World of Warcraft arrive-t-il sur les consoles Xbox ?

World of Warcraft est l’un des jeux MMO les plus populaires d’Activision Blizzard. Le jeu, à ce jour, est disponible sur PC via le lanceur Battle.net.

En raison de la récente fusion réussie entre Microsoft et Blizzard Activision, les joueurs et les fans du jeu du monde entier se posent une question majeure : est-ce que World of Warcraft fera un jour son arrivée sur les consoles de jeu Xbox maintenant que la fusion est terminée ?

Avec la fusion de plusieurs milliards de dollars approuvée, Microsoft possède désormais et a accès aux jeux développés par Activision, Blizzard Entertainment et King. Pour améliorer les consoles Xbox, il serait logique que Microsoft prenne une position consistant à rendre certains jeux exclusifs au PC disponibles sur la gamme de consoles Xbox. Mais que nous dit la situation actuelle ? Trouvons la réponse.

World of Warcraft arrivera-t-il sur les consoles Xbox ?

Lors de l’événement BlizzCon 2023, une interview a été menée avec Holly Longdale, la vice-présidente et productrice exécutive de World of Warcraft, qui a déclaré : « Nous sommes maintenant chez Microsoft et c’est un sujet qui fait beaucoup parler au bureau depuis un moment. »

Bien qu’il soit bon de spéculer et d’espérer que le jeu fasse son arrivée sur les consoles Xbox, il n’y a encore eu aucune discussion officielle ou annonce à ce sujet. C’est parce que l’année dernière, les développeurs de World of Warcraft ont déclaré que le jeu avait été développé et conçu spécifiquement pour PC. De plus, l’équipe de World of Warcraft aurait eu très peu d’interaction avec l’équipe des studios Xbox de Microsoft.

Alors qu’il pourrait sembler judicieux de préparer le jeu pour les Xbox, il y a en réalité beaucoup de travail à faire pour que le jeu fonctionne sur les consoles Xbox et cela peut devenir compliqué. Il est donc préférable de ne pas s’attendre à ce que le jeu arrive sur les consoles Xbox.

Désormais, parlons de la mise à jour du jeu disponible sur PC.

Nouvelles extensions à venir dans World of Warcraft

En plus de discuter de la possibilité que le jeu arrive sur les consoles Xbox, les développeurs ont également révélé trois nouvelles extensions pour le jeu World of Warcraft. Intitulées Worldsoul Saga, les prochaines extensions sont les suivantes :

World of Warcraft – The War Within

World of Warcraft – Midnight

World of Warcraft – The Last Titan

Vous pouvez vous attendre à ce que de nouvelles fonctionnalités soient ajoutées au jeu à mesure que chaque extension sera publiée. Donc, pour le moment, les joueurs peuvent uniquement profiter du jeu sur PC via le lanceur Battle.net. Que le jeu arrive sur Xbox Series X|S, seul le temps nous le dira.

World of Warcraft – Configuration système requise

Si vous êtes quelqu’un qui s’intéresse beaucoup à World of Warcraft et qui a décidé d’essayer le jeu pour la première fois, vous voudrez peut-être d’abord vérifier si votre système répond aux exigences minimales ou recommandées pour le jeu.

Exigences minimales du système

Système d’exploitation : Windows 7 64 bits Service Pack 1

Processeur : tout processeur 4 cœurs fonctionnant à 3.0 GHz

Carte graphique : Nvidia GeForce série GTX 900 ou GPU AMD de 4e génération ou Intel Iris Xe

Mémoire RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go (SSD)

Exigences recommandées du système

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits Service Pack 1

Processeur : tout processeur 6 cœurs fonctionnant à 3.5 GHz

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX ou GPU AMD RDNA 2 ou Intel Arc 7

Mémoire RAM : 16 Go

Stockage : 128 Go (SSD)

Si vous possédez un appareil tournant sous macOS, vous pouvez également jouer à World of Warcraft sur ces appareils. Consultez les exigences système ci-dessous.

Exigences minimales du système

Système d’exploitation : macOS 10.15

Processeur : tout processeur 4 cœurs fonctionnant à 3.0 GHz ou Apple M1 CPU

Carte graphique : GPU AMD de 4e génération ou Apple M1

Mémoire RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go (SSD)

Exigences recommandées du système

Système d’exploitation : macOS 12 et supérieur

Processeur : tout processeur 8 cœurs fonctionnant à 3.6 GHz ou Apple M1 Max CPU

Carte graphique : GPU AMD RDNA ou Apple M1 Max

Mémoire RAM : 16 Go

Stockage : 128 Go (SSD)

Notre avis

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur ce qui se passe actuellement avec World of Warcraft et sur la possibilité que le jeu arrive sur la gamme de consoles Xbox. Il est difficile de dire si les développeurs et Microsoft en général sont prêts à amener le jeu sur leurs consoles. Cependant, seul le temps nous dira à quoi nous pouvons nous attendre et si cela va devenir une réalité ou simplement un rêve.

