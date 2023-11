Yeelight x eWeLink: Rendre la maison intelligente plus intelligente

Yeelight, connu pour son expertise dans les solutions d’éclairage intelligent pour la maison, a conclu un partenariat stratégique avec eWeLink. Pour ceux qui ne le savent pas, eWeLink est une application d’assistant pour la maison intelligente. Elle offre des commandes de maison intelligente avancées dans un package facile à utiliser et intuitif.

Étant une application universelle pour la maison intelligente, eWeLink prend en charge plus de 2000 marques de hardware. Et Yeelight a rejoint la liste. Mais, ce partenariat est différent de toutes les autres marques avec lesquelles eWeLink a collaboré.

Comme l’équipe de R&D de Yeelight le dit, « La collaboration entre Yeelight Pro et eWeLink est une excellente nouvelle tant pour les utilisateurs de Yeelight Pro que pour les utilisateurs d’eWeLink. »

En savoir plus sur le partenariat stratégique entre Yeelight et eWeLink

Yeelight propose une large gamme de solutions d’éclairage intelligent. Positionnée comme la meilleure marque d’éclairage intelligent au monde, elle a fourni plus de 80 millions de produits dans plus de 200 pays et régions. Bien que chacune des offres de la marque ait sa propre touche d’unicité, elles excellent toutes dans la satisfaction des besoins d’éclairage des clients.

Maintenant, grâce à ce partenariat stratégique avec eWeLink, les offres de la marque offriront des interactions intelligentes plus pratiques pour les utilisateurs. Yeelink Pro, en particulier, s’apprête à bénéficier de la plus grande amélioration. Cette intégration rendra le produit d’éclairage intelligent haut de gamme de la marque encore plus intelligent.

Comme l’équipe de R&D l’explique, « Les consommateurs trouveront aussi facile que d’appuyer sur des boutons pour contrôler l’éclairage de Yeelight Pro dans l’application eWeLink de manière transparente. »

Cette mise à jour de Yeelight est un autre changement passionnant que la marque a apporté à sa gamme. Pour information, la marque a apporté le support MATTER avant cela. Ce qui a simplifié la connectivité entre les autres appareils pour la maison intelligente.

La collaboration entre eWeLink et Yeelight ouvre la voie à un avenir où les maisons intelligentes deviennent unifiées. Cela marque un point important conduisant à un moment où différents appareils de différentes marques peuvent coexister. Et cela jouera un rôle important dans la rendement des maisons intelligentes plus accessibles et plus faciles à utiliser.

