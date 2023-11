Les images officielles de la voiture électrique de Xiaomi ont été révélées

Xiaomi, le géant chinois de l’électronique réputé pour ses smartphones et ses appareils domestiques intelligents, est entré sur le marché des véhicules électriques (EV), dévoilant sa très attendue berline de sport électrique, la Modena. Ce véhicule élégant et technologiquement avancé semble être un ajout intéressant au paysage automobile, avec des performances élevées, un bon design et une connectivité intelligente. Maintenant, nous avons des images officielles de la voiture.

Xiaomi dévoile sa berline de sport électrique

Le design

Ainsi, l’extérieur de la Modena dégage un mélange captivant de sportivité et d’élégance, s’inspirant des icônes automobiles telles que McLaren, Porsche, Tesla et Aston Martin. De plus, le fascia avant affiche une allure audacieuse et agressive, caractérisée par des lignes nettes et des courbes sculptées rappelant l’esprit de la McLaren F1. La partie arrière, quant à elle, évoque la sophistication élégante de la Tesla Model S et de l’Aston Martin Rapide. De plus, ajoutant à l’attrait dynamique de la Modena, on trouve un aileron arrière actif. Améliorant l’aérodynamisme et apportant une touche de drame visuel.

Les performances

Les caractéristiques de performance de la Modena sont également impressionnantes, reflétant l’engagement de Xiaomi à offrir une bonne expérience de conduite. Propulsée par un groupe motopropulseur électrique à double moteur, la Modena produit entre 220 et 495 kW de puissance, selon la version du modèle. Cela se traduit par une vitesse de pointe de 210 kilomètres par heure pour le modèle de base et un électrisant 265 kilomètres par heure pour la version la plus puissante.

Les expériences automobiles

Par ailleurs, le savoir-faire technologique de la Modena va bien au-delà de son groupe motopropulseur. Xiaomi a équipé le véhicule d’une gamme de fonctionnalités de pointe qui redéfinissent l’expérience automobile. La Modena fonctionne sur le système d’exploitation HyperOS exclusif de Xiaomi. Une plateforme logicielle sur mesure conçue pour optimiser les performances des véhicules électriques et s’intégrer parfaitement à l’écosystème d’appareils intelligents de l’entreprise. Ce système intelligent permet des fonctionnalités telles que l’assistance à la conduite autonome, l’infodivertissement intelligent en voiture et les mises à jour logicielles OTA. Assurant ainsi que la Modena bénéficie des dernières mises à jour technologiques.

Trois modèles distincts

De plus, Xiaomi a méticuleusement conçu trois modèles distincts de la Modena pour répondre à un large éventail de préférences et de besoins de conduite. De plus, la Xiaomi SU7, le modèle de base, offre des performances impressionnantes et une gamme complète de fonctionnalités. Pour ceux qui recherchent une puissance et un luxe améliorés, la Xiaomi SU7 Pro éleve l’expérience de conduite avec son intérieur raffiné et son groupe motopropulseur amélioré. Et pour ceux qui demandent le summum des performances et de la sophistication technologique, la Xiaomi SU7 Max représente le fleuron de la gamme Modena.

Un engagement envers la qualité et la durabilité

De plus, Xiaomi s’est associé au constructeur automobile Beijing Automotive Industry Holding Co (BAIC) pour garantir que la production de la Modena réponde aux normes de qualité et de savoir-faire les plus élevées. La fabrication du véhicule aura lieu en Chine, en tirant parti de l’expertise de BAIC en matière de fabrication automobile et de processus de production.

Une nouvelle arrivée sur le marché mondial des VE

De plus, l’entrée de la Modena sur le marché mondial des véhicules électriques est prévue pour créer un impact. Défiant les acteurs établis de l’industrie des VE et potentiellement établissant de nouvelles niches en matière de performances, de technologie et de design. L’engagement de l’entreprise envers l’innovation et sa solide réputation de marque positionnent la Modena comme un ajout ambitieux à l’industrie automobile.

Les ambitions de Xiaomi dans le domaine des VE : façonner l’avenir de la mobilité

Ainsi, l’incursion de Xiaomi sur le marché des VE n’est pas simplement un lancement de produit. C’est une déclaration d’intention de contribuer à l’avenir de la mobilité. La Modena représente la première étape de la stratégie ambitieuse de Xiaomi dans le domaine des VE. Elle vise à établir l’entreprise comme un acteur majeur de cette industrie en constante évolution. Nous devrons attendre pour voir si Xiaomi peut avoir un impact significatif sur le paysage automobile mondial, avec son engagement envers l’innovation, son savoir-faire technologique et son excellence en matière de design.

