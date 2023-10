iOS 17.1 apporte AirDrop et 4 autres fonctionnalités

La première grande mise à jour incrémentielle après iOS 17 est maintenant disponible. Oui, iOS 17.1 est désormais disponible pour le public avec les iPhones éligibles. Il était en phase de test bêta pendant plus d’un mois et après trois bêtas et deux versions candidates, la version publique d’iOS 17.1 est enfin disponible.

Hier, Apple a annoncé l’événement de lancement à venir qui aura lieu ce mois-ci. Oui, ce mois-ci, il y aura bien un événement de lancement pour les Mac. Cependant, cela était déjà connu grâce aux récentes fuites. Et il semble qu’Apple ne voulait pas diviser l’excitation et a donc gardé iOS 17.1 pour un autre jour, c’est-à-dire aujourd’hui.

En plus de la mise à jour iOS 17.1, Apple a également publié quelques autres mises à jour, notamment iPadOS 17.1, watchOS 10.1, tvOS 17.1, macOS Sonoma 14.1, macOS Ventura 13.6.1, macOS Monterey 12.7.1, iOS 16.7.2, iPadOS 16.7.2, iOS 15.8, iPadOS 15.8 et HomePod Software 17.1.

La mise à jour iOS 17.1 porte le numéro de version 21B77, qui est le même que la deuxième version candidate publiée la semaine dernière. La nouvelle mise à jour iOS 17.1 pèse plus de 1 Go et peut être beaucoup si vous passez d’une version bêta.

En termes de nouvelles fonctionnalités, iOS 17.1 apporte plusieurs changements, notamment la fonction AirDrop via Internet et plus encore. Vous pouvez trouver tous les changements officiels ci-dessous.

Journal des modifications iOS 17.1

AirDrop

Le contenu continue de se transférer via Internet lorsque vous quittez la portée d’AirDrop

Veille

Nouvelles options pour contrôler quand l’écran s’éteint (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max)

Musique

Les favoris ont été étendus pour inclure les chansons, les albums et les playlists, et vous pouvez filtrer pour afficher vos favoris dans la bibliothèque

La nouvelle collection de pochettes d’albums propose des designs qui changent de couleur pour refléter la musique de votre playlist

Des suggestions de chansons apparaissent en bas de chaque playlist, ce qui facilite l’ajout de musique correspondant à l’ambiance de votre playlist

Cette mise à jour comprend également les améliorations et corrections de bugs suivantes :

Option pour choisir un album spécifique à utiliser avec le défilement des photos sur l’écran verrouillé

Prise en charge de la clé Home pour les serrures Matter

Amélioration de la fiabilité de la synchronisation des paramètres de Temps d’écran entre les appareils

Correction d’un problème qui peut entraîner la réinitialisation du paramètre de confidentialité Lieu significatif lors du transfert ou de l’appairage d’une Apple Watch pour la première fois

Résolution d’un problème où les noms des appelants entrants peuvent ne pas apparaître lorsque vous êtes en communication avec un autre appel

Résolution d’un problème où les sonneries personnalisées et achetées peuvent ne pas apparaître comme options pour votre son de message texte

Correction d’un problème qui peut rendre le clavier moins réactif

Optimisations de la détection de crash (tous les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 15)

Résolution d’un problème qui peut entraîner une persistance de l’image de l’écran

Après la mise à jour vers iOS 17.1, vous pouvez également constater d’autres changements qui ne figurent pas dans la liste des modifications.

iOS 17.1 est disponible pour le public, ce qui signifie que toute personne possédant un iPhone éligible et n’ayant pas activé la mise à jour bêta pourra passer à la nouvelle mise à jour. Vous pouvez vérifier la disponibilité de la mise à jour en allant dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Assurez-vous de sauvegarder votre iPhone par précaution.

Si vous avez déjà installé la dernière version candidate, vous ne recevrez pas la mise à jour car il s’agit de la même mise à jour avec le même numéro de version.