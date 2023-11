Meilleures bagues connectées : suivi de la forme physique et du bien-être de manière élégante et dédiée

Bien que les montres intelligentes aient beaucoup évolué ces dernières années, elles ne conviennent pas à tout le monde. Beaucoup trouvent qu’il est inutile d’avoir un autre écran distractif. D’un autre côté, de nombreuses personnes ont du mal à trouver une montre intelligente qui s’adapte naturellement à leur poignet. Eh bien, c’est fondamentalement là que les meilleures bagues intelligentes entrent en jeu.

Essentiellement, la meilleure bague intelligente offre un petit tracker de fitness que tout le monde peut porter. Ce tracker de santé et de bien-être sans écran utilise des capteurs pour fournir des données que l’on peut obtenir à partir de la plupart des montres intelligentes. Et surtout, les bagues de fitness sont parfaites pour quelqu’un à la recherche d’un appareil de suivi de fitness à la fois à la mode et dédié.

De plus, certaines des meilleures bagues de fitness offrent également des fonctionnalités non liées à la santé. Par exemple, vous pouvez trouver des bagues intelligentes avec NFC, ce qui vous permet de réaliser des paiements sans contact tout comme les montres intelligentes.

Cependant, toutes les options disponibles ne sont pas de bonnes options en tant que meilleures bagues intelligentes. Certaines sont tout simplement trop peu fiables en ce qui concerne le suivi des données de fitness et de santé. Alors, quels modèles devriez-vous réellement considérer pour en avoir pour votre argent ? Eh bien, c’est là que la liste ci-dessous entre en jeu.

Oura Ring Gen3 – Meilleure Bague Intelligente Globale

La Oura Ring Gen3 (ou Oura Ring 3) est l’une des bagues intelligentes les plus faciles à recommander. Si vous vous demandez pourquoi, c’est à cause de sa grande qualité et de ses fonctionnalités. En ce qui concerne les spécificités, comparé aux générations précédentes, la Gen3 Oura Ring intelligente apporte de nombreuses autres fonctionnalités.

Cela inclut de meilleures fonctions de suivi de la santé. Avec cette bague intelligente, vous pouvez suivre précisément votre rythme cardiaque et surveiller votre taux de saturation en oxygène dans le sang. La Oura Ring 3 rend également plus facile la réalisation de vos objectifs de santé et de remise en forme en offrant des fonctionnalités de suivi d’activité.

Par ailleurs, la bague intelligente s’intègre parfaitement aux principaux logiciels de suivi de la santé et de remise en forme. Cela inclut Apple Health et Google Fit. Grâce à cela, vous pouvez facilement obtenir des informations détaillées sur votre santé. Mais la Oura Ring Gen3 n’est pas parfaite. Elle nécessite que vous payiez un abonnement mensuel pour avoir accès à certaines de ses fonctionnalités impressionnantes.

Points Principaux de la Oura Ring Gen3

Légère et offre un ajustement naturel

Peut offrir jusqu’à 7 jours d’autonomie de batterie

Dispose d’une fonction de recharge rapide

Dotée de fonctions de suivi de santé précises

S’intègre parfaitement aux principales applications de santé et de remise en forme

Ultrahuman Ring Air – Meilleure Bague Intelligente Légère

Vous recherchez les meilleures bagues intelligentes qui privilégient le confort et la flexibilité plus que les autres facteurs ? Vous voudriez considérer la Ultrahuman Ring Air. Comme son nom l’indique, la bague de fitness est exceptionnellement légère. Cela se traduira finalement par une meilleure expérience de port.

Mais ce n’est pas seulement la légèreté de la bague intelligente qui en réalité un bon choix. La qualité de fabrication de la Ring Air est excellente. Elle dispose d’une résistance à l’eau allant jusqu’à 330 pieds. Et bien que la bague de fitness soit légère, elle est dotée d’une batterie fiable. Elle peut offrir jusqu’à six jours d’autonomie de batterie.

De plus, la bague intelligente est livrée avec toutes les fonctionnalités de suivi de santé et de remise en forme que l’on trouve généralement dans d’autres produits. Mais, encore une fois, cette bague de fitness n’est pas parfaite. Elle n’offre pas beaucoup de possibilités de personnalisation. De plus, il existe un nombre limité d’options de couleur disponibles pour la bague.

Points Principaux de la Ultrahuman Ring Air

Offre six jours d’autonomie de batterie

Résistante à l’eau jusqu’à 330 pieds

Légère et extrêmement confortable à porter

Peut suivre la température, le rythme cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang et le sommeil

Arcx – Meilleure Bague Intelligente Abordable

Étant donné que les bagues intelligentes sont encore à un stade précoce, il est assez difficile de trouver quelque chose de bon marché. Mais l’Arcx est un bon choix à cet égard. Bien qu’elle ne rentre pas exactement dans la catégorie bon marché, elle est plus abordable que les autres options sur le marché.

Mais en réalité, ce n’est pas une bague de fitness. Elle n’a pas de capteurs pour suivre votre rythme cardiaque, votre taux de saturation en oxygène dans le sang et d’autres biométries. Au lieu de cela, elle dispose simplement de fonctionnalités intelligentes. Par exemple, avec la bague Arcx, vous pouvez facilement interagir avec votre téléphone. Elle vous permet de contrôler rapidement la lecture de musique, d’accepter et de rejeter les appels, et autres choses.

Oui, vous pouvez faire valoir qu’une paire d’écouteurs sans fil vous permettra de faire les mêmes choses. Mais cette bague intelligente vous permet d’interagir avec votre téléphone lorsque vous ne portez pas d’écouteurs. De plus, elle est dotée d’un design élégant et axé sur le confort.

Points Principaux de l’Arcx

Fonctionne avec des gants

Peut être fixée à du hardware sportif

Dispose d’un design élégant

Est livrée avec plusieurs attaches en silicone pour offrir le meilleur ajustement

Circular Ring – Meilleure Bague Intelligente Simplifiée

Alors que les bagues intelligentes sont censées être faciles à utiliser, de nombreuses marques ont rendu leurs offres un peu confuses. Mais si vous recherchez l’expérience la plus simplifiée possible avec une bague intelligente, la Circular Ring est le meilleur choix pour vous.

Tout comme les autres meilleures bagues intelligentes du marché, la Circular Ring peut suivre vos activités, votre rythme cardiaque et d’autres biométries. Cependant, contrairement aux autres bagues de fitness, la Circular Ring est livrée avec une application simplifiée. Elle est facile à naviguer et à connecter.

Bien que les fonctionnalités de la bague intelligente soient faciles à utiliser, la Circular Ring a un aspect élégant. Elle dispose également d’un design ergonomique, qui vous permet de profiter d’un confort toute la journée. Cependant, l’appareil n’offre pas beaucoup de fonctionnalités de personnalisation en ce qui concerne le suivi de la santé et du fitness.

Points Principaux de la Circular Ring

Peut suivre précisément les activités

Offre des fonctionnalités de suivi de la santé

A un design confortable et élégant

Simple et facile à utiliser

