Google Maps vous aidera à ne pas prendre le mauvais train

Google vient de dévoiler de passionnantes nouveautés pour sa plateforme Maps, conçues pour rendre les déplacements pendant les vacances plus faciles. Parmi ces mises à jour figurent des améliorations des itinéraires de transports en commun, garantissant aux utilisateurs une navigation en toute confiance. L’application va désormais plus loin en vous aidant à monter dans le bon train et en vous guidant vers la bonne sortie de la gare.

Google Maps dévoile des fonctionnalités de transit améliorées pour des voyages sans effort pendant les vacances

L’expérience de transport en commun revue intègre des données sur l’efficacité énergétique du carburant (HEC), en tenant compte de facteurs tels que le nombre de correspondances et la durée totale du voyage. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser davantage leur sélection d’itinéraires en utilisant des filtres basés sur leur mode de transport en commun préféré ou en optant pour des itinéraires avec une marche minimale.

Prendre des décisions en cours de route n’a jamais été aussi facile. Une fois que l’utilisateur a sélectionné ses préférences, Maps non seulement indique l’itinéraire optimal, mais met également en évidence les entrées et sorties spécifiques correspondant à chaque train impliqué dans le voyage. Cette fonctionnalité supplémentaire s’avère particulièrement bénéfique pour les citadins pendant la saison des vacances. Particulièrement dans des métropoles gigantesques comme Berlin et New York, où les plans de station peuvent être déroutants.

« La saison des vacances approche ! Pour vous assurer de passer un moment formidable, voici 8 façons dont Google Maps peut vous aider à vous déplacer, à planifier des sorties festives avec des amis et plus encore, y compris trois nouvelles mises à jour pour Maps ainsi que des fonctionnalités éprouvées. Consultez cette liste pour partir joyeusement. » « Dans le but de vous faire gagner du temps et de faciliter la prise de décision rapide, nous revoyons nos itinéraires de transports en commun pour vous présenter le chemin le plus efficace vers votre destination », a déclaré Google dans une déclaration officielle.

Prévu pour être déployée dans les semaines à venir, cette mise à niveau sera disponible pour les utilisateurs de Google Maps sur les plates-formes Android et iOS. L’expérience améliorée du transport en commun est destinée à bénéficier aux personnes dans plus de 80 villes du monde entier. Dont des grandes villes telles que Berlin, Boston, Londres, Madrid, New York, Paris, Singapour, Sydney, Tokyo et Toronto.

À l’approche de la saison des vacances, Google Maps vise à être votre compagnon de voyage fiable. Veillant à ce que vos trajets soient non seulement fluides, mais aussi adaptés à vos préférences, rendant ainsi les déplacements pendant les vacances sans stress et agréables.

