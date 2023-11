Découvrez les plus grands pollueurs du monde dans un graphique détaillé

Les plus grands pollueurs se fichent de tout…

Chaque année, 36 millions de tonnes de CO2, le principal facteur du changement climatique, sont rejetées dans l’atmosphère. La majorité de ces émissions provient de l’utilisation de combustibles fossiles, de la production d’énergie non renouvelable et des activités humaines polluantes. Mettre un frein à cette tendance est devenu un objectif primordial pour les nations. Cependant, la manière dont cette responsabilité est partagée entre les pays et les individus génère une controverse permanente.

La principale raison est que tous les pays ne sont pas également responsables de la crise climatique, car la quantité de CO2 produite par chaque pays varie considérablement.

Le dernier rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) indique que, l’année dernière pour laquelle des données sont disponibles (2020), la concentration de CO2 dans l’atmosphère a atteint un nouveau record malgré la réduction des émissions pendant la pandémie. Plus précisément, la concentration a atteint 413 parties par million (ppm) en 2020, soit 149% de plus que les niveaux préindustriels (avant 1750).

Cependant, la majeure partie de cette pollution provient d’un petit nombre de pays. Par exemple, la Chine génère environ 31% de toutes les émissions mondiales, tandis que les États-Unis en sont responsables pour près de 14%. Ce graphique, réalisé par Visual Capitalist à partir des données du Global Carbon Atlas, illustre les pays qui contribuent le plus à cette grande menace.

Comme on peut le voir dans l’infographie, la Chine est le plus grand émetteur mondial de CO2, représentant 30,9% du total, avec 10,668 milliards de tonnes métriques émises en 2020. La principale source est les combustibles fossiles. En effet, environ 55% de l’énergie totale produite par la Chine en 2021 provient uniquement du charbon.

De plus, la Chine est l’un des plus grands importateurs de pétrole, ce qui contribue à de fortes émissions de CO2 en raison de l’utilisation de véhicules motorisés dans le pays.

Les États-Unis sont le deuxième plus grand émetteur de CO2, représentant 13,5% du total mondial, avec 4,713 milliards de tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone en 2020. Les principales sources d’émissions proviennent des transports (voitures, camions, navires, trains et avions), de la production d’énergie et de l’industrie. Le pays est devenu un grand producteur de pétrole brut et les Américains utilisent la voiture comme principal moyen de transport.

L’Inde est le troisième plus grand émetteur de CO2, avec 7,3% du total. La Russie est le quatrième plus grand contributeur, représentant 4,7% des émissions mondiales de CO2. Il convient de rappeler que ce pays d’Europe de l’Est possède l’un des plus grands gisements de gaz naturel au monde et que le gaz naturel est la principale source d’énergie du pays. Cependant, le charbon, utilisé dans l’industrie chimique et d’autres industries des matériaux de base pour la production d’énergie en Russie, génère des émissions significatives de CO2.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :