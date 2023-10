Attention, Elon Musk ! Bill Gates s’est joint à la course spatiale

Bill Gates et Elon Musk ont failli collaborer, mais la nature explosive de Musk a complètement détruit leur relation. Maintenant, le fondateur de Microsoft et d’autres actionnaires ont investi 100 millions de dollars pour soutenir le programme spatial Nova de Stoke Space, une start-up aérospatiale qui pourrait rivaliser avec SpaceX d’Elon Musk.

Les divergences d’opinion notables lors de la tentative de collaboration entre les deux milliardaires ont peut-être été l’une des raisons pour lesquelles Bill Gates s’est engagé dans la course à la technologie de lancement de fusées spatiales, rendant les choses un peu plus difficiles pour SpaceX d’Elon Musk.

Stoke Space est le nouveau rival de SpaceX

Les investissements de Bill Gates semblaient être orientés vers le financement de projets d’égalité, d’éducation, de santé et de développement. Mais cette tendance a connu un revirement inattendu lorsque le fondateur de Microsoft et d’autres actionnaires ont investi 100 millions de dollars, doublant le capital de l’entreprise, pour soutenir le programme spatial Nova de Stoke Space.

Ce programme consiste à développer la fusée réutilisable la plus robuste au monde. En plus de mettre fin au monopole qu’occupe SpaceX ces dernières années dans le lancement de satellites, cela réduirait également les coûts en raison de la possibilité de récupérer les propulseurs. Le projet Nova concurrerait même avec les Falcon 9 de plus grande capacité de SpaceX et à un coût inférieur.

La première démonstration de force du Nova est la fusée Hopper2, qui dispose de deux modules de lancement supplémentaires permettant le ravitaillement en orbite d’autres modules. Le module Hopper2, qui constitue la deuxième étape de la fusée destinée à entrer en orbite, a déjà subi son premier test de vol,

Bien qu’il en soit encore à ses débuts, les résultats ont été meilleurs que prévu. Il a décollé en douceur, plané à 10 mètres et est redescendu vers le point d’atterrissage prévu, démontrant que les moteurs et les logiciels de contrôle fonctionnent bien.

Ce n’est pas seulement Musk qui détient la clé de Mars

Une nouvelle approche du ravitaillement en orbite et des fusées réutilisables pourrait être l’un des éléments clés de l’avenir de l’industrie aéronautique, qui pourrait même faciliter les opérations de maintenance des systèmes de satellites de communication, tels que Starlink de SpaceX.

Avec cet investissement, Elon Musk est à nouveau dans le viseur de Bill Gates. Ce n’est pas la première fois que le fondateur de Microsoft se positionne sur le marché de ses rivaux. Il l’a déjà fait par le passé avec Apple, lorsque l’investissement de 150 millions de dollars de Microsoft en 1997 a sauvé l’entreprise de Steve Jobs de la faillite.