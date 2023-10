Prenez le contrôle de votre vie privée : Comment désactiver le suivi d’activité sur Instagram Web

Il va sans dire que la plupart des applications et sites de médias sociaux n’offrent que peu ou pas de confidentialité pour vos données. Oui, il existe des applications et des sites web qui vous permettent de naviguer en privé. Mais dans le cas de la plupart des applications et des sites web, vous fournissez vos données pour y accéder sans aucun frais. La bonne nouvelle est que Meta vous permet désormais de bloquer le suivi de l’activité web sur Instagram.

Et ce n’est pas seulement Instagram; Meta propose maintenant quelques contrôles supplémentaires dans la section Centre des comptes de Messenger et de Facebook également. Ces contrôles supplémentaires pourraient vous donner plus de contrôle sur vos données, vous offrant un peu plus de confidentialité. Toutefois, certains de ces paramètres ne concernent pas vraiment la confidentialité.

Mais un paramètre en particulier vous permet de « gérer comment les informations que d’autres entreprises nous envoient sont connectées à vos comptes Facebook et Instagram ». Ici, vous pouvez vérifier quelles entreprises partagent des données avec Meta. En plus de cela, vous pouvez effacer les données précédentes et empêcher le suivi de l’activité web future.

Comment bloquer le suivi de l’activité web sur Instagram

La plupart des utilisateurs d’Instagram ne savent vraiment pas que l’application suit d’une certaine manière l’activité web. Mais il y avait quelques signes clairs. Par exemple, la plateforme sociale vous montrerait des publicités pour un produit que vous avez récemment recherché. La bonne nouvelle est que Meta vous permet de bloquer le suivi web sur Instagram avec le nouveau paramètre. Voici comment l’activer :

1. Accédez à votre profil Instagram

Ouvrez votre application Instagram et cliquez sur votre image de profil dans le coin inférieur droit de l’application. Cela vous permettra d’accéder à votre profil Instagram.

2. Accédez aux paramètres et à la confidentialité

Après être entré dans le profil Instagram, cliquez sur les trois lignes horizontales qui apparaissent en haut à droite. Cliquez sur « Paramètres et confidentialité » dans les options qui sont présentées par la suite.

3. Accédez au Centre des comptes

Cliquez sur Centre des comptes, qui sera la première option lorsque vous accédez à l’écran « Paramètres et confidentialité ».

4. Accédez aux options d’activité

Cliquez sur « Votre information et vos autorisations » après avoir accédé à l’écran du centre des comptes. Ensuite, cliquez sur « Votre activité hors des technologies Meta ».

5. Sélectionnez l’action de confidentialité que vous souhaitez prendre

Vous verrez ici plusieurs options. Pour voir quelles applications ont envoyé des informations à Meta, cliquez sur « Activité récente ». Si vous souhaitez empêcher certaines applications d’envoyer des données à Meta, appuyez sur « Déconnecter une activité spécifique ».

Cliquez sur « Effacer l’activité précédente » pour supprimer toutes les données précédemment envoyées à Instagram. Enfin, cliquez sur « Gérer l’activité future » pour empêcher les entreprises d’envoyer des données à l’avenir.

Si vous cliquez sur « Déconnecter l’activité future » après avoir sélectionné « Gérer l’activité future », vous pouvez également effacer les données d’activité précédentes d’Instagram. Après avoir appuyé sur cette option, vous devriez obtenir une confirmation. Elle indique que Meta va déconnecter les informations des organisations et des entreprises qui envoient des informations à Meta sur vos interactions avec elles.

Pourquoi Instagram suit-il votre activité web

Comme indiqué précédemment, Instagram utilise votre activité web pour vous proposer des publicités personnalisées. Ces données sont souvent vendues à Meta par les plateformes avec lesquelles vous interagissez. Maintenant, les publicités personnalisées sont meilleures que de voir des publicités aléatoires. C’est du moins ce que la plupart des personnes pensent. Mais il est préférable d’avoir le contrôle sur vos données.

Il est donc préférable de couper le lien entre votre profil Instagram et les organisations qui suivent vos données personnelles. Et cette option de désactiver le suivi de l’activité web sur Instagram est déjà disponible sur Facebook. Les étapes sont les mêmes, ce qui signifie que vous pouvez faire de même pour votre application Facebook et Messenger si vous le souhaitez.