L’Islande tremble avec plus de mille séismes et déclare l’état d’urgence

Les habitants d’une petite ville islandaise près d’un volcan sur le point d’érupter n’ont eu que cinq minutes pour rentrer chez eux et récupérer des objets de valeur. Grindavik a été évacuée samedi, lorsque des experts ont prévenu qu’une éruption était imminente. Plus de mille nouveaux séismes ont été enregistrés et c’est effrayant ce qui se passe là-bas.

Le pouvoir destructeur attendu de Fagradalsfjall inquiète l’Islande

La région a été affectée et secouée par des centaines de petits tremblements de terre quotidiens depuis au moins deux semaines. Les scientifiques surveillent une accumulation de magma à environ 5 kilomètres de profondeur qui suggère une possible éruption volcanique.

L’activité a augmenté dans les premières heures jeudi, lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 4,8 a frappé la région, obligeant le célèbre complexe géothermique de renommée internationale, le Blue Lagoon, à fermer temporairement.

Le Bureau météorologique de l’Islande a indiqué que la police a décidé d’évacuer Grindavik après que la surveillance ait indiqué qu’un couloir de magma, ou de roche semi-fondue, s’étend maintenant sous la communauté. La ville de 3400 habitants est située dans la péninsule de Reykjanes, à environ 50 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Reykjavik.

À ce stade, il n’est pas possible de déterminer exactement si et où le magma pourrait atteindre la surface.

A déclaré le Bureau météorologique.

Les autorités ont également augmenté l’alerte aérienne à orange, indiquant un risque accru d’éruption volcanique. Les éruptions volcaniques représentent un grave danger pour l’aviation car elles peuvent projeter des cendres hautement abrasives dans l’atmosphère, où elles peuvent endommager les moteurs à réaction, perturber les systèmes de contrôle du vol et réduire la visibilité.

Le scénario le plus probable serait l’ouverture d’une fissure dans le sol près de Grindavik.

Nous avons une fissure d’environ 15 kilomètres de long et n’importe où le long de cette fissure, nous pouvons voir qu’une éruption peut se produire.

A déclaré Vidir Reynisson, responsable de la Protection civile.

La ville de Grindavik est située près de la centrale géothermique de Svartsengi, le principal fournisseur d’électricité et d’eau pour les 30 000 habitants de la péninsule de Reykjanes. Comme mentionné précédemment, elle est également proche des sources thermales du Blue Lagoon, une destination touristique populaire qui a fermé temporairement par mesure de précaution.

Quand le volcan Fagradalsfjall s’est réveillé

L’éruption du Fagradalsfjall en 2021 a été inattendue. Depuis lors, le volcan est devenu une attraction pour la population locale et les touristes étrangers.

Une autre éruption, très similaire à celle de 2021, a commencé le 3 août 2022 et s’est terminée le 21 août 2022. Une troisième éruption s’est produite au nord du Fagradalsfjall le 10 juillet 2023 et s’est terminée le 5 août 2023.

En résumé, l’Islande a déclaré l’état d’urgence le 10 novembre 2023 pour la région autour du volcan Fagradalsfjall. Il était endormi pendant 800 ans jusqu’à une éruption en 2021. Maintenant, il semble être sur le point d’érupter à nouveau.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :