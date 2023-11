Google TV se prépare à de nouveaux changements visuels

Google TV, la plateforme populaire du géant de la technologie basé à Mountain View, est en constante amélioration grâce aux améliorations continues introduites par l’entreprise. Un changement notable qui a attiré l’attention des utilisateurs assidus est la refonte des icônes sur l’écran d’accueil de la plateforme, signalant une évolution positive de l’expérience de visionnage à la télévision.

Google TV dévoile des changements visuels passionnants pour une meilleure expérience utilisateur

Les modifications sont une réponse à une test importante adressée à Google TV – le manque d’uniformité dans l’apparence des icônes d’application lorsqu’elles sont réduites sur l’écran d’accueil. Cette incohérence a été un point de Discord parmi les utilisateurs, car les icônes semblaient perdre leur uniformité par rapport aux autres éléments de l’écran.

En abordant directement cette préoccupation, Google a annoncé une solution visant à donner un aspect plus harmonieux à l’écran d’accueil. Selon les informations de 9to5Google, le géant de la technologie prévoit de mettre en œuvre un nouveau format circulaire pour les icônes des applications les plus fréquemment utilisées. Cette démarche stratégique vise à créer une apparence plus cohérente et standardisée sur la plateforme.

Cette refonte ne se limite pas aux icônes d’application seules. Elle s’étend à d’autres éléments de l’écran d’accueil, y compris les commandes de la plateforme. Le format circulaire s’appliquera universellement, garantissant une taille constante pour différents composants de l’interface Google TV.

Les premières indications de ce changement transformateur ont été publiées sur Medium plus tôt dans la semaine. Et Google a maintenant confirmé officiellement la refonte. Le format circulaire ne sera pas seulement pour les icônes d’application, mais s’étendra également à tous les éléments de contrôle présents sur l’écran d’accueil. Il promet un attrait visuel équilibré et proportionnel.

À mesure que cette transformation visuelle se déploie, la conception circulaire se fait progressivement sentir sur la plateforme de gestion de contenu multimédia de Google. Cependant, les utilisateurs au Portugal attendent toujours une date officielle pour le déploiement de ces mises à jour passionnantes.

Ainsi, l’engagement de Google à améliorer l’expérience utilisateur est évident grâce à ces améliorations de conception. En abordant les déséquilibres visuels sur l’écran d’accueil, le géant de la technologie démontre sa volonté de fournir une interface fluide et esthétiquement agréable aux utilisateurs de Google TV du monde entier.

