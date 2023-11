Est-il possible de se reproduire dans l’espace? L’équipe japonaise conclut que…

Une équipe de chercheurs japonais a envoyé des embryons de souris congelés à la Station spatiale internationale (ISS) en août 2021.

Après les avoir cultivés en microgravité avec la collaboration de plusieurs astronautes et les avoir renvoyés sur Terre pour analyse, les chercheurs ont découvert que les embryons avaient survécu et s’étaient développés normalement.

Les résultats ont été publiés dans la revue Science et suggèrent que l’absence de gravité n’affecte pas le développement primaire des embryons et que les mammifères peuvent prospérer dans l’espace.

Les embryons de souris ont survécu à la microgravité présente dans l’espace

Les astronautes ont décongelé les embryons de souris à l’aide d’un dispositif de culture spécialement conçu à cet effet.

Après quatre jours, les embryons sont passés de leur stade initial de deux cellules à des blastocystes comprenant une masse mobile interne (ensemble de cellules à l’intérieur du blastocyste) et une couche de tissu épithélial externe. Plus tard, ces éléments se développeront pour devenir le fœtus et le placenta.

Le nombre de cellules et l’expression génétique des blastocystes cultivés en microgravité étaient similaires à ceux d’un groupe témoin d’embryons cultivés sur Terre.

Ces résultats représentent une avancée vraiment significative. Cependant, il y a encore d’autres questions à résoudre. Par exemple, transférer les blastocystes cultivés dans l’ISS à des souris adultes pour voir s’ils peuvent donner naissance.

Par ailleurs, d’autres questions se posent, notamment comment la microgravité affecte les phases ultérieures du développement embryonnaire et comment ces résultats se traduisent dans le développement humain dans l’espace.

