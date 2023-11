Certains tremblements de terre actuels pourraient être des répliques de ceux d’il y a des siècles

De manière naturelle, après un tremblement de terre, des répliques se produisent, ce que la science appelle des « secousses secondaires ». Ceux-ci ne sont rien de plus que des séismes secondaires résultant du réajustement de la croûte qui « suivent généralement des schémas assez définis ».

Alors qu’il est connu que les répliques peuvent survenir des heures ou des jours après le séisme principal, une nouvelle étude révèle quelque chose d’incroyable : il est possible que ces séismes secondaires se produisent des années voire des siècles après le séisme principal.

Les scientifiques ont étudié une série de séismes historiques

Un groupe de scientifiques a analysé des événements en Amérique du Nord afin de déterminer s’ils étaient des répliques de séismes anciens ou une activité sismique normale.

Les chercheurs de l’Université de Wuhan et de l’Université du Missouri ont estimé qu’entre 16% et 30% des tremblements de terre actuels dans le centre et l’est des États-Unis pourraient être liés aux mêmes événements signalés il y a près de 200 ans.

On estime que ces événements, les plus grands séismes de l’histoire récente de l’Amérique du Nord, ont varié entre 6,5 et 8,0 de magnitude. Cette zone est « stable » car elle est éloignée des limites des plaques tectoniques – ce qui n’est pas le cas de la côte ouest, qui connaît souvent des secousses.

Les régions proches de l’épicentre de ces tremblements de terre historiques restent aujourd’hui sismiquement actives. Selon les chercheurs, cela est dû à l’une des trois causes suivantes : des prémices de futurs séismes, une sismicité de fond – une quantité normale d’activité sismique pour une région – ou des répliques de séismes passés.

Comme l’explique le United States Geological Survey (USGS), il n’y a aucun moyen de distinguer les secousses antérieures de la sismicité de fond avant qu’un séisme majeur ne se produise. Cependant, les scientifiques peuvent différencier les répliques.

Les secousses secondaires se regroupent autour de l’épicentre du séisme principal. C’est pourquoi l’équipe de scientifiques a étudié les tremblements de terre qui se sont produits dans un rayon de 250 kilomètres autour des épicentres des trois événements historiques sélectionnés.

De plus, ils n’ont analysé que les secousses d’une magnitude égale ou supérieure à 2,5, car tout ce qui est plus faible est difficile à enregistrer avec précision.

L’équipe de scientifiques a utilisé une approche statistique appelée méthode du voisin le plus proche. Cela signifie comparer la distance, le temps et la magnitude de deux tremblements de terre afin de déterminer s’ils étaient des répliques ou des activités sismiques de fond non liées.

Si la distance entre deux tremblements de terre est inférieure à celle attendue pour des événements de fond, alors le tremblement de terre est probablement une réplique d’un autre. Les secousses secondaires se produisent près de l’épicentre du séisme principal, tandis que l’activité sismique de fond peut se produire n’importe où dans la région.

Nous pourrions vivre des répliques de tremblements de terre qui ont eu lieu il y a des siècles

Bien que les séquences de secousses secondaires s’affaiblissent avec le temps, l’accumulation de stress peut provoquer des séismes plus importants à l’avenir.

Selon Susan Hough, géophysicienne de l’USGS qui n’a pas participé à l’étude, « pour élaborer une évaluation des risques pour l’avenir, nous devons vraiment comprendre ce qui s’est passé il y a 150 ou 200 ans », après tout, « la distance entre les épicentres n’est qu’une pièce du puzzle ». Pour résoudre le problème, elle a expliqué dans un communiqué, il est important d’appliquer des méthodes modernes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :