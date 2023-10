Liste des appareils éligibles avec HyperOS : Quels modèles Xiaomi, Redmi et POCO compatibles HyperOS ?

Xiaomi, un joueur renommé dans l’industrie des smartphones, s’apprête à sortir sa mise à jour HyperOS tant attendue en octobre. Cette mise à jour devrait introduire une pléthore de nouvelles fonctionnalités et optimisations qui promettent d’améliorer l’expérience utilisateur. Cependant, à l’heure actuelle, Xiaomi n’a pas fait d’annonce officielle concernant la liste des appareils qui recevront la mise à jour HyperOS.

Dans cet article complet, nous explorerons les appareils susceptibles de recevoir la mise à jour, ceux qui pourraient être exclus et les facteurs influençant ces décisions. Donc, si vous attendez avec impatience la mise à jour HyperOS pour votre appareil Xiaomi, POCO ou Redmi, continuez à lire pour obtenir un aperçu détaillé de la situation.

Appareils prêts à recevoir la mise à jour HyperOS

Commençons par discuter des appareils ayant une forte probabilité de recevoir la mise à jour HyperOS. Xiaomi s’est historiquement engagé à fournir des mises à jour à ses utilisateurs, en particulier pour les appareils récents ou pour ceux auxquels des mises à jour ont été promises pendant une période prolongée. Voici une liste des appareils Xiaomi, POCO et Redmi qui devraient être mis à niveau vers HyperOS :

Xiaomi

Xiaomi, étant l’une des marques phares de la Xiaomi Corporation, compte un nombre considérable d’appareils susceptibles de recevoir la mise à jour HyperOS. Alors que la date de sortie officielle est prévue en octobre, Xiaomi a segmenté ses appareils en différentes périodes de sortie.

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i / 11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi 10 Ultra

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi 10

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wifi

Il est important de noter que les modèles haut de gamme de Xiaomi seront parmi les premiers à recevoir la mise à jour HyperOS en 2023, tandis que les modèles plus anciens et moins chers devraient suivre en 2024. Xiaomi a toujours donné la priorité à sa série phare par rapport à la série Redmi en ce qui concerne les mises à jour, et cette tendance se poursuit avec HyperOS.

POCO

POCO, une sous-marque de Xiaomi, a gagné en popularité grâce à ses appareils au bon rapport qualité-prix. La mise à jour HyperOS est prévue pour les appareils POCO suivants :

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X6 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G

POCO M5s

POCO M5

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO C55

Alors que les appareils POCO figurent sur la liste des mises à jour HyperOS, il est important de noter que le déploiement de la mise à jour pour ces appareils devrait être légèrement plus lent par rapport aux appareils Xiaomi.

Redmi

Redmi, une autre sous-marque de Xiaomi, propose une vaste gamme d’appareils destinés à différents segments du marché. L’approche de Xiaomi pour la mise à jour des appareils Redmi varie entre les marchés chinois et mondial. En Chine, Xiaomi a tendance à donner la priorité aux appareils Redmi pour les mises à jour. Voici la liste étendue des appareils Redmi susceptibles de recevoir la mise à jour HyperOS :

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro / Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K60E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE India

Redmi Note 10 Pro

Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11R

Redmi 10C / Redmi 10 Power

Redmi 11 Prime 4G

Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 4G / 4G NFC

Redmi 12C

Redmi 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro

Redmi Note 13 4G / 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Il est important de mentionner que Xiaomi donne la priorité au marché chinois pour les appareils Redmi en ce qui concerne les mises à jour HyperOS.

Appareils susceptibles de ne pas bénéficier de HyperOS

Alors qu’il y a de l’excitation et de l’anticipation autour de la mise à jour HyperOS, il est essentiel de reconnaître que tous les appareils ne recevront pas cette mise à jour. Xiaomi a clairement indiqué que certains appareils ne seront pas inclus dans le déploiement de la mise à jour, citant des incompatibilités et d’autres facteurs comme raisons. Voici une liste d’appareils susceptibles de ne pas recevoir la mise à jour HyperOS :

Série Redmi K30

La série Redmi K30, comprenant le Redmi K30, le Redmi K30 5G, le Redmi K30 Racing, le Redmi K30i et des variantes comme le Mi 10T, Pro, et le POCO F2 Pro, ne devrait pas faire partie de la mise à jour HyperOS. Bien que Xiaomi ait officiellement mentionné leur exclusion, c’est une combinaison de contraintes matérielles et de décisions stratégiques qui suggère que ces appareils pourraient ne pas recevoir la mise à jour. Les utilisateurs de ces appareils doivent se préparer à la possibilité de ne pas recevoir la dernière mise à jour MIUI, ce qui pourrait limiter leur accès aux nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Série Redmi Note 9

La série Redmi Note 9, comprenant le Redmi Note 9, le Redmi Note 9 5G, le Redmi Note 9T, le Redmi Note 9 Pro, le Redmi Note 9 Pro Max et le Redmi Note 9S, ne devrait pas recevoir la mise à jour HyperOS. Bien que les raisons exactes de leur exclusion ne soient pas spécifiées, il est probable que des facteurs tels que les capacités matérielles et les limitations de performance jouent un rôle. Malheureusement, les utilisateurs de ces appareils devront continuer à utiliser la version actuelle de MIUI et ne pourront pas profiter des améliorations et optimisations apportées par HyperOS.

Redmi 10X et Redmi 10X 5G

Il est peu probable que les Redmi 10X et Redmi 10X 5G reçoivent la mise à jour HyperOS. Divers facteurs, tels que des limitations matérielles ou des décisions stratégiques prises par Xiaomi, peuvent contribuer à leur exclusion du déploiement de HyperOS. Bien que cela soit décevant pour les utilisateurs de ces appareils, ils doivent être conscients qu’ils peuvent ne pas avoir accès aux nouvelles fonctionnalités et améliorations introduites dans HyperOS.

Série Redmi 9

Malheureusement, la série Redmi 9, composée du Redmi 9, du Redmi 9C, du Redmi 9A, du Redmi 9 Prime, du Redmi 9i, du Redmi 9 Power et du Redmi 9T, ne recevra pas la mise à jour HyperOS. Xiaomi a décidé d’exclure ces appareils du déploiement de la mise à jour, potentiellement en raison de limitations matérielles ou de considérations stratégiques. Les utilisateurs de ces appareils peuvent avoir besoin de continuer à utiliser la version actuelle de MIUI, en manquant des nouvelles fonctionnalités et optimisations offertes par HyperOS.

POCO M2, POCO M2 Pro, POCO M3 et POCO X2

Les chances que le POCO M2, le POCO M2 Pro, le POCO M3 et le POCO X2 reçoivent la mise à jour HyperOS sont faibles. Bien que Xiaomi n’ait pas officiellement confirmé leur exclusion, des facteurs tels que les capacités matérielles et les considérations de performance peuvent influencer cette décision. C’est malheureux pour les utilisateurs de ces appareils, car ils peuvent ne pas avoir l’opportunité de profiter des dernières fonctionnalités et améliorations introduites dans HyperOS. L’une des principales raisons est le System-on-a-Chip (SoC) obsolète de ces appareils.

POCO X3 et POCO X3 NFC

Étonnamment, même si le Redmi Note 10 Pro et le Mi 11 Lite utilisent le même processeur que le POCO X3, la série POCO X3 ne recevra pas la mise à jour HyperOS.

Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Lite

Ces appareils milieu de gamme populaires de la sous-marque de Xiaomi, Redmi, sont de forts candidats pour la mise à jour HyperOS. Cependant, ils n’ont même pas reçu la mise à jour vers Android 13, laissant les utilisateurs incertains quant à leurs perspectives pour HyperOS.

Redmi A1, POCO C40 et POCO C50

Le Redmi A1, le POCO C40 et le POCO C50, en tant qu’appareils bon marché avec des bases de fans dévouées, ont suscité des spéculations quant à leur potentiel de recevoir la mise à jour HyperOS. Cependant, il est important de souligner que ces appareils n’ont même pas reçu la mise à jour vers MIUI 14. Cela soulève des doutes quant à leurs chances pour HyperOS. Un facteur important contribuant à l’incertitude est l’ancien et obsolète System-on-Chip (SoC) des appareils. Ce matériel vieillissant peut poser des limitations en termes de performance et de compatibilité avec les dernières mises à jour de MIUI, ce qui rend moins probable que les utilisateurs de ces appareils bénéficient des dernières fonctionnalités et améliorations introduites dans la prochaine mise à jour.

Notre avis

La mise à jour HyperOS suscite une grande excitation parmi les utilisateurs de Xiaomi, mais il subsiste encore un voile d’incertitude quant aux appareils qui recevront cette mise à jour. Xiaomi n’a pas officiellement confirmé la liste des appareils compatibles, et la décision est influencée par divers facteurs, notamment les capacités matérielles, les considérations de performance et la demande des utilisateurs.

À mesure que le lancement de HyperOS approche, on s’attend à ce que Xiaomi publie une déclaration officielle concernant la compatibilité des appareils, ce qui apportera une clarté indispensable à sa base d’utilisateurs. Les utilisateurs d’appareils susceptibles de ne pas recevoir la mise à jour doivent se préparer à la possibilité de manquer les nouvelles fonctionnalités et améliorations introduites dans HyperOS. Alors que l’attente est palpable, le mot final de Xiaomi sera le déterminant ultime des appareils qui pourront profiter de l’expérience HyperOS. D’ici là, la communauté Xiaomi continuera d’attendre avec impatience d’autres détails concernant cette mise à jour très attendue. Nous prévoyons que la version bêta de HyperOS commencera en octobre 2023.