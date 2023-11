Liste des téléphones realme éligibles à la mise à jour Android 14

Android 14, la dernière mise à jour d’Android, a été officiellement publiée en octobre. Comme toujours, les téléphones Pixel sont les premiers à recevoir la mise à jour stable d’Android 14. Mais maintenant, d’autres fabricants OEM travaillent également sur sa sortie sur leurs appareils.

Si vous avez un téléphone realme, la liste officielle des appareils compatibles avec Android 14 est désormais disponible. Vous pouvez enfin savoir si votre téléphone recevra ou non la mise à jour. Voici la liste des téléphones realme éligibles pour Android 14.

Android 14 est une mise à jour majeure et propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Le nouveau système d’exploitation dispose de fonctionnalités telles que la notification flash, des polices de caractères encore plus grandes, plus d’options de personnalisation et bien d’autres fonctionnalités. Comme la plupart des téléphones utilisent un système d’exploitation personnalisé, il y aura certaines fonctionnalités différentes et supplémentaires. Dans le cas de realme, il s’agit de realme UI 5, qui est basé sur Android 14.

Il y a donc plusieurs raisons de mettre à jour votre téléphone vers la dernière version. De plus, il est très important en termes de sécurité de garder votre téléphone en cours d’exécution avec la dernière version disponible. Si vous êtes impatient d’essayer de nouvelles fonctionnalités mais que vous ne savez pas si votre téléphone est éligible à la mise à jour, nous avons compilé la liste pour vous.

Téléphones realme compatibles avec Android 14

La nouvelle mise à jour Android 14 est disponible sur de plus en plus d’appareils chaque semaine. De nombreux appareils ont déjà reçu la version bêta, mais en ce qui concerne la version stable, seuls quelques téléphones l’ont reçue jusqu’à présent. Mais d’autres téléphones vont bientôt se joindre à eux.

realme a lancé le programme realme UI 5 Early Access en septembre. realme GT 2 Pro est le premier appareil à bénéficier de ce programme d’accès anticipé et devrait également être le premier téléphone de realme à recevoir la version stable de realme UI 5 basée sur Android 14.

realme a confirmé les modèles qui recevront realme UI 5 basé sur Android 14 via le calendrier d’accès anticipé. Voici la liste des téléphones realme qui recevront la mise à jour Android 14:

Série realme GT:

realme GT 2 Pro

realme GT Neo 3

realme GT Neo 3 (150W)

realme GT Neo 3T

realme GT 2

realme GT 5G

Série realme Number:

realme 11 Pro 5G

realme 11 Pro+ 5G

realme 10 Pro 5G

realme 10 Pro+ 5G

realme 11 5G

realme 11x 5G

realme 9 5G

realme 9i 5G

realme 9 Pro 5G

realme 9 Pro+ 5G

realme 10

realme 9

Série realme Narzo:

realme Narzo 60 5G

realme Narzo 60 Pro 5G

realme Narzo N55

realme Narzo 60x 5G

realme Narzo 50 5G

realme Narzo 50 Pro 5G

realme Narzo N53

Autres séries:

realme C55

realme C53

realme C51

En ce qui concerne les mises à jour d’Android, les téléphones phares haut de gamme reçoivent la mise à jour dans un délai d’un mois ou deux après sa sortie officielle. Mais il faut une éternité pour que les téléphones milieu de gamme et les téléphones bon marché reçoivent des mises à jour. Cependant, cela pourrait dépendre des marques, par exemple Samsung déploie les mises à jour bien plus rapidement pour tous les appareils.

Malheureusement, je ne peux pas en dire autant pour realme. Il peut falloir plus d’un demi-année pour que des appareils tels que le realme C51, le realme C53 reçoivent des mises à jour stables. Si votre téléphone est éligible à la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder vos données avant de mettre à jour votre téléphone vers la dernière version lorsqu’elle sera disponible.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :