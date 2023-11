Chauffages/radiateurs mobiles : Quelle technologie pour quelle pièce ?

L’hiver arrive! Que ce soit pour chauffer la salle de yoga aménagée dans une cave, rendre confortablement chaud le cabanon de jardin récemment utilisé ou rendre confortable le coin bureau à domicile non chauffé, nous vous indiquerons quel type de chauffage mobile fonctionne le mieux dans quelle pièce.

Quels sont les types de chauffage mobile disponibles?

Nous vous présentons les différents systèmes de chauffage mobile et expliquons leurs avantages et inconvénients.

Radiateurs électriques : le classique

Un principe simple : lorsque l’électricité passe à travers un élément chauffant, il se réchauffe et libère ensuite cette chaleur dans la pièce.

Les radiateurs électriques peuvent être installés de manière flexible là où la chaleur est nécessaire. Photo : SHX

Avantages:

Réchauffage rapide : Les radiateurs électriques se réchauffent très rapidement et offrent donc une source de chaleur immédiate.

Coûts d’acquisition bas : L’achat de radiateurs électriques est généralement peu coûteux.

Les radiateurs électriques ne font aucun bruit.

Inconvénients:

Coûts de fonctionnement élevés : Les radiateurs électriques sont généralement plus coûteux à faire fonctionner que d’autres chauffages mobiles, en particulier si l’électricité est chère.

Les radiateurs à huile continuent à chauffer

Les radiateurs à huile sont des chauffages mobiles remplis d’huile qui chauffent lorsque l’électricité circule à travers l’élément chauffant.

Les radiateurs à huile rappellent les radiateurs classiques. Photo : Clatronic

Avantages:

Diffusion uniforme de la chaleur : ils réchauffent progressivement l’air et assure ainsi une distribution uniforme de la chaleur.

L’huile chauffée maintient le radiateur chaud même après l’arrêt.

Les radiateurs à huile fonctionnent pratiquement sans bruit.

Inconvénients:

Réchauffage lent : Les radiateurs à huile ont besoin de temps pour se réchauffer et ne fournissent pas de source de chaleur immédiate.

Perte d’énergie : Comme ils chauffent l’air, la chaleur peut facilement être perdue si les portes ou les fenêtres sont ouvertes ou non étanches.

Les radiateurs à huile sont souvent plus lourds et prennent plus de place.

Chauffage à convection pour une chaleur uniforme dans toute la pièce

Les chauffages à convection réchauffent l’air de la pièce en aspirant l’air froid, le chauffant, puis le rejettent à nouveau.

Les chauffages à convection sont souvent plus élégants grâce à leur conception plate. Photo : SHX

Avantages:

Réchauffage rapide : Les chauffages à convection réchauffent rapidement l’air de la pièce.

Distribution uniforme de la chaleur : ils assurent une répartition uniforme de l’air chaud dans la pièce.

Inconvénients:

Air sec : Les chauffages à convection peuvent assécher l’air de la pièce, ce qui peut entraîner des problèmes de muqueuses sèches et de peau.

Perte d’énergie : En chauffant l’air, l’air chaud peut s’échapper facilement lorsque les portes ou les fenêtres sont ouvertes ou si l’isolation est insuffisante.

Radiateurs en céramique pour les petites pièces

Un radiateur en céramique est un chauffage mobile qui génère de la chaleur en utilisant des éléments chauffants en céramique.

Les radiateurs en céramique sont des appareils de chauffage rapides qui diffusent la chaleur de manière uniforme. Photo : DeLonghi

Avantages:

Transfert de chaleur efficace : Les radiateurs en céramique utilisent des éléments chauffants en céramique qui chauffent rapidement et diffusent la chaleur de manière uniforme.

Libération rapide de la chaleur : Les radiateurs en céramique se réchauffent rapidement et offrent une source de chaleur immédiate.

Fonctionnement silencieux : Comparés à de nombreux autres appareils de chauffage, les radiateurs en céramique sont généralement très silencieux.

Inconvénients:

Portée limitée : Tout comme d’autres appareils de chauffage mobiles, les radiateurs en céramique ont une portée limitée et ne chauffent que la zone sur laquelle ils sont dirigés.

Consommation d’électricité : Le fonctionnement des radiateurs en céramique peut entraîner une augmentation des coûts d’électricité, en particulier si vous les utilisez à des niveaux de chauffage élevés.

Chauffage infrarouge pour les espaces aérés

Les chauffages infrarouges réchauffent directement les objets et les personnes en émettant des rayons infrarouges.

Les chauffages infrarouges réchauffent les personnes et les objets, mais pas l’air. Photo : Rommelsbacher

Avantages:

Transfert de chaleur efficace : Les chauffages infrarouges réchauffent les objets et les personnes, pas l’air, ce qui permet un transfert de chaleur plus efficace.

Faibles coûts de fonctionnement : Les chauffages infrarouges sont souvent plus écoénergétiques que les radiateurs électriques classiques.

Libération rapide de la chaleur : Ils offrent une source de chaleur immédiate, tout comme les radiateurs électriques.

Inconvénients:

Portée limitée : Les chauffages infrarouges ont une portée limitée et ne chauffent que la zone sur laquelle ils sont dirigés.

Coûts d’acquisition : L’achat de chauffages infrarouges peut être plus cher que l’achat de radiateurs classiques.

Ventilateurs chauffants pour un chauffage rapide

Les ventilateurs chauffants sont des appareils de chauffage électriques mobiles qui réchauffent l’air de la pièce et le distribuent ensuite avec un ventilateur.

Les ventilateurs chauffants sont compacts et bon marché. Photo : Rowenta

Avantages:

Portabilité : Les ventilateurs chauffants sont légers et mobiles, ce qui permet de les utiliser dans différentes pièces.

Libération rapide de la chaleur : Ils réchauffent rapidement l’air de la pièce et offrent une source de chaleur immédiate.

Coûts d’acquisition bas : Les ventilateurs chauffants sont généralement peu coûteux.

Inconvénients:

Portée limitée : Les ventilateurs chauffants ont une portée limitée et ne chauffent que la zone dans laquelle le flux d’air est dirigé.

Le flux d’air chaud ne réchauffe pas la pièce de manière durable.

Consommation d’énergie : Les ventilateurs chauffants consomment relativement plus d’électricité et entraînent des coûts d’exploitation plus élevés.

Les chauffages au gaz ne dépendent pas de l’électricité

Les chauffages mobiles au gaz sont la seule option pour chauffer les espaces intérieurs lorsqu’il n’y a pas de prise électrique disponible. Pour cela, vous devez acheter des bouteilles de gaz.

Les chauffages au gaz nécessitent une bonne ventilation et ne peuvent donc pas être utilisés partout. Photo : ROWI

Avantages:

Les chauffages au gaz sont les seuls chauffages mobiles que vous pouvez utiliser là où il n’y a pas de prise électrique.

Haute performance de chauffage : Les chauffages mobiles au gaz peuvent généralement chauffer rapidement et efficacement les pièces car ils ont une haute puissance de chauffage.

Inconvénients :

Ventilation nécessaire : Si vous utilisez un chauffage mobile au gaz à l’intérieur, veillez à une bonne ventilation. Les gaz de combustion nocifs doivent pouvoir se dissiper rapidement.

Stockage des bouteilles de gaz : Vous devez stocker en toute sécurité les bouteilles de gaz qui alimentent les chauffages mobiles au gaz, ce qui nécessite un espace supplémentaire et des précautions.

Les climatiseurs comme alternative aux chauffages mobiles

Bien que les climatiseurs aient été principalement conçus pour refroidir les pièces, de nombreux modèles modernes peuvent également être utilisés comme appareils de chauffage. Ils ne sont pas mobiles, mais s’ils sont déjà installés, ils peuvent constituer une bonne alternative aux chauffages mobiles.

Les climatiseurs peuvent souvent être utilisés pour chauffer une pièce. Photo : Comfee

Avantages:

Efficacité : Les climatiseurs modernes peuvent à la fois refroidir et chauffer et sont souvent plus écoénergétiques que les radiateurs électriques.

Utilisation toute l’année : Les climatiseurs peuvent être utilisés toute l’année pour maintenir une température agréable.

Inconvénients:

Coûts d’acquisition : Les climatiseurs sont généralement plus chers à l’achat que les radiateurs électriques.

Portée limitée : Ils ne peuvent refroidir ou chauffer que les pièces dans lesquelles ils sont installés.

Ce que grand-mère savait déjà : la couverture chauffante

Elles ne sont officiellement pas considérées comme un « chauffage mobile », mais les couvertures chauffantes peuvent être une bonne alternative ou un complément.

Elles ne peuvent pas remplacer un chauffage, mais elles peuvent être un complément. Photo : ETA

Avantages:

Portabilité : Que ce soit au lit ou au bureau, elles sont faciles à transporter.

Libération rapide de la chaleur : Vous ressentez la chaleur en quelques secondes.

Coûts d’acquisition bas : Les couvertures chauffantes ne sont pas très chères.

Efficacité énergétique : Comme elles ne chauffent que la personne elle-même, peu de chaleur inutilisée est perdue.

Inconvénients:

Portée limitée : Enveloppé dans une couverture chauffante, vous ne pouvez pas vous déplacer dans la pièce.

Vous ne pouvez pas vous réchauffer complètement avec elle, de sorte que certaines parties de votre corps continueront à geler.

Quel chauffage mobile convient le mieux à quelle pièce?

Salon

Un radiateur à huile ou un chauffage à convection sont un bon choix pour le salon, car les deux offrent une distribution de chaleur uniforme et durable. Le salon est souvent le point central de la maison, il est donc important que toute la pièce soit chauffée. Selon la taille, vous aurez besoin de plus d’un radiateur.

Chambre à coucher

Ventilateur chauffant : Les ventilateurs chauffants sont idéaux pour la chambre à coucher lorsqu’il s’agit de chauffer la pièce rapidement et seulement pendant la courte période avant d’aller se coucher. Ils offrent une source de chaleur rapide et sont souvent équipés de minuteries et de thermostats. Une couverture chauffante peut être un bon complément pour préchauffer le lit.

Salle de bains

Ventilateur chauffant : Dans la salle de bains, une source de chaleur rapide est nécessaire, en particulier pendant la routine du matin. Un ventilateur chauffant peut chauffer rapidement une petite salle de bains à la température souhaitée et éviter qu’il ne fasse trop froid et inconfortable.

Bureau/Travail à domicile

Chauffage à convection : Un chauffage à convection est idéal pour les espaces de travail où une chaleur constante et uniforme est importante. Ils répartissent la chaleur uniformément dans la pièce, ce qui assure un espace de travail confortable. Vous pouvez utiliser une couverture chauffante en combinaison. Un chauffage infrarouge peut également être utile ici si vous travaillez à votre bureau et que seule une petite partie de la pièce a besoin de chaleur.

Cave

Radiateurs électriques : Vous pouvez utiliser efficacement des radiateurs électriques ainsi que des chauffages à convection dans les caves, où ils fournissent une chaleur supplémentaire là où vous en avez besoin. Les caves sont souvent plus froides et prennent plus de temps pour chauffer confortablement.

Camping/Camping-car

Chauffages mobiles à gaz : Ils sont idéaux pour une utilisation dans les tentes de camping et les camping-cars, car ils fonctionnent indépendamment des réseaux électriques et sont mobiles. Ils offrent chaleur et confort lorsque vous êtes en pleine nature. Une alternative serait également un climatiseur portable comme l’EcoFlow Wave 2 que nous avons testé, qui peut également chauffer.

Qui a besoin d’un chauffage mobile?

Le chauffage central est le plus confortable de tous les types de chauffage, mais il n’y a pas toujours un radiateur dans chaque pièce. Par exemple, si vous avez converti une cave en salle de yoga, il est souvent inefficace d’installer un radiateur avec une connexion au chauffage central a posteriori. De même, un cabanon de jardin que vous utilisez comme salle de loisirs n’est pas raccordé au chauffage central.

<D’autres pièces sont rarement utilisées, il n’est donc pas rentable de les chauffer avec le chauffage central. Ou comme c’est le cas de nombreux bâtiments anciens, on n’a tout simplement pas installé de chauffage dans chaque pièce.

Les véhicules de camping et les camping-cars ont également besoin d’un chauffage si le fabricant n’a pas installé de chauffage stationnaire ou si aucune alimentation électrique n’est disponible.

Dans certains cas, la chaleur du chauffage central ne suffit tout simplement pas car il n’y a pas assez de radiateurs installés. Ou vous ne voulez pas encore allumer le chauffage central car il ne fait pas encore assez froid de manière permanente – il existe de nombreux cas d’utilisation pour les appareils de chauffage portables.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :