la première fois que nous voyons des dispositifs portables avec des claviers QWERTY arriver sur le marché. GPD a déjà commercialisé plusieurs dispositifs portables dotés de la même fonctionnalité.

Cependant, le clavier de l’Ayaneo Slide est rétroéclairé en RGB, ce qui lui confère une esthétique de jeu complète. Et après avoir fait coulisser l’écran, vous pouvez l’incliner à n’importe quel angle entre 0 et 30 degrés vers vous, ce qui vous procurera une expérience de jeu confortable.

Bien sûr, étant donné que le Slide est un dispositif de jeu portable, il est également fourni avec des commandes D-Pad, un joystick et d’autres boutons de contrôle de jeu. Et tout comme le clavier, les joysticks sont dotés de lumières RGB.

Les autres caractéristiques de l’Ayaneo Slide incluent une batterie de 46,2 Wh, jusqu’à 64 Go de RAM, jusqu’à 4 To de stockage PCIe Gen4, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 et un système de refroidissement 3+2. Concernant ce système de refroidissement, Ayaneo affirme qu’il est équipé de trois ailettes de refroidissement de 8 mm.

En plus de cela, il est doté d’un ventilateur à turbine haute pression pour maintenir la température sous contrôle. Ayaneo a partagé les performances de refroidissement du Slide avec différentes configurations de TDP exécutant divers titres AAA, que vous pouvez consulter sur l’image ci-dessous.

Comment l’Ayaneo Slide se compare-t-il au Steam Deck?

L’Ayaneo Slide est un dispositif de jeu portable plus performant que le Steam Deck. Il est équipé du processeur Ryzen 7840U APU, qui dispose de graphismes RDNA 3. Il s’agit du même chipset que l’on retrouve sur certains autres dispositifs de jeu portables Ayaneo. Cela inclut l’Ayaneo Air 1S, 2S, Kun, Geek, et d’autres.

En comparaison, le Steam Deck dispose d’un chipset AMD personnalisé avec une configuration Zen 2 + RDNA 2. Ainsi, l’Ayaneo Slide offrira de meilleures performances de jeu dans l’ensemble. Mais en termes de prix, le Steam Deck reste l’un des dispositifs de jeu portable les plus intéressants sur le marché.

Que dire de l’Asus Rog Ally et du Lenovo Legion Go?

En termes de caractéristiques, l’Ayaneo Slide et l’Asus Rog Ally sont très similaires l’un à l’autre. Le chipset AMD Z1 Extreme présent dans le Rog Ally est basé sur l’architecture Zen 4, tout comme le processeur Ryzen 7840 APU. Le Rog Ally est également doté des mêmes graphismes RDNA 3 que l’APU du nouveau dispositif de jeu portable.

L’histoire est sensiblement similaire en ce qui concerne le Legion Go. Ainsi, parmi ces trois dispositifs de jeu portables, tout repose sur le design. L’Asus Rog Ally a un design traditionnel de dispositif de jeu portable similaire au Steam Deck. Le Lenovo Legion Go adopte une approche unique en héritant certaines des fonctionnalités pour lesquelles la Nintendo Switch est connue. Et l’Ayaneo Slide, quant à lui, offre un clavier QWERTY complet.

Tous ces trois dispositifs de jeu portables sont basés sur Windows. Cependant, il est possible d’utiliser d’autres systèmes d’exploitation sur eux. Oui, il y a quelques différences au niveau des autres caractéristiques. Par exemple, l’écran de l’Ayaneo Slide mesure 6 pouces. En revanche, le Lenovo Legion Go est doté d’un écran de 8,8 pouces, tandis que l’Asus Rog Ally a une taille d’écran de 7 pouces.

Prix et disponibilité de l’Ayaneo Slide

Sur Indiegogo, l’Ayaneo Slide est actuellement en précommande avec des prix réduits. Le modèle 16 Go/512 Go coûte 704 dollars américains, le modèle 32 Go/512 Go coûte 805 dollars américains, le modèle 32 Go/2 To coûte 966 dollars américains et le modèle 64 Go/4 To coûte 1308 dollars américains. Après la phase de précommande, les prix de ces déclinaisons seront respectivement de 905 dollars américains, 1006 dollars américains, 1167 dollars américains et 1610 dollars américains.

En comparaison, le Lenovo Legion Go commence à 700 dollars américains, tandis que l’Asus Rog Ally avec le prix de départ du Ryzen Z1 Extreme est de 699 dollars américains. Ayaneo indique que le dispositif de jeu portable Slide commencera à être expédié à partir de la mi-décembre de cette année. Il sera intéressant de voir la valeur offerte par ce dispositif par la suite, car il sera possible de le comparer en profondeur avec ses concurrents.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :