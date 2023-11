Étude confirme que fumer provoque des mutations dans l’ADN conduisant au cancer

Au fil des années, des études ont montré que fumer peut altérer l’ADN de manière très dangereuse. Les substances toxiques et les composés dangereux présents dans la fumée de cigarette peuvent entraîner des mutations et des modifications qui peuvent avoir un impact important sur la santé et augmenter le risque de diverses maladies, dont le cancer.

Le tabac et le cancer sont effectivement liés

Une nouvelle étude confirme maintenant que fumer du tabac peut effectivement causer des mutations dans l’ADN qui conduisent au cancer. Ces mutations « stop-gain » amènent l’organisme à cesser de produire des protéines spécifiques avant qu’elles n’atteignent leur plein potentiel, empêchant leur capacité de protéger contre le cancer.

De plus, les chercheurs ont découvert que les gènes connus sous le nom de « suppresseurs de tumeurs », qui produisent des protéines qui empêchent normalement la prolifération de cellules aberrantes, étaient particulièrement affectés par ces mutations « stop-gain », ce qui conduit à une croissance incontrôlée de cellules cancéreuses.

Notre étude a montré que le tabagisme est associé à des altérations de l’ADN qui perturbent la formation de suppresseurs de tumeurs. Sans eux, les cellules anormales peuvent continuer à croître sans être contrôlées par les défenses de la cellule et le cancer peut se développer plus facilement.

Déclare Nina Adler, doctorante à l’Université de Toronto qui a dirigé l’étude.

Plus vous fumez, plus de mutations sont produites dans l’ADN

En utilisant des méthodes informatiques robustes, les chercheurs ont examiné l’ADN de plus de 12 000 échantillons de tumeurs de 18 types de cancers différents. Selon leurs conclusions, il existe une corrélation claire entre la « signature » distincte de l’ADN du tabac et les mutations stop-gain trouvées dans le cancer du poumon.

Leurs données ont également révélé que plus les individus fumaient, plus de mutations nuisibles étaient produites.

Tout le monde sait que fumer peut causer le cancer, mais être capable d’expliquer l’une des façons dont cela fonctionne au niveau moléculaire est une étape importante pour comprendre comment notre mode de vie affecte le risque de cancer.

Ajoute Adler.

Les scientifiques ont noté qu’il était nécessaire de mener davantage de recherches pour comprendre l’impact négatif d’autres facteurs tels que la consommation d’alcool et une mauvaise alimentation sur l’ADN, mais qu’en attendant, il existait des preuves concluantes que le tabagisme provoque le cancer. Cette conclusion est soutenue par des études antérieures.

L’étude a été publiée dans la revue Science Advances.

