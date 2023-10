Nous avions tort, la Lune est finalement plus vieille que nous ne le pensions

Avec de nouvelles technologies, plus de connaissances et de nouvelles façons d’étudier les éléments lunaires rapportés par les missions Apollo, les scientifiques ont analysé d’anciennes roches lunaires et ont réalisé que la Lune est beaucoup plus ancienne que ce que nous pensions.

Cinquante ans après le départ de la dernière mission Apollo de la Lune en décembre 1972, les scientifiques ont de nouveau examiné leurs précieuses roches. Une équipe a analysé les roches lunaires rapportées sur Terre par les astronautes, et ensuite en utilisant une technique précise de datation qui mesure la décomposition de molécules instables appelées isotopes, les chercheurs ont conclu que la Lune a au moins 4,46 milliards d’années. Leur nouvelle estimation, publiée dans une nouvelle étude dans la revue Geochemical Outlook Letters, suggère que la Lune est plus vieille que ce qui était estimé auparavant de 40 millions d’années.

Il est étonnant de pouvoir prouver que le rocher que vous tenez est le morceau le plus ancien de la Lune que nous ayons trouvé jusqu’à présent.

A déclaré Jennika Greer, auteure principale de la nouvelle étude et ancienne candidate au doctorat au Field Museum of Natural History de Chicago, dans une déclaration.

Comment la Lune s’est-elle formée?

Les cristaux étudiés par les chercheurs sont des vestiges d’une collision violente entre l’ancienne Terre et un objet de la taille de Mars. On l’appelle l’hypothèse de l’Impact Géant.

Ce choc est l’instant zéro de l’existence de la Lune telle que nous la connaissons. L’événement aurait provoqué un océan de fusion sur toute la surface de la Lune.

Philipp Heck, conservateur de météorites et d’études polaires au Field Museum et auteur principal de l’étude, a expliqué:

Lorsque la surface était ainsi en fusion, les cristaux de zircon ne pouvaient pas se former et survivre. Lorsque l’océan de magma a refroidi, les cristaux de zircon ont commencé à se former. Ils sont donc une bonne façon d’estimer l’âge minimal possible de la Lune.

Alors comment peut-on découvrir l’âge de notre satellite naturel?

Jennika Greer a déclaré que l’équipe avait utilisé un microscope à faisceau d’ions focalisés comme « un aiguiseur de crayon très sophistiqué » pour préparer l’échantillon lunaire pour observation. L’équipe a produit cinq de ces « nanotips ». Les lasers ultraviolets ont évaporé les atomes de la pointe, ce qui a permis à l’équipe de savoir de quoi ils étaient faits.

Ensuite, ils ont observé la proportion des différents isotopes. L’équipe a pu alors déterminer combien d’atomes s’étaient transformés avec le temps, subissant une désintégration radioactive. Cette technique, que Heck décrit comme un « sablier », fournit une méthode fiable pour connaître l’ancien âge d’un échantillon.

Cette nouvelle étude prouve que les astronomes n’ont besoin de regarder que l’univers proche pour faire des découvertes exceptionnelles.