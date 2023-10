Microsoft publie une solution pour le démarrage lent d’Outlook

Microsoft a annoncé avoir résolu le problème d’Outlook dans Microsoft 365, qui démarrait lentement. La société a déclaré que cette mise à jour s’occupe également des blocages d’Outlook. Ainsi, que ce soit le démarrage lent ou le gel, la nouvelle mise à jour s’en occupe. En juin, l’entreprise avait reconnu le problème de démarrage lent/gel d’Outlook et avait commencé à travailler sur une solution. Microsoft a déclaré que ce bug était causé par la synchronisation du fichier de données hors ligne (.ost) pendant le processus de démarrage.

Il existe actuellement deux solutions temporaires :

Première solution :

Ouvrez le registre Accédez au chemin HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\Calendar Sélectionnez RestUpdatesForCalendar et attribuez-lui une offre de 1 Redémarrez l’ordinateur.

Une autre solution de contournement :

Une autre solution consiste à afficher l’état REST spécifié dans les paramètres du compte Outlook. Cela peut être fait en activant et désactivant les améliorations du calendrier partagé :

Fichier/Paramètres du compte/Paramètres du compte

Double-cliquez pour enregistrer

Autres paramètres

Avancé

Vérifiez que « Activer les améliorations du calendrier partagé » est activé.

Désactivez-le, puis réactivez-le immédiatement.

Cliquez sur OK.

Outlook peut avertir qu’il doit être redémarré, et les utilisateurs peuvent le redémarrer si nécessaire.

Cliquez sur « X » pour fermer la boîte de dialogue Paramètres du compte Exchange.

Cliquez sur Fermer

Résolution des problèmes de performance dans Outlook

Pour déterminer si le problème de performance est causé par des modules complémentaires, exécutez Outlook en mode sans échec. Pour ce faire, appuyez sur la touche Ctrl tout en démarrant Outlook. Lorsqu’il est demandé de démarrer en mode sans échec, cliquez sur Oui. Si le problème ne se produit pas en mode sans échec, cela indique que le problème est causé par un module complémentaire. Vous pouvez ensuite désactiver les modules complémentaires un par un pour déterminer lequel pose problème.

Les problèmes de performance peuvent être causés par une ou plusieurs des conditions suivantes :

Caractéristiques informatiques insuffisantes

Absence du dernier service pack et des mises à jour pour Outlook

Fichiers de dossiers personnels (.pst) ou fichiers de dossiers hors connexion (.ost) volumineux

Modules complémentaires tiers

Le dossier AppData est redirigé vers un emplacement réseau

Intégration de Microsoft Skype Entreprise

Interaction avec un logiciel antivirus

Pour résoudre ces problèmes, vous pouvez utiliser l’Assistant de support et de récupération de Microsoft pour Office 365. Cet outil peut diagnostiquer et résoudre de nombreux problèmes courants d’Outlook, y compris les problèmes de performances lentes. Pour utiliser l’outil, téléchargez-le et installez-le sur votre ordinateur, puis suivez les instructions pour diagnostiquer et résoudre le problème.

Notre avis

Les démarrages lents d’Outlook peuvent être frustrants pour les utilisateurs, mais il existe des étapes que vous pouvez suivre pour résoudre et corriger le problème. En exécutant Outlook en mode sans échec, en utilisant l’Assistant de support et de récupération de Microsoft pour Office 365 et en appliquant les dernières mises à jour, vous pouvez améliorer les performances d’Outlook. Cela peut également réduire le temps de démarrage.