Le ColorOS d’Oppo compte désormais 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Oppo a récemment célébré une étape significative, annonçant que son système d’exploitation ColorOS a désormais atteint une impressionnante base d’utilisateurs de plus de 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels à travers le monde. Cette réalisation est particulièrement remarquable car elle coïncide avec le 10e anniversaire de l’introduction initiale de ColorOS en 2013.

En plus de ce nombre d’utilisateurs remarquable, Oppo a partagé de bonnes nouvelles concernant le programme bêta ColorOS 14. Il a attiré plus de 230 000 inscriptions. Le lancement officiel de ColorOS 14 aura lieu le 16 novembre 2023 lors de la très attendue Oppo Developer Conference.

Après la sortie, le premier lot d’appareils destinés à recevoir la mise à jour stable de ColorOS 14 comprend des modèles populaires tels que l’Oppo Find N2, le Find N2 Flip, le Find X6 Pro, le Find X6, l’OnePlus 11 et l’Oppo Reno9 Pro 5G. Cette large gamme d’appareils pris en charge témoigne de l’engagement d’Oppo à offrir une expérience utilisateur améliorée sur l’ensemble de sa gamme de produits.

ColorOS a été un facteur clé du triomphe d’Oppo dans le segment des smartphones haut de gamme. Notamment, l’entreprise a connu une croissance extraordinaire de 453% de sa part de marché des écrans pliables en glissement annuel en 2022. L’Oppo Find N, l’Oppo Find N2 et l’Oppo Find N2 Flip ont joué un rôle central dans ce succès. Contribuant à la part impressionnante de 31,4% d’Oppo sur le marché des écrans pliables au cours des trois premiers trimestres de l’année en cours.

Au fur et à mesure de l’évolution, Oppo présentera son dernier modèle d’intelligence artificielle AndesGPT lors du lancement de ColorOS 14. AndesGPT, présenté comme un modèle de langage amélioré par dialogue doté de 100 milliards de paramètres impressionnants, devrait élever l’expérience utilisateur à de nouveaux sommets.

Pour approfondir les fonctionnalités et les capacités de ColorOS 14, les passionnés peuvent s’attendre à obtenir plus d’informations lors d’un prochain événement. Alors qu’Oppo continue d’innover et de repousser les limites, la combinaison de ColorOS et du modèle d’intelligence artificielle avancée AndesGPT est sur le point d’établir de nouveaux repères dans l’industrie des smartphones.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :