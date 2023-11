Rapoo VT9 Air Wireless Gaming Mouse lance en ciblant les joueurs compétitifs

Rapoo, une marque bien connue d’accessoires et de périphériques de jeu, a lancé une nouvelle souris de jeu. Appelée Rapoo VT9 Air, cette souris de jeu sans fil est spécialement conçue pour les joueurs compétitifs.

En ce qui concerne les points forts, le VT9 Air présente une coque semi-transparente attrayante, un capteur de souris de qualité professionnelle et une construction très légère. Rapoo propose tous ces éléments pour CNY249, soit environ 34 $ américains.

Principaux points forts de Rapoo VT9 Air

Le design est l’un des éléments principaux du VT9 Air. Rapoo l’a conçu pour la fonctionnalité, le confort et l’esthétique. En ce qui concerne le confort, cette souris de jeu sans fil ne pèse que 59 grammes, ce qui est considérablement léger pour une souris sans fil.

En termes d’esthétique, le Rapoo VT9 Air présente une coque semi-transparente qui lui donne un look unique. Quant à la fonctionnalité, cette souris de jeu sans fil regorge de fonctionnalités. Elle est équipée d’une batterie de 800 mAh, qui peut durer jusqu’à 160 heures après une seule charge.

Pour le capteur de souris, Rapoo a choisi le PAW 3398 personnalisé. Il s’agit du même capteur que celui du Rapoo VT9 Pro, déjà reconnu pour son suivi précis. Pour permettre aux joueurs de tirer le meilleur parti de ce capteur, le VT9 Air offre une connectivité filaire 8K et sans fil 4K.

C’est-à-dire qu’en mode filaire, le Rapoo VT9 Air offre un taux de sondage de 8 kHz avec un temps de réponse extrêmement rapide de 125 μs. Et en mode sans fil, la souris offre un taux de sondage de 4 kHz et un temps de réponse de 250 μs. Ces fonctionnalités à faible latence et haute précision sont très importantes pour les jeux compétitifs.

Par ailleurs, le Rapoo VT9 Air possède six pieds en téflon PTFE à l’arrière. Cela garantit une glisse douce. La souris est extrêmement personnalisable. Avec son logiciel, vous pouvez ajuster le DPI sur sept niveaux différents, personnaliser ses dix boutons, définir des macros, et plus encore.

